„Ez a mi háborúnk” – botrányos kijelentés Lengyelországból, áldozatok árán is asszisztálnak Zelenszkij tervéhez

Volodimir Zelenszkij, ukrán elnök közös európai légvédelmi rendszer létrehozására szólított fel az orosz légi fenyegetések ellen a Varsói Biztonsági Fórumon – írta meg az Euractive.

Az ötlettel kapcsolatban Donald Tusk, lengyel miniszterelnök is úgy fogalmazott, hogy „ez a mi háborúnk”, és felszólította Európát, hogy lépjen fel határozottabban.

„Ukrajna képes szembeszállni az orosz drónok és rakéták minden típusával, és ha a régióban együtt cselekszünk, rendelkezni fogunk elegendő fegyverrel és gyártási kapacitással, hogy megállítsuk Oroszországot” – mondta Zelenszkij.