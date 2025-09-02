Ft
09. 02.
kedd
Ukrajna szervezet hadsereg Euromajdan Európai Unió

Vajon Ukrajna komolyan gondolja-e, hogy a helye Európában van?

2025. szeptember 02. 10:46

A 2014-es Euromajdan és az orosz agresszió új helyzetet teremtett.

2025. szeptember 02. 10:46
null
Anikay Antal
Anikay Antal
Öt

„A szélsőjobboldali csoportok kérdése Ukrajnában és Oroszországban egyaránt érzékeny téma. Az orosz propaganda Ukrajnát évek óta »náci államként« próbálja bemutatni, a nyugati nyilvánosság viszont gyakran bagatellizálja és elhallgatja ezeknek a szervezeteknek még a létezését is.

A valóság valahol a kettő közötti lejtőn van: Ukrajnában valóban léteznek szélsőjobboldali gyökerekkel rendelkező alakulatok. Formális és szemmel látható súlyuk ugyan kicsinek tűnhet, de a katonai szerepük vitathatatlan. Oroszország oldalán szintén működnek neonáci szimbolikát hirdető, radikális paramilitáris alakulatok – gyakran közvetlen állami támogatással.

A gyökerek a 2000-es években keresendők. Az olyan csoportok, mint az Ukrajna Patriótái (Патріо́т Украї́ни, Patriot of Ukraine) vagy a Szociális-Nemzeti Szerveződés (Social-National Assembly, SNA) Andrij Bileckij vezetésével, nyíltan rasszista retorikát követtek. A C14 nevű csoport különösen hírhedtté vált romaellenes akciói miatt, több táborfelgyújtást és bántalmazást is dokumentáltak. Ezek az atrocitások »helyi« jellegűek voltak, de valósak, és az ukrán állam szinte soha nem vonta felelősségre a szervezeteket – legfeljebb az egyes aktivistákat.

A 2014-es Euromajdan és az orosz agresszió új helyzetet teremtett: a gyenge ukrán hadsereg kiegészítésére önkéntes zászlóaljak alakultak, köztük az Azov zászlóalj, amely később a Nemzeti Gárda része lett. Ezek bekerültek az ukrán hivatalos állami struktúrába, és egyben legitimációt is kaptak, miközben múltjukhoz szélsőséges ideológia kötődött. Volodimir Zelenszkij gyakorlatilag tisztára mosta és állami szintre emelte a náci beállítottságú terrorszervezetet.

Mindezek ellenére a kisebbségek elleni atrocitások nem szűntek meg. 2018-ban több romaellenes támadás is történt, például Lvivben.”

Fotó: Mandel NGAN / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

zakar zoltán béla
2025. szeptember 02. 11:31
mismás mint NAT meg a többi
Válasz erre
1
0
polárüveg
2025. szeptember 02. 10:59
Azért az érdekes és felvet kérdéseket, hogy Európában sehol sem létezhetnek nácik, kizárólag Ukrajnában. Nemhogy tiltják őket, de az EU elszámolás nélkül támogatja. No igen, Hitler sem német pénzből kerülhetett hatalomra, és válhatott teljhatalmú náci uralkodóvá. És nemcsak német pénzekből építette fel a hódító náci hadseregét. "A pénznek nincs szaga!"
Válasz erre
2
0
trokadero
2025. szeptember 02. 10:58
Ennek a mostani Európának teljesen mindegy ,hogy most egy vesével üzletelő vadkeleti maffiózó, vagy egy kecske hátsó felét imádó migráns veri be az utolsó szöget a koporsójába.
Válasz erre
3
0
tapir32
2025. szeptember 02. 10:49
Ukrajna számoljon el az EU-tól kapott segélyekkel! Ukrajna már a háború előtt is a világ legkorruptabb állama volt és jelenleg is az. Trump már hozzákezdett az elszámoltatáshoz. A háború párti EU-s vezetők mennyit tettek zsebre az Ukrajnának átutalt euró százmilliárdokból? Ursula mennyi pénzt kap a Rheinmetalltól?
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!