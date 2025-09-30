Ft
erőszak Ukrajna határőr

Ukrán határőrök súlyosan bántalmazhattak egy férfit egy magyar falu közelében

2025. szeptember 30. 21:59

Az áldozatot állítólag egy pincében rugdosták.

2025. szeptember 30. 21:59
null

A közösségi médiában terjedő, meg nem erősített beszámolók szerint ukrán határőrök átlépték a határt, és magyar területen fogtak el, majd bántalmaztak egy hadköteles korú ukrán férfit – írja a Strana.

Az esetről egy olyan személy számolt be, aki saját állítása szerint illegális határátlépések szervezésével foglalkozik.

A bejegyzés szerint a férfit egy magyar falu közelében fogták el az ukrán határőrök, majd egy pincében többször megrugdosták. 

A sráccal minden rendben, eltekintve a törött bordáitól. A határőrök egy csoportja rugdosta a pincében”

– áll a közösségi médiában megjelent posztban.

A poszt szerzője hozzátette, hogy az elfogott férfi jelenleg a feleségével van, és sérülései miatt orvosi kezelés alatt áll.

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: AFP/Maria Senovilla

alenka
2025. szeptember 30. 22:26
Kapcsolatba lépek az ukiiiikiiikriiiijniii náci határőrökkel és megadom az itteni cuncik koordinátáit.... Totenkopf lesz az első :-)))
Válasz erre
0
0
grenki-2
•••
2025. szeptember 30. 22:03 Szerkesztve
A katonáink merre voltak? (már ha igaz a hír...)
Válasz erre
2
0
