A brutálisan meggyilkolt ukrán lány miatt megszületett az „Iryna törvény” Amerikában

A demokrata párti kormányzó elmondta: bár nem ért egyet a republikánus többségű törvényhozás minden döntésével – például a halálbüntetés újbóli bevezetésének ötletével, a törvényt aláírta, mert szerinte „felhívja az igazságszolgáltatás figyelmét arra, hogy külön vizsgálja meg azokat, akik fokozott erőszakveszélyt jelenthetnek”.
– tette hozzá Stein, aki szerint az elsődleges cél az emberek biztonságának növelése.
A jogszabály értelmében a bírák és bírósági tisztviselők kevesebb mérlegelési jogkörrel rendelkeznek majd, több elkövetőnek kell mentális egészségügyi vizsgálaton átesnie, és a legveszélyesebb bűnözők nem szabadulhatnak készpénz nélkül.
A törvény republikánus támogatói szerint végre valós lépés történt a közbiztonság megerősítéséért.