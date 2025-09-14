Ukrajna EU-csatlakozása: már a napnál is világosabb, hogyan kerülné ki Magyarország vétóját az EU

Az oroszok tovább feszegetik a határt: hiperszonikus ballisztikus rakétákkal felszerelt vadászgépekkel jöttek Európába
Oroszország és Fehéroroszország pénteken kezdte meg a közös hadgyakorlatokat.
A lap emlékeztetett, Magyarország korábban többször is hangoztatta, hogy nem fogja jóváhagyni az Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatos első tárgyalási forduló megnyitását.
Az Európai Unió megállapodott egy olyan gyakorlatról, amely lehetővé teszi Ukrajna és Moldova számára, hogy folytassák az uniós csatlakozásukat, miközben Magyarország továbbra is vétózza azt – jelentette be szeptember 13-án Tarasz Kacska, Ukrajna európai integrációs miniszterelnök-helyettese, számolt be róla a Kyiv Independent.
Az EU hagyományos politikája szerint meg kell győzni a tiltakozó tagállamot, és amíg nem sikerül meggyőzni, addig blokkolva van a folyamat. Lehet, hogy két hétig, de lehet, hogy tíz évig is”
– fogalmazott Kacska. Ez a szabály azt is jelentette, hogy a vétó ideje alatt a technikai előkészítő folyamatok is leállnak.
Az európai integrációs miniszterelnök-helyettes szerint most egyedülálló helyzet állt elő, mivel a tagállamok és az Európai Bizottság szerint Ukrajna esetében nem szabad leállni az előkészítő folyamatokkal, meg kell határozni a csatlakozási feltételeket anélkül, hogy Magyarországra várnának.
A lap kiemeli, hogy ez a munka azonban jogilag nem zárható le az összes tagállam egyhangú beleegyezése nélkül. Tehát hivatalos szavazás akkor lesz, amikor Magyarország megváltoztatja álláspontját. Addigra viszont elképzelhető, hogy Ukrajna teljesíti az összes jelenleg tárgyalt referenciaértéket.
A helyettes szerint az EU vizsgálja annak a lehetőségét, hogy bizonyos döntéseket Magyarország jóváhagyása nélkül fogadjon el.
Szijjártó Péter külügyminiszter még augusztus 30-án kijelentette:
Ukrajna uniós csatlakozása tönkretenné a magyar gazdákat, Magyarország élelmiszerbiztonságát, és lehetővé tenné az ukrán maffia bejutását Magyarországra.”
A lap továbbá megjegyzi, hogy júniusban az EU tagállamainak szinte mindegyike egyetértett abban, hogy Ukrajna készen áll az alapvető feltételek teljesítésére.
Nyitókép forrása: MTI/EPA/Ritzau/Thomas Traasdahl