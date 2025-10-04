Ft
Iryna Zarutska Fox News tragédia jogszabály

A brutálisan meggyilkolt ukrán lány miatt megszületett az „Iryna törvény” Amerikában

2025. október 04. 12:28

A 23 éves Iryna Zarutska halála felrázta Amerikát: a kormányzó aláírta az „Iryna törvényt”, amely szigorítja a bűnözők szabadlábra helyezését, míg Donald Trump a demokratákat okolja a vérontásért.

2025. október 04. 12:28
null

Észak-Karolina kormányzója, Josh Stein pénteken aláírta az úgynevezett „Iryna törvényt”, amely szigorítja az erőszakos bűnözők és visszaesők óvadéki eljárásait, valamint megtiltja a készpénz nélküli óvadékot bizonyos súlyos bűncselekmények esetében – írta meg a Fox News

A jogszabály egy fiatal ukrán menekült, Iryna Zarutska megrázó meggyilkolása után született, akit augusztusban Charlotte városában, egy vonaton késelt halálra egy többszörösen büntetett előéletű férfi, Decarlos Dejuan Brown Jr. 

Fotó: Fox News

A férfit korábban több mint egy tucat alkalommal tartóztatták le, köztük fegyveres rablás miatt is, ám idén januárban újra szabadlábra helyezték.

A demokrata párti kormányzó elmondta: bár nem ért egyet a republikánus többségű törvényhozás minden döntésével – például a halálbüntetés újbóli bevezetésének ötletével, a törvényt aláírta, mert szerinte „felhívja az igazságszolgáltatás figyelmét arra, hogy külön vizsgálja meg azokat, akik fokozott erőszakveszélyt jelenthetnek”. 

Ez jó dolog”

 – tette hozzá Stein, aki szerint az elsődleges cél az emberek biztonságának növelése. 

A jogszabály értelmében a bírák és bírósági tisztviselők kevesebb mérlegelési jogkörrel rendelkeznek majd, több elkövetőnek kell mentális egészségügyi vizsgálaton átesnie, és a legveszélyesebb bűnözők nem szabadulhatnak készpénz nélkül.

A törvény republikánus támogatói szerint végre valós lépés történt a közbiztonság megerősítéséért.

Végre eltávolítjuk az utcákról a veszélyes bűnözőket, hogy senki más ne szenvedje el azt a szívszorító fájdalmat, amit Iryna Zarutska családja”

 – mondta Tricia Cotham, a Charlotte körzet republikánus képviselője. 

A republikánusok, köztük Donald Trump is, a tragédiáért a demokratákat hibáztatják, szerintük ugyanis az „enyhe büntetőpolitika” tette lehetővé, hogy Brown szabadon legyen. Trump élesen fogalmazott: 

„Iryna vérének nyoma nemcsak a gyilkos késén, hanem a demokraták kezén is ott van.”

Bár Stein kijelentette, hogy nem engedélyezi a kivégzőosztag bevezetését, amit egy utolsó pillanatban beillesztett módosítás lehetővé tett volna, a kormányzó szerint a törvény így is csak „féligazságos” megoldás. 

„A jogszabály nem elég ambiciózus, nem elég átfogó” – mondta, hozzátéve, hogy inkább olyan reformot szeretne, amely több rendőrt biztosítana az utcákon, megakadályozná a fiatalok bandákba sodródását, és szigorúbb fegyvervásárlási ellenőrzéseket vezetne be. 

Mindezek ellenére Stein hangsúlyozta: „Iryna törvénye” jó irányba tett lépés, mert legalább figyelmezteti az igazságszolgáltatást arra, hogy ne engedje szabadon azokat, akik újabb tragédiákat okozhatnak.

Nyitókép: Fox News

Dunhill67
2025. október 04. 13:38
"A férfit korábban több mint egy tucat alkalommal tartóztatták le, köztük fegyveres rablás miatt is, ám idén januárban újra szabadlábra helyezték.".....és ez még él?....még itthon is,ebben a gyenge,elnéző igazságszolgáltatásban is rárohadt volna a műanyag lakat is....ja,persze,amerika a "demokráCIA hazája"...pff
akitiosz
2025. október 04. 13:38
Aznap este 21:46-kor Zarucka felszállt a Lynx Blue Line vonatra a Scaleybark állomáson, Charlotte South End negyedében. A biztonsági felvételeken Zarucka látható, amint az elkövető előtt ül, aki már a vonaton ült. Négy perccel azután, hogy Zarucka felszállt, az elkövető előhúzott egy zsebkést a kapucnis pulóveréből, és hátulról háromszor megszúrta Zaruckát, legalább egyszer a nyakán.Zarucka közel egy percig eszméleténél vagy félig eszméletlen maradt, mielőtt elvérzett és a padlóra rogyott. A kocsiban nem volt biztonsági személyzet, bár egy kocsival előrébb a vonaton rendőrök voltak. A késelés közben legalább négy másik néger ült Zarucka közelében, és az utasok segítséget nyújtottak neki, miután a földre rogyott. Zarucka a késelés után röviddel „nem reagált” és a helyszínen halottnak nyilvánították.Az FBI nyilatkozata szerint egy szúrt seb volt a nyaka közepén, és egy kisebb vágás a bal térdén. A támadás után az elkövető állítólag azt mondta: „Enyém az a fehér lány.”
akitiosz
2025. október 04. 13:32
A tettes 34 éves, 16 éves kora óta 14-szer tartóztatták le. Lehetséges, hogy zakkant, de kényszergyógykezelésre is csak a bíróság küldheti és azt sem tette. 16 ilyen kórházi hely van egész Észak-Karolinára.
Senufed
2025. október 04. 13:28
Jó lenne, ha a rasszizmust, mint fogalmat elővenné ilyenkor is minden média. Nem csak akkor, amikor szegély ártatlan huszonéves színesbőrű lányt késelnek halálra fehér férfiak, ja, de várjunk, ilyen nem is szokott előfordulni. Érdekes egy világ, meg kell hagyni.
