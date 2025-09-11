Ukrán kényszersorozás: tovább folytatódik a kerékpárosok „vadászata” Lvivben (VIDEÓ)

Beszámolók szerint Ukrajnában továbbra is zajlik a kényszersorozás, és az utcán megállított fiatal férfiak között a kerékpárosok gyakran célponttá válnak. Helyi források azt állítják, hogy a sorozóbizottságok emberei közterületen állítják meg a férfiakat, és több esetben erőszakot is alkalmaznak – írta meg a Magyar Nemzet.

Polgári beszámolók szerint a vonakodókat fenyegetéssel vagy tettlegességgel kényszerítik katonai szolgálatra, ami tovább növeli a feszültséget a nagyvárosokban.

A közösségi médiában terjedő felvételek azt sugallják, hogy nemcsak a frontszolgálat jelent kockázatot, hanem maguk a sorozás körülményei is. A képsorok alapján fizikailag is veszélyes helyzetek alakulnak ki, különösen akkor, amikor az érintetteket közterületről próbálják elvinni.

Egy beszámoló szerint egy férfi kerékpárral haladt az utcán, amikor a Területi Toborzó és Szociális Támogató Központok munkatársai egy civil járművel mellé értek, majd a bicikliről lerántva az autóba tuszkolták. Az esetről az Origo is beszámolt, kiemelve a beavatkozás durvaságát és a közúti forgalomra leselkedő kockázatot.