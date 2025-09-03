Ft
Százszámra érkeznek a nyugati bevándorlók Oroszországba, a „hagyományos értékek utolsó védőbástyájába”

2025. szeptember 03. 16:40

A Financial Times riportja szerint vegyes társaságról van szó, a közös bennük, hogy csömörük van a nyugati közbeszédtől.

2025. szeptember 03. 16:40
null

Miközben százezrek menekültek el Oroszországból az ukrajnai invázió miatt, egyre több nyugati „áttelepülő” érkezik az országba, akik előtt a Kreml „a konzervatív értékek bástyájaként” próbál tetszelegni. A Financial Times riportja szerint a folyamat mögött részben államilag támogatott vízumprogramok és propagandisztikus online tartalmak állnak.

Az egyik legismertebb történet, amelyről már a Mandiner is beszámolt, az arizonai Derek és DeAnna Huffman családjáé, akik hat gyermekük közül hárommal költöztek Moszkvába, mert úgy érezték, az Egyesült Államok „lejtőn van”. Saját YouTube-csatornájukon arról beszéltek:

elegük lett a „gyerekek LGBT-átneveléséből”, a „bevándorlók által elárasztott városokból” és a „döbbenetes bűnözési szintből”.

Derek végül a gyorsított állampolgárság reményében csatlakozott az orosz hadsereghez. Kritikusainak így válaszolt:

Nem élvezem az élet kioltásának gondolatát. De azt teszem, amit helyesnek érzek. Helyet és tiszteletet szerzek új hazánkban.”

Az orosz hadsereg tisztviselői ugyan megígérték neki, hogy nem harcoló egységben kap majd beosztást, azonban hamarosan az ukrán front közelében találta magát, ami annyira már hasonlított a beígért orosz álomra.

A Kreml tavaly külön „közös értékek” vízumot vezetett be a Nyugattal elégedetlen külföldiek számára, amire havonta átlagosan 150-en jelentkező akad. Maria Butina, az Egyesült Oroszország parlamenti képviselője szerint

  • a legtöbben Németországból érkeznek, de
  • Franciaországból és
  • az Egyesült Államokból is egyre többen próbálkoznak.

Jakob Pinneker német üzletember, aki 2016 óta él Oroszországban és ma a Nyizsnyij Novgorod-i állami integrációs ügynökséget vezeti, így fogalmazott:

Azért vállaltam ezt, mert németként szeretem a rendet. Strukturált módon akartam segíteni azokat a külföldieket, akik úgy döntöttek, hogy ide költöznek.”

Pinnekert az sem zavarja különösebben, hogy az orosz börtönökben jócskán találni olyanokat, akik a Kremllel ellentétes politikai véleményük, vagy az ukrajnai invázió kritizálása miatt kerültek rács mögé. Szerinte Oroszországban

szabadabban mondhatja el a véleményét a világban neki nem tetsző dolgokról, mint Németországban, ahol társadalmilag elszigetelődött amiatt, mert „hagyományos értékrendet” követ.

A kanadai Feenstra család nyolc gyermekkel indított farmot, YouTube-csatornájuknak ma már közel 200 ezer követője van.

Stephen Shores, egy amerikai IT-szakember pedig az ortodox hit felvétele után hagyta ott korábbi életét. Így fogalmazott a lapnak az újrakezdésről:

Biztonságosabb itt élni, mint az Egyesült Államokban. Ha figyelmen kívül hagyod a híreket, észre sem vennéd, hogy háború van.”

A sikerpropagandát sokszor állami csatornák finanszírozzák, ám az új bevándorlók száma eltörpül azokhoz az oroszokéhoz képest, akik a háború miatt menekülnek el hazájukból. Mégis, a Kreml számára politikailag fontos üzenet, hogy a Nyugat „dekadens”, Oroszország pedig a „hagyományos értékek” utolsó védőbástyája. Ennek pedig kiváló élő hirdetőoszlopai az országba érkező nyugati bevándorlók.

Fotó: Alexander NEMENOV / AFP

