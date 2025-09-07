Ft
kormány háború Európa vezető tárgyalás Ukrajna Oroszország Szalay-Bobrovniczky Kristóf Kötcse miniszter

A miniszter elárulta, kin múlik a béke (VIDEÓ)

2025. szeptember 07. 17:46

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint Európának fordulatra van szüksége, mivel vezetői „lelkileg” is benne vannak az orosz-ukrán háborúban.

2025. szeptember 07. 17:46
null

Bohár Dániel, a Megafon riportere a kötcsei pikniken tette fel azt a kérdést Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszternek, hogy kin múlik a béke.

Az újságíró felidézte, hogy egyre több jel mutat arra, hogy eljöhet a várva várt állapot több év háborúskodás és vérontás után, hiszen a világ vezető hatalmai az elmúlt időszakban többször is leültek egymással tárgyalni.

A tárcavezető szerint a békéhez az kell, amit a magyar kormány a háború kitörése óta folyamatosan mond, hogy 

ennek a rettenetes háborúnak – aminek már nagyon vége kéne legyen – nem lesz katonai megoldása, hanem tárgyalásos úton kell ide eljutni”

 – húzta alá a miniszter.

Lelkileg is ki kell vonulniuk az európaiaknak a háborúból

Szalay-Bobrovniczky azzal folytatta, hogy itt első sorban Európára kell, hogy mutasson. Ha az európai vezető országok, akik folyamatosan fegyver és pénz adásával tovább folytatják ezt a konfliktust. Bár háborús retorikában vannak, de valójában félkézzel háborút folytatnak. Hiszen azt mondják, hogy „haljanak meg az ukránok, naponta mondjuk ezer – ezek borzalmas számok, de ezzel szembesülni kell. Mi meg majd adjuk hozzá a fegyvert, és ők majd a csúnya, nagy orosz medvét harcolják le. Ez egy olyan hipokrata álláspont, hogy rettenetes” – hangzott el.

A honvédelmi miniszter azzal folytatta, hogy véleménye szerint az európaiaknak végre el kell jutnia oda, amit már Amerika megtett, hogy kivonult ebből a konfliktusból. Hozzáfűzte, hogy 

egy fordulatra van szükség Európában, mert a vezetők „lelkileg” is benne vannak ebben a háborúban. 

Csak ezután történhet meg az, hogy minden energiájukkal ráfordulnak a tárgyalásos útra.

 Ez egy nagyon nehéz és konfliktusos út, de csak ez fog eredményre vezetni”

– szögezte Szalay-Bobrovniczky Kristóf Bohár Dánielnek.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

templar62
2025. szeptember 07. 19:10
Hajrá AfD .
auditorium
2025. szeptember 07. 18:45
Az orosz-ukrán háborúból addig nem hátrál ki Európa, ameddig ennyi női politikus érzelmi sikon szimpatizál Zelével és az ukrán néppel. Csaknem tizmillió él külföldön, fizikai munkát végez épitéseken, gyárakban, háztartásban segit és időseket, magatehetetleneket ápol, tehát pártjukat fogják azok az országok, amelyek ebből profitálnak. A Bürgergeld Németországban eddig havonta kb. 56O euró volt, de mostantól kezdve inkább dolgozni küldik és el kell fogadni bármilyen állást, különben nincs money. A 1,5 millió Lengyelországban élő ukránt azonban lassacskán már hazaküldenék.
ördöngös pepecselés
2025. szeptember 07. 18:43
Kitartás! a kapitulációig! Heil Ursula von Hitler!
60pusztai-cirmos-lo
•••
2025. szeptember 07. 18:08 Szerkesztve
azt jól tudjuk, hogy putyinon nem múlik. trump-on sem múlik-akár ad fegyvert, akár nem. kimjongun-on sem múlik, ő is ott feszít a béke nagyköveteként. a háborúért csak azok a felelősek, akik nem hiszik el, hogy hatvanpuszta egy félkész krumpliültetvény!
