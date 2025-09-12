Előállt a Bundestag elnöke a döbbenetes javaslattal: a NATO-nak be kéne lőni Ukrajna légterébe

Thomas Röwekamp, a Bundestag védelmi bizottságának elnöke kijelentette, hogy a NATO-nak határozottabban kell fellépnie Oroszország nagyszabású támadásaival szemben, le kell lőnie a drónokat Ukrajna felett, és fokoznia kell Kijev támogatását olyan eszközökkel, amelyekkel orosz célpontokat támadhat – írta meg az Európai Pravda.

Röwekamp szerint ugyanis a NATO már bizonyította, hogy képes kezelni az „ilyen” fenyegetéseket, „azonban a légvédelem területén, különösen a nagyszabású dróntámadások ellen, még nagyon komoly kihívások állnak előttünk” – mondta. Szerinte ezen a téren bővíteni kell a katonai képességeket, és Németország hozzájárulását is növelni kell.

Véleménye szerint „a legjobb módja a drónok elleni harcnak háborús körülmények között az, ha megsemmisítjük a gyártási létesítményeiket és az indítórendszereiket”. Ezért is fontos, hogy „a NATO-partnerek gyorsan felszereljék Ukrajnát, hogy az intézkedéseket hozhasson ezek ellen a célpontok ellen az orosz területen” – tette hozzá Röwekamp.

Úgy véli továbbá, hogy a NATO-n belüli koordináció elengedhetetlen annak meghatározásához, mikor és mely ország területe felett adottak a feltételek egy katonai válaszlépéshez dróntámadás esetén: „Lehetővé kell tenni – az érintett ország, például Ukrajna beleegyezésével –