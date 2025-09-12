Ft
Előállt a Bundestag elnöke a döbbenetes javaslattal: a NATO-nak be kéne lőni Ukrajna légterébe

2025. szeptember 12. 10:48

E mellett eltörpül a már megszokott „még több fegyvert Ukrajnának” mantra.

2025. szeptember 12. 10:48
Thomas Röwekamp, a Bundestag védelmi bizottságának elnöke kijelentette, hogy a NATO-nak határozottabban kell fellépnie Oroszország nagyszabású támadásaival szemben, le kell lőnie a drónokat Ukrajna felett, és fokoznia kell Kijev támogatását olyan eszközökkel, amelyekkel orosz célpontokat támadhat – írta meg az Európai Pravda

Röwekamp szerint ugyanis a NATO már bizonyította, hogy képes kezelni az „ilyen” fenyegetéseket, „azonban a légvédelem területén, különösen a nagyszabású dróntámadások ellen, még nagyon komoly kihívások állnak előttünk” – mondta. Szerinte ezen a téren bővíteni kell a katonai képességeket, és Németország hozzájárulását is növelni kell. 

Véleménye szerint „a legjobb módja a drónok elleni harcnak háborús körülmények között az, ha megsemmisítjük a gyártási létesítményeiket és az indítórendszereiket”. Ezért is fontos, hogy „a NATO-partnerek gyorsan felszereljék Ukrajnát, hogy az intézkedéseket hozhasson ezek ellen a célpontok ellen az orosz területen” – tette hozzá Röwekamp.

Úgy véli továbbá, hogy a NATO-n belüli koordináció elengedhetetlen annak meghatározásához, mikor és mely ország területe felett adottak a feltételek egy katonai válaszlépéshez dróntámadás esetén: „Lehetővé kell tenni – az érintett ország, például Ukrajna beleegyezésével – 

olyan drónok lelövését, amelyek a NATO területét fenyegetik, még akkor is, ha azok az ő légterükben vannak.”

Nyitókép: Thibaud MORITZ / AFP

 

 

balatontihany-25
2025. szeptember 12. 11:39
Ez sem ezután bolondul már meg...
orokkuruc-2
2025. szeptember 12. 11:27
Ja és akkor van lehetőség, hogy ezek a drónok átlibbenjenek Putyinékra. És lassan kész a világháború. Le kéne rövidíteni ezt a kacskaringót, kezdjük rögtön ott, hogy Thomas Röwekamp és Merz hősi halált halnak!
Ízisz
2025. szeptember 12. 11:15
Z. Tényleg nem nyugszanak addig, míg ki nem provokálnak egy világháborút!!! 🫣🫤 Menjen ez a degenerált az apja f....ra!!!💯👎❗
polárüveg
2025. szeptember 12. 11:13
Herr Thomas Röwekamp, ha ilyen veszélyes ostobaságokat nyilatkozik más emberek bőrére, akkor látogasson el a háború lég- és földterébe - kötelezően!
