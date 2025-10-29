Ft
Mandiner Díj
Fodor Gábor Ukrajna Oroszország vélemény

Az ukránoknak meg kell adni a lehetőséget a nyugati integrációra, a békés újjáépítésre

2025. október 29. 14:33

Ezt a célt szolgálja az USA erőfeszítése a béke érdekében, de nem segíti az az ötlet, hogy az Európában zárolt orosz vagyonokat felhasználják Ukrajna támogatására.

2025. október 29. 14:33
Fodor Gábor
Fodor Gábor
„Az Ukrajna ellen indított háborúért Oroszország a felelős. Felrúgott minden szerződést, megszegett minden adott szót és a nemzetközi jogot. Több, mint egy millió már a halottak és a sebesültek száma és óriási az anyagi és lelki kár Vlagyimir Putyin hódító törekvései miatt. A keleti atomhatalmat rá kell venni a három és fél éve tartó öldöklés lezárására és az ukránoknak meg kell adni a lehetőséget a nyugati integrációra, a békés újjáépítésre. 

Ezt a célt szolgálja az USA erőfeszítése a béke érdekében, de nem segíti az az ötlet, hogy az Európában zárolt orosz vagyonokat felhasználják Ukrajna támogatására. A hasznok elvétele legitim, de a vagyon elkobzása szembe megy minden elvvel és joggal. Erre az útra nem szabad rárévednie az Európai Uniónak még a jogsértő Oroszországgal kapcsolatban sem.”

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

