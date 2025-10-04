A brutálisan meggyilkolt ukrán lány miatt megszületett az „Iryna törvény” Amerikában

Észak-Karolina kormányzója, Josh Stein pénteken aláírta az úgynevezett „Iryna törvényt”, amely szigorítja az erőszakos bűnözők és visszaesők óvadéki eljárásait, valamint megtiltja a készpénz nélküli óvadékot bizonyos súlyos bűncselekmények esetében – írta meg a Fox News.

A jogszabály egy fiatal ukrán menekült, Iryna Zarutska megrázó meggyilkolása után született, akit augusztusban Charlotte városában, egy vonaton késelt halálra egy többszörösen büntetett előéletű férfi, Decarlos Dejuan Brown Jr.

Fotó: Fox News

A férfit korábban több mint egy tucat alkalommal tartóztatták le, köztük fegyveres rablás miatt is, ám idén januárban újra szabadlábra helyezték.