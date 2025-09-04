Ft
09. 04.
Németország autó baleset

Tragédia: gyerekek közé hajtott egy autó Berlinben

2025. szeptember 04. 15:24

A sérültek között több gyermek is van.

2025. szeptember 04. 15:24
null

Tömegbe hajtott egy autó a Berlinben, a sérültek között több gyermek is van – írja a Bild. A beszámoló szerint csütörtök délben, a berlin-weddingi városrészben történt a baleset. Egy BMW a Seestrasse és a Dohnagestell sarkán, 

kanyarodás közben sodorta el egy 7–8 éves gyerekekből álló csoport több tagját.

Az első információk szerint a 15 fős csoportból három gyermek könnyebb sérüléseket szenvedett, egy kísérő pedig súlyosan megsérült; valamennyiüket kórházba szállították. 

Nyitókép: Annette Riedl / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Csomorkany
2025. szeptember 04. 16:24
Hülye kattintásvadászok! Egy vélhetőleg gondatlanságból okozott balesetben többen megsérültek. Majd akkor írjatok, ha a vádemelés két év alatt sem születik meg.
zakar zoltán béla
2025. szeptember 04. 16:19
Ursulaangélagyemokracilyastb
zrx8
2025. szeptember 04. 16:16
Áhmednek is a víribe' van az autofahren. Még szerencse hogy Berlinben, nem pedig Németországban történt.
KILÓ
2025. szeptember 04. 15:55
Hülye kattintásvadász cím, nem halt meg senki nem történt tragédia.
