„Zelenszkij azonban nem kapitulálhat – egyelőre. Mint ahogy az európaiak is húznák az időt, nehogy látványossá váljon a vereségük mértéke. Ezért minden erőfeszítésük arra irányul, hogy Washingtont bent tartsák a konfliktusban. Erről szólnak az Ukrajnának nyújtandó »biztonsági garanciákról« szóló egyeztetések, amely garanciák valójában nemigen léteznek a már említett médiagépezet virtuális világán kívül. Súlyos képességhiányaik okán európai országok egy ennél jóval kisebb volumenű és kockázatú művelet lebonyolítására sem alkalmasak (és többen jelezték is, bármilyen tervezést NATO-kötelezettségeik gyengítésével, pl. a baltikumi előretolt jelenlétük átcsoportosításával kellene kezdjenek). Ott vagyunk, ahol a part szakad: valódi garanciákat egyedül az Egyesült Államok tudna adni.

Ehhez Trump aligha lesz partner és az időt sem tudja sokáig húzni. Ha az ukránok és az európaiak nem jönnek vele, akkor nem marad más hátra, mint az ukrajnai ballaszt végleges levágása magáról. Ha innen nézzük, akkor Trump igazából már régóta fekete pétert játszik és számára egyetlen fontos dolog van: a végén ne nála maradjon az ominózus kártyalap. Középre manőverezi magát a háborúzó felek között, mintha Amerika pusztán semleges közvetítő lenne. Hagyja az európaiakat főni a levükben és még számon is kéri őket: Ti akartok az oroszokkal háborúzni és még mindig veszitek az olajukat? Mindez egyetlen célt szolgál: a felelősség áthárítását az elkerülhetetlen katonai és geopolitikai vereségért.

Még talán arra is gondolhat: a helyzet romlásával az ukránok maguk fogják kikönyörögni nála a hőn áhított béketeremtést.”

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP