09. 30.
kedd
Európa Ukrajna szövettség rakéta orosz-ukrán háború Oroszország Volodimir Zelenszkij drón Donald Tusk miniszterelnök

„Ez a mi háborúnk” – botrányos kijelentés Lengyelországból, áldozatok árán is asszisztálnak Zelenszkij tervéhez

2025. szeptember 30. 11:23

Már a lengyel miniszterelnök is úgy fogalmaz, hogy az orosz–ukrán háború Európa konfliktusa.

2025. szeptember 30. 11:23
Volodimir Zelenszkij, ukrán elnök közös európai légvédelmi rendszer létrehozására szólított fel az orosz légi fenyegetések ellen a Varsói Biztonsági Fórumon – írta meg az Euractive.

Az ötlettel kapcsolatban Donald Tusk, lengyel miniszterelnök is úgy fogalmazott, hogy „ez a mi háborúnk”, és felszólította Európát, hogy lépjen fel határozottabban.

„Ukrajna képes szembeszállni az orosz drónok és rakéták minden típusával, és ha a régióban együtt cselekszünk, rendelkezni fogunk elegendő fegyverrel és gyártási kapacitással, hogy megállítsuk Oroszországot” – mondta Zelenszkij.

Donald Tusk ugyanazon a fórumon elmondta, hogy véleménye szerint Európának nagyobb felelősséget kellene vállalnia.

Fel kell ismernünk, hogy ez a mi háborúnk” 

– fogalmazott.

A lengyel miniszterelnök kifejtette azon véleményét is, miszerint akár Európa létező szövetségeseit sem kár feláldozni Ukrajna megmentésének az oltárán. „Ne azt kérdezzük, hogyan tarthatjuk fenn a teljes egységet, vagy hogyan győzzük meg – például – amerikai barátainkat, hogy tartósabban és elkötelezettebben vegyenek részt az ukrajnai ügyekben” – mondta Tusk.

Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Rafal Guz Fotó: Rafal Guz

