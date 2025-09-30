Ukrán határőrök súlyosan bántalmazhattak egy férfit egy magyar falu közelében

Megrázó videón az ukrán kényszersorozás újabb tragédiája: ököllel ütöttek, majd egy autóba tuszkoltak egy férfit (VIDEÓ)
A TCK tisztjei ezúttal sem válogattak az eszközökben.
Az áldozatot állítólag egy pincében rugdosták.
A közösségi médiában terjedő, meg nem erősített beszámolók szerint ukrán határőrök átlépték a határt, és magyar területen fogtak el, majd bántalmaztak egy hadköteles korú ukrán férfit – írja a Strana.
Az esetről egy olyan személy számolt be, aki saját állítása szerint illegális határátlépések szervezésével foglalkozik.
A bejegyzés szerint a férfit egy magyar falu közelében fogták el az ukrán határőrök, majd egy pincében többször megrugdosták.
A sráccal minden rendben, eltekintve a törött bordáitól. A határőrök egy csoportja rugdosta a pincében”
– áll a közösségi médiában megjelent posztban.
A poszt szerzője hozzátette, hogy az elfogott férfi jelenleg a feleségével van, és sérülései miatt orvosi kezelés alatt áll.
Nyitóképünk illusztráció. Forrás: AFP/Maria Senovilla
