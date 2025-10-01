Ft
háború Anand Menon fegyverkezés Ursula von der Leyen Oroszország Guardian Európai Unió

A Guardian keményen beleállt Von der Leyenbe: „Háborús álmokat kerget, de az EU nem hadi gépezet”

2025. október 01. 18:20

A lap szerint az Európai Unió egyszerűen alkalmatlan a háborús fenyegetések kezelésére.

2025. október 01. 18:20
null

Ursula von der Leyen szeptemberi évértékelő beszédében úgy fogalmazott: Európa „egy békés, egységes kontinensért” küzd.

Polish and NATO allied countries military exercises
A lengyel hadsereg páncélosai egy gyakorlaton
Forrás: Wojtek RADWANSKI / AFP

A Guardian elemzője szerint az Európai Bizottság elnöke helyesen látja az elérendő célt, ám a megoldás illetően már rossz úton jár. A cikket jegyző Anand Menon így fogalmaz:

Az integráció kezdettől fogva békeprojekt volt, amely gazdasági és intézményi eszközökkel akadályozta meg a nagyhatalmi háborúk kiújulását.

Ám szerinte ugyanezek a struktúrák teszik lehetetlenné, hogy az EU hatékony hadigépezetként működjön.

Békeprojektből béklyó?

A cikk felidézte Robert Schuman szavait, aki szerint az EU eredetileg azért jött létre, hogy „egy Franciaország és Németország közötti háború ne csak elképzelhetetlen, hanem anyagilag is lehetetlen legyen”. A szén- és acélközösség, majd a bonyolult intézményi rendszer célja az volt, hogy

  • korlátozza a nagy államok önálló mozgásterét, és
  • biztosítsa a kicsik méretükhöz képest aránytalanul nagy beleszólását.

Ez békeidőben működött is: kompromisszumokkal, lassú döntéshozatallal sikerült felépíteni a belső piacot, amely minden tagállam számára elfogadható volt. Az aktív védelmi politika viszont más logikát követ.

Nem lehet évekig halogatni, hogy beavatkozzunk-e egy konfliktusba, vagy hogy vásároljunk-e légvédelmet és tankokat”

– mutat rá az elemzés. Az EU ereje a konszenzusban és az időigényes egyeztetésben rejlik.

Ám egy háború gyors és egyértelmű döntéseket követel, tehát ami békében erény, fegyveres fenyegetés idején bénultságot és végzetes hátrányt jelent.

Ukrajna és a realitások

A Guardian szerzője szerint a helyzetet tovább bonyolítja, hogy az Egyesült Államok Donald Trump vezetésével egyre kevésbé hajlandó garantálni Európa biztonságát (ami a valóságban a NATO-tagállamok védelmi kiadásainak és képességfejlesztésének ösztönzését jelenti – a szerk.).

„Így a kontinensnek saját erőből kellene erőteljesebben fellépnie Oroszországgal szemben, csakhogy erre az EU intézményei nincsenek felkészülve”

– írja Anand Menon, aki szerint az unió legfeljebb

  • a védelmi beszerzések koordinálásában,
  • közös ipari programokban, illetve
  • a nem uniós partnerek – például Nagy-Britannia vagy Norvégia – bevonásában játszhat komolyabb szerepet bármiféle háború esetén.

Az Európai Unió alapítói a szerző szerint minden bizonnyal ünnepeltek volna, ha tudják, hogy a XXI. században már nem az a fő gond, hogy Németország újra dominanciára tör, hanem hogy képes-e az EU közösen erőt felmutatni. Csakhogy a szervezetet nem erre tervezték:

Egy békeprojektből nem lehet egyszerűen háborús projektet faragni, anélkül, hogy elveszítenénk mindazt, amiben eddig sikeres volt.”

Merre tovább?

A Guardian szerint az európaiaknak új fórumot kell keresniük a közös védelem megszervezésére, mert az unió struktúrái erre nem alkalmasak. A béke megőrzésében és a gazdasági együttműködésben továbbra is kulcsszerepet játszhat, de a „nehéz munkát”, vagyis a tényleges katonai koordinációt más intézményeknek kell elvégezniük.

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
kukasmacska
2025. október 01. 20:04
Az EU nem állam és nem katonai szövetség. Szívesen.
Válasz erre
0
0
Bodzay
2025. október 01. 19:36
Gátlástalan karakter és álmodott történelmi szereptágulat "evés közben jön meg az étvágy" alapon. Emlékszünk a nevetséges videóra, ahol kamerának mutogatta a helyes kézmosást COVID idején? Aztán jöttek a Pfizer-SMS-ek. Aztán valakik rájöttek, hogy ez a nő alkalmas eszköz lesz a kezükben és mindent megúszott. Aztán kialakult a slepp körülötte. Ma meg már széles gesztusokkal szónokol Európa katasztrofális feláldozása érdekében. A józan ész pedig karanténban. Lehet, hogy már csak a csoda segít?
Válasz erre
3
0
machet
2025. október 01. 19:00
Viszont a megbízók számára nagyon is alkalmas ,bármire is.
Válasz erre
1
0
vakiki
2025. október 01. 18:47
Az EU már semmite sem alkalmas. Illezve csak ukrán segget nyalni.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!