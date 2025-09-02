Hullanak a fejek Zelenszkij csapatában: most egy magas rangú tábornokról derült ki, hogy enyves a keze

Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) bejelentette, hogy letartóztatta az Ukrajnai Biztonsági Szolgálat (SSU) egyik magas rangú tisztviselőjét – a biztonsági szolgálat tábornokát, Illia Vitiukot –, akit illegális gazdagodással és adócsalással gyanúsítanak – írja az Ukrajinszka Pravda.

A nyomozók megállapították, hogy a gyanúsított 2023 decemberében 21,6 millió hrivnya (körülbelül 177 millió forint) értékben vásárolt ingatlant, amelyet felesége nevére jegyeztetett be. A szerződéses ár 12,8 millió hrivnya (körülbelül 105 millió forint) volt.

Felesége elmondása szerint – 2022 februárja óta férje állítólag magánvállalkozóként jogi és tanácsadási szolgáltatások nyújtásával kereste a pénzt. A nyomozók megállapították, hogy a pénzt valóban átutalták a feleség üzleti számláira, a pénz azonban egy olyan személytől származott, akit azzal gyanúsítottak, hogy bűnszervezet tagjaként pénzt sikkasztott az Ukrán Vasutaktól, továbbá az általa ellenőrzött vállalatoktól.

A korrupcióellenes hatóságok közölték, hogy az állítólagos szolgáltatások nem léteztek, és a pénzmosás céljából létrehozott vállalatok is fiktívek voltak. Emellett a lakásra költött fennmaradó 8,8 millió hrivnya (körülbelül 72 millió forint) legális eredetét sem sikerült bizonyítani.

