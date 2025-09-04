Ft
09. 04.
csütörtök
Bayer Zsolt Schengen-övezet Finnország

Tytti néninek szeretettel

2025. szeptember 04. 15:08

A Finn Szociáldemokrata Párt elnöke kizáratná Magyarországot a schengeni övezetből.

2025. szeptember 04. 15:08
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Ilyesmikét képzel az ember, ha meghallja ezt a nevet, Tytti Tuppurainen. Tytti néni. Aztán tessék, megint szembe robog a valóság, Valóság nevű nagybácsikánk, egy nagyon öreg, oldalkocsis Pannónia motorkerékpáron, és az oldalkocsiban ott ül Lenin, ölében az európai szociáldemokráciával, és éktelen vigyor ül a képén. 

És kiderül, hogy Tytti néni nem Aurora Borealis bácsinál szokott titkos légyottozni, hanem Lenin bácsinál, és palacsintát sem süt, helyette aljas és pitiáner gonoszságokat és butaságokat beszél, nagy-nagy öntudattal, ami az aljas és gonosz és hülye emberek elidegeníthetetlen tulajdonsága. Az aljas és gonosz és hülye emberek pedig manapság zömében mind ott tömörülnek, az »európai szociáldemokráciában« – tisztelet a kivételnek –, meg a nyugati woke, cancel culture, LMBTQ, anarchista, kommunista és antifa világban – itt viszont nincs kivétel.

És Tytti néni sem kivétel. Ugyanis Tytti néni elérkezettnek látta az időt, hogy megszólaljon »magyar ügyben«. Illetve nagy valószínűséggel ő nem látta elérkezettnek az időt, nem látott ő semmit, ezek soha nem látnak semmit sem, csak időről időre elmegy hozzájuk Lenin bácsi valamelyik dédunokája, valamelyik NGO, és elmondja, mit kell hirtelen meglátni, minek van itt az ideje.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Lehtikuva/AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

nyúlgerinc
2025. szeptember 04. 15:33
Bayer úr! Nem kell az ilyen vén pichák böfögésével foglalkozni. Rövidesen eltűnnek a politika színpadáról. Lehet hogy Finnország is?
Válasz erre
0
0
nemmondom-3
2025. szeptember 04. 15:26
Pár napja, hogy ismétlésen hallgattam Bayer beszélgetését egy azt hiszem valami Ákos nevezetűvel. Bayer beszélgetőtársa mondott egy hasonlatot, aminek a poénja az volt hogy az illetők hatása annyi volt, mint a DVTK hatása a magyar labdarúgásra. A fiatalnak tűnő személy megnyilvánulása ugyan sértő volt, de kora és rossz stílusának tudom be az elmondottat. Vérig sértő volt az elmondott mondat után Bayern röhögése a poénon. Neki emlékeznie kellene arra az időszakra, amikor a Diósgyőri csapat adta a magyar válogatott gerincét.
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. szeptember 04. 15:25
Balos szarok ezek kivétel nélkül mind.
Válasz erre
1
0
pugacsov-0
•••
2025. szeptember 04. 15:19 Szerkesztve
Tytti mami nagypapija együtt építette Lényin bácsival a salast Razlivban...
Válasz erre
0
0
