„Veszélyes játékot űz” – Orbán Viktor azonnal helyretette a lengyel miniszterelnököt a botrányos kijelentése után

„Ez a mi háborúnk” – botrányos kijelentés Lengyelországból, áldozatok árán is asszisztálnak Zelenszkij tervéhez
Már a lengyel miniszterelnök is úgy fogalmaz, hogy az orosz–ukrán háború Európa konfliktusa.
Mint két tojás: Zelenszkij és Tusk szerint egész Európának be kellene szállnia a háborúba. „Mi minden orosz drónt le tudunk szedni” – állította az ukrán elnök.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közös európai légvédelmi rendszer létrehozására szólított fel a Varsói Biztonsági Fórumon, hangsúlyozva, hogy az orosz rakéta- és dróntámadások csak regionális összefogással védhetők ki – írta meg az Euractiv.
Ez lehetséges. Ukrajna képes minden orosz drón és rakéta ellen fellépni, és ha közösen cselekszünk a térségben, elegendő fegyverünk és gyártókapacitásunk lesz”
– fogalmazott videóüzenetében.
A felhívás hátterében az áll, hogy az utóbbi hetekben több európai repülőteret is be kellett zárni drón- és rakétaincidensek miatt, ami újra napirendre helyezte Európa légterének biztonságát.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök ugyanazon a fórumon kijelentette: Európának sokkal nagyobb felelősséget kell vállalnia az ukrajnai háború ügyében.
Fel kell ismernünk, hogy ez a mi háborúnk”
– mondta, hozzátéve, hogy a konfliktus az autoritarizmus, a despotizmus és az emberi jogok felszámolásának ismétlődő projektje.
Tusk szerint Európának nem azon kell töprengenie, hogyan győzze meg az Egyesült Államokat a nagyobb szerepvállalásról, hanem bizonyítania kell, hogy önállóan is képes hatékonyan fellépni.
Orbán Viktor miniszterelnök éles hangú üzenetet intézett Donald Tusk lengyel kormányfőhöz az X közösségi oldalon. Bejegyzésében Orbán hangsúlyozta:
Bár Tusk háborúban érzi magát Oroszországgal, Magyarország és az Európai Unió nem áll hadban Moszkvával.
A magyar kormányfő szerint a lengyel miniszterelnök „veszélyes játékot űz európaiak millióinak életével és biztonságával”, amit Orbán egyenesen „nagyon rossznak” nevezett.
„Kedves Donald Tusk, lehet, hogy úgy gondolod, háborúban állsz Oroszországgal, de Magyarország nem. Az Európai Unió sem. Veszélyes játékot űzöl európaiak millióinak életével és biztonságával. Ez nagyon rossz!” – írta a magyar kormányfő.
az Európai Bizottság szigorúbb hangnemre váltott Varsóval szemben, és hivatalos tisztázást vár Donald Tusk kormányától az uniós források felhasználásáról.
A gyanú szerint pazarló és akár korrupt költések is történhettek, ami miatt a Bizottság jelezte: a novemberi kifizetési kérelmek elbírálásakor fokozott ellenőrzésre lehet számítani, sőt az OLAF vagy az Európai Ügyészség beavatkozása sem kizárt.
Ez jelentős fordulatot jelent a korábbi, jóval támogatóbb brüsszeli hozzáálláshoz képest.
Az ügy belpolitikai robbanást is okozott: az ellenzék azonnal támadási felületként használja a botrányt, Karol Nawrocki új államfő pedig élesen bírálta a források luxuscélokra fordítását.
Bármikor bekopogtathat egy jó kis vizsgálatra az OLAF.
