„Az Ukrajna ellen indított háborúért Oroszország a felelős. Felrúgott minden szerződést, megszegett minden adott szót és a nemzetközi jogot. Több, mint egy millió már a halottak és a sebesültek száma és óriási az anyagi és lelki kár Vlagyimir Putyin hódító törekvései miatt. A keleti atomhatalmat rá kell venni a három és fél éve tartó öldöklés lezárására és az ukránoknak meg kell adni a lehetőséget a nyugati integrációra, a békés újjáépítésre.

Ezt a célt szolgálja az USA erőfeszítése a béke érdekében, de nem segíti az az ötlet, hogy az Európában zárolt orosz vagyonokat felhasználják Ukrajna támogatására. A hasznok elvétele legitim, de a vagyon elkobzása szembe megy minden elvvel és joggal. Erre az útra nem szabad rárévednie az Európai Uniónak még a jogsértő Oroszországgal kapcsolatban sem.”