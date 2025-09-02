Ft
Ft
27°C
17°C
Ft
Ft
27°C
17°C
09. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
letartóztatás Ukrajna adócsalás

Hullanak a fejek Zelenszkij csapatában: most egy magas rangú tábornokról derült ki, hogy enyves a keze

2025. szeptember 02. 20:43

Nem sikerült elkerülnie a lebukást.

2025. szeptember 02. 20:43
null

Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) bejelentette, hogy letartóztatta az Ukrajnai Biztonsági Szolgálat (SSU) egyik magas rangú tisztviselőjét – a biztonsági szolgálat tábornokát, Illia Vitiukot, akit illegális gazdagodással és adócsalással gyanúsítanak – írja az Ukrajinszka Pravda.

A nyomozók megállapították, hogy a gyanúsított 2023 decemberében 21,6 millió hrivnya (körülbelül 177 millió forint) értékben vásárolt ingatlant, amelyet felesége nevére jegyeztetett be. A szerződéses ár 12,8 millió hrivnya (körülbelül 105 millió forint) volt.

Felesége elmondása szerint – 2022 februárja óta férje állítólag magánvállalkozóként jogi és tanácsadási szolgáltatások nyújtásával kereste a pénzt. A nyomozók megállapították, hogy a pénzt valóban átutalták a feleség üzleti számláira, a pénz azonban egy olyan személytől származott, akit azzal gyanúsítottak, hogy bűnszervezet tagjaként pénzt sikkasztott az Ukrán Vasutaktól, továbbá az általa ellenőrzött vállalatoktól.

A korrupcióellenes hatóságok közölték, hogy az állítólagos szolgáltatások nem léteztek, és a pénzmosás céljából létrehozott vállalatok is fiktívek voltak. Emellett a lakásra költött fennmaradó 8,8 millió hrivnya (körülbelül 72 millió forint) legális eredetét sem sikerült bizonyítani.

Nyitókép: illusztráció/Pexels

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nasi12
2025. szeptember 02. 22:08
Kinek nem az arrafelé? A lövészárokban harcoló kiskatonán kívül? Az övé sajnos véres. Ráragadt Nulandékról, bidenékről.
Válasz erre
1
0
khomeini
2025. szeptember 02. 21:53
tényleg megértek az eu-tagságra, jourovával, reyndersszel, kailival nagyon jól meg tudnák érteni magukat
Válasz erre
1
0
titi77
2025. szeptember 02. 21:42
kb 1000000 dlr-ről van szó. akkor már csak a többi 99 999 000 000 dlr-t kell megkeresni. mer' a zöld manó a múltkor azt mondta nem tudja hová tűnt 100 milliárd dolcsi. a vénboszorkány is kussol ezzel kapcsolatban. meg az összes többi rohadék is lapít mint szar a fűben. szóval vigyázni kell a zselére, mert még korona tanú is lehet belőle!
Válasz erre
0
0
Tuners
2025. szeptember 02. 21:22
Alacsonyrangú tábornokokkal mi a helyzet? EU érettek, NA….
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!