Az ukrán parlamentben elhangzott: ezért nem mer Vlagyimir Putyin Magyarországra repülni

Európában már mindenki tűkön ül: ezen az útvonalon érkezhet Magyarországra Vlagyimir Putyin
A végső döntés a nemzeti kormányok kezében van.
Olekszandr Merezsko szerint az orosz elnök paranoiás, retteg a merénylettől, valamint fél, hogy európai országok légterén kell átrepülnie.
Hatalmas hiba lenne Budapesten tartani a Donald Trump és Vlagyimir Putyin részvételével tervezett békecsúcsot – mondta az Unian megkeresésére Olekszandr Merezsko, a Nép Szolgája párt képviselője, az ukrán Verhovna Rada külügyi és parlamentközi együttműködési bizottságának elnöke.
Ukrajnáról semmit Ukrajna nélkül! Ez a helyes álláspont. Különben mégis hogy képzelik? A mi sorsunkról akarnak dönteni nélkülünk? Ráadásul egy olyan ország területén, amelynek vezetője közismerten Putyin-párti?
– tette fel a kérdést az Orbán Viktort több alkalommal is élesen kritizáló politikus.
Merezsko az interjúban és korábban az ukrán parlamentben is arról beszélt, hogy szerinte Vlagyimir Putyin el sem mer majd repülni a budapesti békecsúcsra, mert paranoiás és fél a merénylettől. Sőt, az ukrán politikus úgy véli, az orosz elnök attól is retteg, hogy európai országok légterén kell átrepülnie.
Nyitókép: AFP/Alexander Kazakov