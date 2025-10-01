A Guardian keményen beleállt Von der Leyenbe: „Háborús álmokat kerget, de az EU nem hadi gépezet”

Békeprojektből béklyó?
A cikk felidézte Robert Schuman szavait, aki szerint az EU eredetileg azért jött létre, hogy „egy Franciaország és Németország közötti háború ne csak elképzelhetetlen, hanem anyagilag is lehetetlen legyen”. A szén- és acélközösség, majd a bonyolult intézményi rendszer célja az volt, hogy
- korlátozza a nagy államok önálló mozgásterét, és
- biztosítsa a kicsik méretükhöz képest aránytalanul nagy beleszólását.
Ez békeidőben működött is: kompromisszumokkal, lassú döntéshozatallal sikerült felépíteni a belső piacot, amely minden tagállam számára elfogadható volt. Az aktív védelmi politika viszont más logikát követ.