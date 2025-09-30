Ukrán határőrök súlyosan bántalmazhattak egy férfit egy magyar falu közelében

A közösségi médiában terjedő, meg nem erősített beszámolók szerint ukrán határőrök átlépték a határt, és magyar területen fogtak el, majd bántalmaztak egy hadköteles korú ukrán férfit – írja a Strana.

Az esetről egy olyan személy számolt be, aki saját állítása szerint illegális határátlépések szervezésével foglalkozik.

A bejegyzés szerint a férfit egy magyar falu közelében fogták el az ukrán határőrök, majd egy pincében többször megrugdosták.

A sráccal minden rendben, eltekintve a törött bordáitól. A határőrök egy csoportja rugdosta a pincében”

– áll a közösségi médiában megjelent posztban.