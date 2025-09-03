Százszámra érkeznek a nyugati bevándorlók Oroszországba, a „hagyományos értékek utolsó védőbástyájába”

Miközben százezrek menekültek el Oroszországból az ukrajnai invázió miatt, egyre több nyugati „áttelepülő” érkezik az országba, akik előtt a Kreml „a konzervatív értékek bástyájaként” próbál tetszelegni. A Financial Times riportja szerint a folyamat mögött részben államilag támogatott vízumprogramok és propagandisztikus online tartalmak állnak.

Az egyik legismertebb történet, amelyről már a Mandiner is beszámolt, az arizonai Derek és DeAnna Huffman családjáé, akik hat gyermekük közül hárommal költöztek Moszkvába, mert úgy érezték, az Egyesült Államok „lejtőn van”. Saját YouTube-csatornájukon arról beszéltek:

elegük lett a „gyerekek LGBT-átneveléséből”, a „bevándorlók által elárasztott városokból” és a „döbbenetes bűnözési szintből”.

Derek végül a gyorsított állampolgárság reményében csatlakozott az orosz hadsereghez. Kritikusainak így válaszolt:

Nem élvezem az élet kioltásának gondolatát. De azt teszem, amit helyesnek érzek. Helyet és tiszteletet szerzek új hazánkban.”

Az orosz hadsereg tisztviselői ugyan megígérték neki, hogy nem harcoló egységben kap majd beosztást, azonban hamarosan az ukrán front közelében találta magát, ami annyira már hasonlított a beígért orosz álomra.