„Veszélyes játékot űz” – Orbán Viktor azonnal helyretette a lengyel miniszterelnököt a botrányos kijelentése után

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közös európai légvédelmi rendszer létrehozására szólított fel a Varsói Biztonsági Fórumon, hangsúlyozva, hogy az orosz rakéta- és dróntámadások csak regionális összefogással védhetők ki – írta meg az Euractiv.

Ez lehetséges. Ukrajna képes minden orosz drón és rakéta ellen fellépni, és ha közösen cselekszünk a térségben, elegendő fegyverünk és gyártókapacitásunk lesz”

– fogalmazott videóüzenetében.

A felhívás hátterében az áll, hogy az utóbbi hetekben több európai repülőteret is be kellett zárni drón- és rakétaincidensek miatt, ami újra napirendre helyezte Európa légterének biztonságát.