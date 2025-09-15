Felfoghatatlan: az Orbán-ellenes magyar tippeket adott az ukránoknak, mit kell tenniük Kárpátalján

Tompa Tibor, a kijevi magyar közösség elnöke szerint Orbán Viktor politikai zsarolással igyekszik növelni Magyarország befolyását Kárpátalján, hosszú távon akár az annexiót is célozva – írja az Adevarul. Tompa hangsúlyozta: a katonai lépések kizártak, mivel a magyar hadsereg ereje korlátozott és az uniós támogatások jelentős részét Budapest más célokra fordítja.

Szerinte Ukrajnának információs és oktatási téren kell erősítenie jelenlétét Kárpátalján, hogy csökkentse Magyarország hatását.

Tompa Tibor volt egyébként az, aki korábban arról beszélt, hogy „Orbán Viktor helye a történelem szemétdombján van”.