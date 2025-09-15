Ft
Tompa Tibor Magyarország Ukrajna Orbán Viktor Kárpátalja

Felfoghatatlan: az Orbán-ellenes magyar tippeket adott az ukránoknak, mit kell tenniük Kárpátalján

2025. szeptember 15. 10:27

Tompa Tibor, a kijevi magyar közösség elnöke szerint Ukrajnának információs és oktatási téren kell erősítenie jelenlétét Kárpátalján, hogy csökkentse Magyarország hatását.

2025. szeptember 15. 10:27
null

Tompa Tibor, a kijevi magyar közösség elnöke szerint Orbán Viktor politikai zsarolással igyekszik növelni Magyarország befolyását Kárpátalján, hosszú távon akár az annexiót is célozva – írja az Adevarul. Tompa hangsúlyozta: a katonai lépések kizártak, mivel a magyar hadsereg ereje korlátozott és az uniós támogatások jelentős részét Budapest más célokra fordítja.

Szerinte Ukrajnának információs és oktatási téren kell erősítenie jelenlétét Kárpátalján, hogy csökkentse Magyarország hatását.

Tompa Tibor volt egyébként az, aki korábban arról beszélt, hogy „Orbán Viktor helye a történelem szemétdombján van”.

Nyitókép: AFP/Mads Claus Rasmussen

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

zakar zoltán béla
2025. szeptember 15. 12:18
Tompa.............
polárüveg
2025. szeptember 15. 12:17
Mivel Tompa Tibor nem a kijevi magyarok hivatalos képviselője, ezért így rá hivatkozni - valótlan, népiesen hazugság. Személye viszont így más megvilágításba kerül. Inkább hasonlít ukrán agitátorra, vagy ügynökre?
galancza-2
2025. szeptember 15. 11:49
Nincs ebben semmi felfoghatatlan! kijevi tibi nem magyar, hanem éppen olyan,mint szamueli, acél, lukács,fletó,fletóné, fegyőr, botmixeres kata, magyartalan balu, cenror ildi, sz.csanesz,listázó marci, sörösgyuri,luki csabesz, poloska,stb.................
tomekjosef
2025. szeptember 15. 11:44
Egy ilyen féreg hogy lehet bármilyen magyar közösség elnöke? Ki választotta meg? Ez egy nemzetáruló és mint olyan bárhol a világon megvetést, utálatot érdemel. Ha van magyar állampolgársága, akkor azt rögtön visszavonni és kiutasítani Magyartországról!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!