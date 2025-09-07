A miniszter elárulta, kin múlik a béke (VIDEÓ)

Bohár Dániel, a Megafon riportere a kötcsei pikniken tette fel azt a kérdést Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszternek, hogy kin múlik a béke.

Az újságíró felidézte, hogy egyre több jel mutat arra, hogy eljöhet a várva várt állapot több év háborúskodás és vérontás után, hiszen a világ vezető hatalmai az elmúlt időszakban többször is leültek egymással tárgyalni.

A tárcavezető szerint a békéhez az kell, amit a magyar kormány a háború kitörése óta folyamatosan mond, hogy

ennek a rettenetes háborúnak – aminek már nagyon vége kéne legyen – nem lesz katonai megoldása, hanem tárgyalásos úton kell ide eljutni”

– húzta alá a miniszter.

Lelkileg is ki kell vonulniuk az európaiaknak a háborúból

Szalay-Bobrovniczky azzal folytatta, hogy itt első sorban Európára kell, hogy mutasson. Ha az európai vezető országok, akik folyamatosan fegyver és pénz adásával tovább folytatják ezt a konfliktust. Bár háborús retorikában vannak, de valójában félkézzel háborút folytatnak. Hiszen azt mondják, hogy „haljanak meg az ukránok, naponta mondjuk ezer – ezek borzalmas számok, de ezzel szembesülni kell. Mi meg majd adjuk hozzá a fegyvert, és ők majd a csúnya, nagy orosz medvét harcolják le. Ez egy olyan hipokrata álláspont, hogy rettenetes” – hangzott el.

A honvédelmi miniszter azzal folytatta, hogy véleménye szerint az európaiaknak végre el kell jutnia oda, amit már Amerika megtett, hogy kivonult ebből a konfliktusból. Hozzáfűzte, hogy

egy fordulatra van szükség Európában, mert a vezetők „lelkileg” is benne vannak ebben a háborúban.

Csak ezután történhet meg az, hogy minden energiájukkal ráfordulnak a tárgyalásos útra.

Ez egy nagyon nehéz és konfliktusos út, de csak ez fog eredményre vezetni”

– szögezte Szalay-Bobrovniczky Kristóf Bohár Dánielnek.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP