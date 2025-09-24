Politikai földrengés Brüsszelben: Von der Leyen ellen újabb vizsgálat indul

Újabb vérforraló fejlemény: a Bizottság szó nélkül hagyta eltűnni Von der Leyen gyanús sms-eit!
Nem tartotta szükségesnek hivatalosan dokumentálni őket, annak ellenére, hogy a fél világ azokat kereste.
Az EU etikai felügyelő szerve vizsgálatot indít Von der Leyen Mercosur üzeneteivel kapcsolatban.
Az EU és a Mercosur (Dél-amerikai Közös Piac) közötti megállapodás, amely 25 évnyi tárgyalások után 2024 végén jött létre, a Bizottság eddigi legnagyobb és legvitatottabb kereskedelmi megállapodása – írja az Euractiv.
Az EU etikai felügyelő szerve kedden vizsgálatot indított Ursula von der Leyen és Emmanuel Macron francia elnök közötti SMS-üzenetek ügyében, amelyek a blokk és a Mercosur-országok közötti vitatott kereskedelmi megállapodásra vonatkoztak.
A lépés egy panasz nyomán történt, amelyet egy újságíró nyújtott be a Follow The Money nevű oknyomozó portálon, miután 2024-ben benyújtotta kérelmét a két vezető közötti üzenethez való hozzáférésre, amit 15 hónapig figyelmen kívül hagytak, majd végül elutasítottak.
A Bizottság kijelentette, hogy „kimerítő kutatás” ellenére sem tudta azonosítani az üzenetet. Azt is kifejtette, hogy az üzenetet a Signal mobilalkalmazáson keresztül küldték, amelynek „eltűnő üzenetek” funkciója be volt kapcsolva, ezért már nem volt tárolva Von der Leyen hivatalos telefonján.
Az ügy az úgynevezett „Pfizergate” ügyre emlékeztet, amikor a New York Times kifogásolta a Bizottság döntését, hogy nem hozza nyilvánosságra Von der Leyen és a Pfizer vezérigazgatója közötti üzenetváltást a Covid-19-járvány idején.
Májusban egy uniós bíróság úgy döntött, hogy a Bizottság nem adott „hihető magyarázatot” a kérelem elutasítására.
Az új panasz után az EU felügyeleti szerve találkozót kért a Bizottság szolgálataival 2025 októberének közepe előtt, és belső dokumentumokat kért arról, hogyan dolgozták fel a hozzáférési kérelmet.
Az EU és a Mercosur közötti megállapodás, amely 25 évnyi tárgyalás után 2024 végén kötötték meg, a Bizottság eddigi legnagyobb és legvitatottabb kereskedelmi megállapodása.
Ezzel több mint 700 millió ember számára jönne létre egy szabadkereskedelmi övezet, de a megállapodás többször is heves ellenállásba ütközött a mezőgazdasági szervezetek, különösen Franciaországban, valamint az egész blokkban működő zöld mozgalmak részéről.
Szeptemberben a Bizottság megindította a ratifikációs folyamatot, és a megállapodás szövegét az EU-s mezőgazdasági termelők védelmét szolgáló biztosítékok létrehozására irányuló kötelezettségvállalással együtt terjesztette elő.
