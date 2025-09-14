Ukrajna EU-csatlakozása: már a napnál is világosabb, hogyan kerülné ki Magyarország vétóját az EU

A lap megemlékezett arról, hogy Magyarország többször is hangoztatta korábban, hogy nem fogja jóváhagyni az Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatos első tárgyalási forduló megnyitását.

Az EU hagyományos politikája szerint meg kell győzni a tiltakozó tagállamot, és amíg nem sikerül meggyőzni, addig blokkolva van a folyamat. Lehet, hogy két hétig, de lehet, hogy tíz évig is”

– fogalmazott Kacska. Ez a szabály azt is jelentette, hogy a vétó ideje alatt a technikai előkészítő folyamatok is leállnak.