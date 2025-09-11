Ft
vadászat autó munkatárs ukrán kerékpáros felvétel

Ukrán kényszersorozás: tovább folytatódik a kerékpárosok „vadászata” Lvivben (VIDEÓ)

2025. szeptember 11. 19:46

Egy interneten terjedő felvételen jól látszik, ahogy az ukrán sorozók civil autóval állítanak meg egy kerékpárost, majd erőszakkal betuszkolják a járműbe.

2025. szeptember 11. 19:46
null

Beszámolók szerint Ukrajnában továbbra is zajlik a kényszersorozás, és az utcán megállított fiatal férfiak között a kerékpárosok gyakran célponttá válnak. Helyi források azt állítják, hogy a sorozóbizottságok emberei közterületen állítják meg a férfiakat, és több esetben erőszakot is alkalmaznak – írta meg a Magyar Nemzet.

Polgári beszámolók szerint a vonakodókat fenyegetéssel vagy tettlegességgel kényszerítik katonai szolgálatra, ami tovább növeli a feszültséget a nagyvárosokban.

A közösségi médiában terjedő felvételek azt sugallják, hogy nemcsak a frontszolgálat jelent kockázatot, hanem maguk a sorozás körülményei is. A képsorok alapján fizikailag is veszélyes helyzetek alakulnak ki, különösen akkor, amikor az érintetteket közterületről próbálják elvinni.

Egy beszámoló szerint egy férfi kerékpárral haladt az utcán, amikor a Területi Toborzó és Szociális Támogató Központok munkatársai egy civil járművel mellé értek, majd a bicikliről lerántva az autóba tuszkolták. Az esetről az Origo is beszámolt, kiemelve a beavatkozás durvaságát és a közúti forgalomra leselkedő kockázatot.

A módszerek bírálói úgy vélik, hogy az eljárások ütközhetnek a nemzetközi jog előírásaival. Emellett felmerül, hogy a kényszerrel besorozott állomány motivációja alacsony, ami a harci hatékonyság gyengüléséhez vezethet.

A videót itt tekintheti meg:

Nyitókép: Narciso Contreras Forrás: Anadolu/AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

kulakman
2025. szeptember 11. 20:39
Azért ez már EURÓPA ,igaz tiszások, balos fa@ok???????????????
counter-revolution
2025. szeptember 11. 20:19
Nekünk az Lemberg, nem Lviv.
SzaboGeza
2025. szeptember 11. 20:16
Miután az utcáról összevadászott fiatalokat, az Ukránok 2hét kiképzés után a "BIZTOS HALÁLBA KÜLDIK", nagyon szeretnek takarózni velük a rossz Putyinnal szemben, aki ÖLI AZ UKRÁNOKAT!!!!! TI ÖLITEK BAXXXXÁTOK MEG!!!!!!
m1nvth
2025. szeptember 11. 20:10
Két potrohos geci... ezeket is fel fogják egyszer húzni egy fára.
