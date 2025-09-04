Tragédia: gyerekek közé hajtott egy autó Berlinben

Tömegbe hajtott egy autó a Berlinben, a sérültek között több gyermek is van – írja a Bild. A beszámoló szerint csütörtök délben, a berlin-weddingi városrészben történt a baleset. Egy BMW a Seestrasse és a Dohnagestell sarkán,

kanyarodás közben sodorta el egy 7–8 éves gyerekekből álló csoport több tagját.

Az első információk szerint a 15 fős csoportból három gyermek könnyebb sérüléseket szenvedett, egy kísérő pedig súlyosan megsérült; valamennyiüket kórházba szállították.

Nyitókép: Annette Riedl / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP