A Kreml tavaly külön „közös értékek” vízumot vezetett be a Nyugattal elégedetlen külföldiek számára, amire havonta átlagosan 150-en jelentkező akad. Maria Butina, az Egyesült Oroszország parlamenti képviselője szerint
- a legtöbben Németországból érkeznek, de
- Franciaországból és
- az Egyesült Államokból is egyre többen próbálkoznak.
Jakob Pinneker német üzletember, aki 2016 óta él Oroszországban és ma a Nyizsnyij Novgorod-i állami integrációs ügynökséget vezeti, így fogalmazott:
Azért vállaltam ezt, mert németként szeretem a rendet. Strukturált módon akartam segíteni azokat a külföldieket, akik úgy döntöttek, hogy ide költöznek.”
Pinnekert az sem zavarja különösebben, hogy az orosz börtönökben jócskán találni olyanokat, akik a Kremllel ellentétes politikai véleményük, vagy az ukrajnai invázió kritizálása miatt kerültek rács mögé. Szerinte Oroszországban
szabadabban mondhatja el a véleményét a világban neki nem tetsző dolgokról, mint Németországban, ahol társadalmilag elszigetelődött amiatt, mert „hagyományos értékrendet” követ.
A kanadai Feenstra család nyolc gyermekkel indított farmot, YouTube-csatornájuknak ma már közel 200 ezer követője van.
Stephen Shores, egy amerikai IT-szakember pedig az ortodox hit felvétele után hagyta ott korábbi életét. Így fogalmazott a lapnak az újrakezdésről:
Biztonságosabb itt élni, mint az Egyesült Államokban. Ha figyelmen kívül hagyod a híreket, észre sem vennéd, hogy háború van.”
A sikerpropagandát sokszor állami csatornák finanszírozzák, ám az új bevándorlók száma eltörpül azokhoz az oroszokéhoz képest, akik a háború miatt menekülnek el hazájukból. Mégis, a Kreml számára politikailag fontos üzenet, hogy a Nyugat „dekadens”, Oroszország pedig a „hagyományos értékek” utolsó védőbástyája. Ennek pedig kiváló élő hirdetőoszlopai az országba érkező nyugati bevándorlók.
