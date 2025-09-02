Itt van Brüsszel titkos fegyvere: így buktatnák meg a patrióta kormányokat

Magyarország esetében teljesen egyértelmű a szándék

Ahogy korábban említettem, a 2007-es lisszaboni szerződés életbelépést követően még inkább aktív lett Brüsszel az egyes tagállamok belpolitikai viszonyait illetően. Magyarország esetében 2010 után teljesen nyilvánvaló, hogy Brüsszel mindenáron szeretné lecserélni az Orbán-kormányt, és mostanra eljutottunk a két fél között szinte a nyílt háborúig. Ma már egyértelmű, hogy számukra Magyar Péter a partner, és hatalomra juttatása érdekében mindent elkövetnek. Persze a patrióta kormány és Brüsszel viszonya a mögöttünk hagyott másfél évtizedben folyamatosan változott, de ennek részletezése egy végtelen történet lenne.

Csúfosan megbukott a szélsőbaloldal

Brüsszel aktivizmusa leginkább a görögországi adósságválság kapcsán mutatkozott be. Ismert, hogy Athén gyakorlatilag csődbe ment a 2010-es évek elejére. A borzalmas gazdasági eredmények miatt értelemszerűen a belpolitikai stabilitás is megbillent és az ország legnépszerűbb pártja a szélsőbaloldali Sziríza lett. Brüsszel érthetően mindenáron meg akarta akadályozni a radikális párt sikerét, de végül nem sikerült a Sziríza győzelmét meggátolni. Bár a szélsőbaloldali párt azt ígérte, hogy nem fogják végrehajtani a brüsszeli megszorításokat, de végül Alexisz Ciprasz kormányfőnek nem maradt más lehetősége.

A Sziríza, bár kitöltötte a négyéves ciklusát, de csúfosan megbukott a 2019-es parlamenti választáson, és egy Brüsszel számára jóval „kedvesebb” párt kerül hatalomra.

Az Új Demokrácia (ND) azóta is hatalmon van, és mivel az alakulat az Európai Néppárt tagja, így mára gyakorlatilag megszűntek a konfliktusok Brüsszellel. A Sziríza pedig mára a parlamenti bejutási küszöb környékén mozog.

Alexisz Ciprasz végül csúfosan elhasalt Brüsszel előtt

A lengyel modell

Lengyelországban a 2015-ös kettős választás hozta el a Brüsszellel szembeni konflitkusok sorozatát. Tíz évvel ezelőtt mind az elnökválasztást, mind a parlamenti választást az Európai Unióval szemben kritikus Jog és Igazságosság (PiS) nyerte meg az európai néppárti tag Polgári Platformmal szemben.

A PiS-kormányzat hivatalba lépésével azonnal megkezdődött a brüsszeli bürokraták akciója a patrióta kormánnyal szemben.

Varsó folyamatosan vitában állt Brüsszellel, elsősorban az igazságügyi reform miatt, amely jelentős beleszólást engedett a kormánynak az igazságszolgáltatás működésébe.

Brüsszel „természetesen” uniós források kifizetését is felfüggesztette annak ellenére, hogy 2022 után a PiS-kormány az egyik legfőbb támogatója volt az ukrajnai háborúnak.

Donald Tusk, Brüsszel embere a 2023-as kampány alatt egyik legfontosabb feladatának nevezte, hogy helyreállítsa a jó viszonyt az EU-val, és megnyissa az uniós pénzcsapokat Lengyelország számára.

A 2023-as választáson részben a PiS hibáinak, részben az ellenzék sikeres együttműködésének köszönheten a PiS bár megnyerte a választást, de kormányt nem tudott alakítani. Az Európai Unió legnagyobb részében nem nagyon rejtették véka alá, hogy örültek az EU-barát lengyel ellenzék győzelmének. Mivel Lengyelország az Unió ötödik legnépesebb állama, továbbá népességét és gazdaságát tekintve a legnagyobb az újonnan csatlakozó kelet-közép-európai tagállamok között, valamint az európai biztonsági térben elfoglalt helyzete is kiemelkedő, ezért nem csekély jelentőségű, hogy milyen a viszony Varsó és Brüsszel, Varsó és Berlin, vagy éppen Varsó és Párizs között. Brüsszel tehát itt is mindent bevetett, és sikerült megbuktatnia PiS-kormányt.

Mateusz Morawieckit végül megbuktatta Brüsszel

Érdekes fordulat Olaszországban

Olaszország és Brüsszel viszonya annak ellenére nem romlott meg, hogy 2022-óta a jobboldali Giorgia Meloni vezeti az országot. Az akkori kampányban Ursula von der Leyen pár nappal a választás előtt azt mondta,

az Európai Bizottság bármilyen demokratikus kormánnyal hajlandó együttműködni.

„Meglátjuk majd. Ha a dolgok rossz irányba haladnak majd, akkor vannak erre eszközeink. Beszéltem már Magyarországról és Lengyelországról” – magyarázta a bizottsági elnök. Von der Leyen üzenetét felháborítónak nevezte és visszautasította Matteo Salvini, a Liga politikusa.

Ez szégyentelen arrogancia. Tartsák tiszteletben az olaszok szabad, szuverén és demokratikus szavazatát. Mindenki barátai leszünk, de senkinek a rabszolgája

– írta Salvini. A pártvezér hozzátette, hogy von der Leyen fizetéséhez mindannyian hozzájárnak, ezért elfogadhatatlan a gusztustalan és arrogáns fenyegetés.

A fenyegetés ellenére Olasz Testvérek a voksok mintegy 26 százalékát szerezte meg, szemben a legutóbbi, 2018-as országos választásokon elért mindössze 4 százalékkal.

Giorgia Meloni olyan miniszterelnök lesz, akinek politikai példaképei Orbán Viktor és Donald Trump. A jobboldali pártok szövetségének választási győzelme ezért igen aggasztó

– panaszolta Katarina Barley, az Európai Parlament alelnöke a Die Welt országos német napilapnak az olaszországi választások másnapján.

A német szociáldemokrata politikus hozzátette: nehéz idők várnak Európára.

Elisabeth Borne azóta már csúfosan megbukott francia miniszterelnök pedig úgy nyilatkozott: nem akarja minősíteni az olaszok demokratikus választását, de hangsúlyozni szeretné, hogy az Európai Uniónak vannak bizonyos értékei – például az abortusszal és az emberi jogokkal kapcsolatban –, amelyeket tiszteletben kell tartani.

Az olaszországi választások előtt is, többek között Orbán Viktor állt ki Giorgia Meloni mellett.

A fenti példák egyértelműen bizonyítják, hogy Brüsszel teljesen egyértelműen baloldali és liberális preferenciák mentén értékeli az egyes kormányok tevékenységét. Azon kabinetek, amelyek egyeznek az uniós főárammal, azokkal sezmben nemcsak elnéző Brüsszel, hanem segítséget is nyújt nekik a hatalmon maradás érdekében. Azon kormányok, amelyek csak egy picit is kritikusak a „brüsszeli birodalommal”, azokkal szemben pedig nincsen semmilyen kímélet. A legjobb példa erre a lengyel patrióta kabinet, amely bár teljes mellszélességgel kiállt az ukrajnai háború végsőkig való folytatása mellett, mégis Tusk mellé állt a brüsszeli mélyállam. Egyértelmű, hogy Brüsszel számára 2026-ban is a legnagyobb projekt a szuverén magyar kormány megbuktatása lesz kérdés, hogy sikerülni fog-e.

