10. 23.
csütörtök
Olekszandr Merezsko Budapesti békecsúcs Ukrajna Vlagyimir Putyin

Az ukrán parlamentben elhangzott: ezért nem mer Vlagyimir Putyin Magyarországra repülni

2025. október 23. 09:06

Olekszandr Merezsko szerint az orosz elnök paranoiás, retteg a merénylettől, valamint fél, hogy európai országok légterén kell átrepülnie.

2025. október 23. 09:06
null

Hatalmas hiba lenne Budapesten tartani a Donald Trump és Vlagyimir Putyin részvételével tervezett békecsúcsot – mondta az Unian megkeresésére Olekszandr Merezsko, a Nép Szolgája párt képviselője, az ukrán Verhovna Rada külügyi és parlamentközi együttműködési bizottságának elnöke.

Ukrajnáról semmit Ukrajna nélkül! Ez a helyes álláspont. Különben mégis hogy képzelik? A mi sorsunkról akarnak dönteni nélkülünk? Ráadásul egy olyan ország területén, amelynek vezetője közismerten Putyin-párti?

– tette fel a kérdést az Orbán Viktort több alkalommal is élesen kritizáló politikus.

Merezsko az interjúban és korábban az ukrán parlamentben is arról beszélt, hogy szerinte Vlagyimir Putyin el sem mer majd repülni a budapesti békecsúcsra, mert paranoiás és fél a merénylettől. Sőt, az ukrán politikus úgy véli, az orosz elnök attól is retteg, hogy európai országok légterén kell átrepülnie.

Nyitókép: AFP/Alexander Kazakov

2025. október 23. 11:56
Azt hiszem, még a háború-pártiak se nagyon hisznek az ukránoknak.
BAJA
2025. október 23. 11:31
A kiskancsók zavarognak.
Interista
2025. október 23. 11:20
Ezek a suttyó ukrán vezetők már megint csúnyán benyomtak. Putyin sérthetetlen személy. Mint ahogy Zelenszkij is (egyelőre). Putyin fél??? 😆😆😆 Ha úgy akarja, akkor 4 lovas hintóval kel át egész Ukrajnán.
sanya55-2
2025. október 23. 10:50
Jön majd, csak előbb Odesszában, az ősi orosz városban akar kicsit pihenni
