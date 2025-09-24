Politikai földrengés Brüsszelben: Von der Leyen ellen újabb vizsgálat indul

A Bizottság kijelentette, hogy „kimerítő kutatás” ellenére sem tudta azonosítani az üzenetet. Azt is kifejtette, hogy az üzenetet a Signal mobilalkalmazáson keresztül küldték, amelynek „eltűnő üzenetek” funkciója be volt kapcsolva, ezért már nem volt tárolva Von der Leyen hivatalos telefonján.

Az ügy az úgynevezett „Pfizergate” ügyre emlékeztet, amikor a New York Times kifogásolta a Bizottság döntését, hogy nem hozza nyilvánosságra Von der Leyen és a Pfizer vezérigazgatója közötti üzenetváltást a Covid-19-járvány idején.

Májusban egy uniós bíróság úgy döntött, hogy a Bizottság nem adott „hihető magyarázatot” a kérelem elutasítására.

Az új panasz után az EU felügyeleti szerve találkozót kért a Bizottság szolgálataival 2025 októberének közepe előtt, és belső dokumentumokat kért arról, hogyan dolgozták fel a hozzáférési kérelmet.

Az EU és a Mercosur közötti megállapodás, amely 25 évnyi tárgyalás után 2024 végén kötötték meg, a Bizottság eddigi legnagyobb és legvitatottabb kereskedelmi megállapodása.