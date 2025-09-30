Hiába az elnöki pozíció, Zelenszkij pártja jócskán lemaradna az ellenfele mögött
Egy szeptemberi közvélemény-kutatás szerint Valerij Zaluzsnij politikai mozgalma óriási előnyre tett szert Volodimir Zelenszkij pártjával szemben.
Már a lengyel miniszterelnök is úgy fogalmaz, hogy az orosz–ukrán háború Európa konfliktusa.
Volodimir Zelenszkij, ukrán elnök közös európai légvédelmi rendszer létrehozására szólított fel az orosz légi fenyegetések ellen a Varsói Biztonsági Fórumon – írta meg az Euractive.
Az ötlettel kapcsolatban Donald Tusk, lengyel miniszterelnök is úgy fogalmazott, hogy „ez a mi háborúnk”, és felszólította Európát, hogy lépjen fel határozottabban.
„Ukrajna képes szembeszállni az orosz drónok és rakéták minden típusával, és ha a régióban együtt cselekszünk, rendelkezni fogunk elegendő fegyverrel és gyártási kapacitással, hogy megállítsuk Oroszországot” – mondta Zelenszkij.
Donald Tusk ugyanazon a fórumon elmondta, hogy véleménye szerint Európának nagyobb felelősséget kellene vállalnia.
Fel kell ismernünk, hogy ez a mi háborúnk”
– fogalmazott.
A lengyel miniszterelnök kifejtette azon véleményét is, miszerint akár Európa létező szövetségeseit sem kár feláldozni Ukrajna megmentésének az oltárán. „Ne azt kérdezzük, hogyan tarthatjuk fenn a teljes egységet, vagy hogyan győzzük meg – például – amerikai barátainkat, hogy tartósabban és elkötelezettebben vegyenek részt az ukrajnai ügyekben” – mondta Tusk.
