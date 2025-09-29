Százezrek hálásak Afrikában Magyarországnak: világszínvonalú technológiát viszünk a Viktória-tóhoz

Létrejött a megállapodás, amelynek alapján magyar cégek világszínvonalú technológiákat felhasználva közel negyedmillió embert láthatnak majd el biztonságos ivóvízzel Tanzániában, a Viktória-tó környékén – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Dar es-Salaamban.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a tanzániai kollégájával, Mahmúd Tabit Kombóval közös sajtóértekezletén arról számolt be, hogy véglegesítették a megállapodást, amelynek alapján magyar vállalatok a világ legfejlettebb víztisztítási technológiáját felhasználva közel negyedmillió ember számára biztosítanak majd biztonságos ivóvizet a Viktória-tó környékén.

„A világszínvonalú magyar vízgazdálkodási technológiát arra fogják használni, hogy a Viktória-tóból vizet vegyenek ki, megtisztítsák, majd körülbelül negyven kilométerre elszállítsák, és több száz méteres szintkülönbséget leküzdve, két biztonságos tározóba juttassák” – mondta.

„Ehhez valóban világszínvonalú technológiára van szükség, amelyet a magyar cégek biztosítanak. A beruházás összege 55 millió dollár lesz, amelyet kötött segélyhitel-program keretében finanszíroznak, és erről hamarosan szerződést írunk alá a tanzániai kormánnyal. Ez a legfontosabb mérföldkő, amely jelentősebb bármely korábbi fejlesztésnél a kétoldalú gazdasági együttműködésünk történetében” – fűzte hozzá.

Az egyik legfontosabb kihívásnak nevezte jelenleg Afrikában az ivóvízellátás biztosítását a gyorsan növekvő népesség számára. "Ha ez nem sikerül, annak két nagyon szomorú következménye lehet: vagy az emberiség történelmének legsúlyosabb humanitárius katasztrófája, vagy pedig a legnagyobb migrációs nyomás Európára. Mi mindkettőt szeretnénk megelőzni" - figyelmeztetett.