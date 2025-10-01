A Guardian keményen beleállt Von der Leyenbe: „Háborús álmokat kerget, de az EU nem hadi gépezet”

Ursula von der Leyen szeptemberi évértékelő beszédében úgy fogalmazott: Európa „egy békés, egységes kontinensért” küzd.

A lengyel hadsereg páncélosai egy gyakorlaton

A Guardian elemzője szerint az Európai Bizottság elnöke helyesen látja az elérendő célt, ám a megoldás illetően már rossz úton jár. A cikket jegyző Anand Menon így fogalmaz:

Az integráció kezdettől fogva békeprojekt volt, amely gazdasági és intézményi eszközökkel akadályozta meg a nagyhatalmi háborúk kiújulását.

Ám szerinte ugyanezek a struktúrák teszik lehetetlenné, hogy az EU hatékony hadigépezetként működjön.