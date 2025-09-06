Új erőre kaptak Orbán Viktor lengyel szövetségesei

Ha jövő vasárnap tartanák a parlamenti választásokat Lengyelországban, a Jog és Igazságosság (PiS) nyerne. Azonban a legfrissebb felmérés nemcsak a Polgári Koalíció (KO) számára hoz rossz híreket, amely elveszítené a hatalmat, hanem a Konföderációnak is, amelynek támogatottsága élesen csökkent – írja a Remix News.

A legújabb IBRiS-felmérés azt mutatja, hogy a PiS jelenleg a legnagyobb támogatottságot élvezi a lengyelek körében.

A válaszadók 29%-a nyilatkozott úgy, hogy Jarosław Kaczyński pártjára szavazna.

Ez 1,6 százalékpontos növekedést jelent a korábbi felmérésekhez képest. A Polgári Koalíció a második helyen végzett 27,1%-kal. A kormányzó párt támogatottsága 1 százalékponttal csökkent.

A Konföderáció a harmadik lett a dobogón. Azonban nincs okuk az ünneplésre, mivel 4,1 százalékpontot veszített a korábbi felméréshez képest. Ha jövő vasárnap tartanák a parlamenti választásokat, a párt 13,2%-ot kapna. A három említett párton kívül csak a Baloldalnak lenne még képviselete a Szejmben, 7,4%-kal. A többi párt nem érte el a bejutási küszöböt. Eredményeik a következők: Néppárt – 3,9%, Lengyelország 2050 – 3,4%, Razem Párt – 3,2%, Grzegorz Braun Lengyel Korona Konföderációja – 3,1%.

A válaszadók 9,7%-a nem tudta, kire szavazna a parlamenti választásokon.

A PiS és a Konföderáció többséget szerezne a Szejmben, azonban még a Konföderáció támogatottságának csökkenése mellett is a PiS-nek szüksége lenne a pártra a hatalom megszerzéséhez. Ha a felmérés eredményei valóban választási eredményekké válnának, a mandátumok eloszlása így nézne ki:

Jog és Igazságosság – 193

Polgári Koalíció – 165

Konföderáció – 73

Baloldal – 29.

„Egy ilyen parlamenti konfigurációban a PiS és a Konföderációnak összesen 266 mandátuma lenne, ami többséget adna nekik. A KO-nak és a Baloldalnak 194 mandátuma lenne (nem elég egy parlamenti többséghez)” – olvasható a felmérés eredményeiben.

Nyitókép forrása: Wojtek RADWANSKI / AFP