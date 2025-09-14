Ft
09. 14.
vasárnap
Ukrajna Magyarország Európai Bizottság Európai Unió

Ukrajna EU-csatlakozása: már a napnál is világosabb, hogyan kerülné ki Magyarország vétóját az EU

2025. szeptember 14. 16:54

A lap emlékeztetett, Magyarország korábban többször is hangoztatta, hogy nem fogja jóváhagyni az Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatos első tárgyalási forduló megnyitását.

2025. szeptember 14. 16:54
null

Az Európai Unió megállapodott egy olyan gyakorlatról, amely lehetővé teszi Ukrajna és Moldova számára, hogy folytassák az uniós csatlakozásukat, miközben Magyarország továbbra is vétózza azt – jelentette be szeptember 13-án Tarasz Kacska, Ukrajna európai integrációs miniszterelnök-helyettese, számolt be róla a Kyiv Independent.

Ezt is ajánljuk a témában

A lap megemlékezett arról, hogy Magyarország többször is hangoztatta korábban, hogy nem fogja jóváhagyni az Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatos első tárgyalási forduló megnyitását.

Az EU hagyományos politikája szerint meg kell győzni a tiltakozó tagállamot, és amíg nem sikerül meggyőzni, addig blokkolva van a folyamat. Lehet, hogy két hétig, de lehet, hogy tíz évig is”

 – fogalmazott Kacska. Ez a szabály azt is jelentette, hogy a vétó ideje alatt a technikai előkészítő folyamatok is leállnak.

Az európai integrációs miniszterelnök-helyettes szerint most egyedülálló helyzet állt elő, mivel a tagállamok és az Európai Bizottság szerint Ukrajna esetében nem szabad leállni az előkészítő folyamatokkal, meg kell határozni a csatlakozási feltételeket anélkül, hogy Magyarországra várnának.

A lap kiemeli, hogy ez a munka azonban jogilag nem zárható le az összes tagállam egyhangú beleegyezése nélkül. Tehát hivatalos szavazás akkor lesz, amikor Magyarország megváltoztatja álláspontját. Addigra viszont elképzelhető, hogy Ukrajna teljesíti az összes jelenleg tárgyalt referenciaértéket.

A helyettes szerint az EU vizsgálja annak a lehetőségét, hogy bizonyos döntéseket Magyarország jóváhagyása nélkül fogadjon el.

 Szijjártó Péter külügyminiszter még augusztus 30-án kijelentette: 

Ukrajna uniós csatlakozása tönkretenné a magyar gazdákat, Magyarország élelmiszerbiztonságát, és lehetővé tenné az ukrán maffia bejutását Magyarországra.”

A lap továbbá megjegyzi, hogy júniusban az EU tagállamainak szinte mindegyike egyetértett abban, hogy Ukrajna készen áll az alapvető feltételek teljesítésére.

Nyitókép forrása: MTI/EPA/Ritzau/Thomas Traasdahl

szantofer
2025. szeptember 14. 19:03 Szerkesztve
"... már a napnál is világosabb, hogyan kerülné ki Magyarország vétóját az EU." Tényleg? Há' nem mondjátok hogy 26 ország egyszerűen átlép a 27.-en, amelyik botot dugott a küllők közé!?
nogradi
2025. szeptember 14. 18:44
Kávésutomata.
Chekke-Faint
2025. szeptember 14. 18:13
Ukrán meséket ne írjatok....DDD
borsos-2
2025. szeptember 14. 17:43
Egy kijevi szennylap megírja, hogy hogyan szavazzon az EU a bővítésről. Mi a faszt képzelnek ezek a náci tetvek? Egyetlen EU-s ország sem akarja felvenni azt a szarfészket, csak szopatják őket, hogy harcoljanak utolsó vérig
