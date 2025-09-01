Retteghet az Európai Unió: rövid időn belül újabb erős szövetséges segítheti Orbánt

Ha most vasárnap tartanák a cseh parlamenti választásokat Andrej Babis volt miniszterelnök pártja, az ANO a felmérések szerint 31,1 százalékkal győzne, ami jelentős erősödés 2021-hez képest – írja a Zurzeit, valamint a Mitteleuropa.

A jelenlegi, EU-párti Spolu koalíció támogatottsága 21,3 százalékra esett vissza.

A cikk kiemeli, hogy Babis visszatérése a miniszterelnöki posztra jelentősen erősítené az Európai Unión belüli szuverenista blokkot, melyet jelenleg Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök képviselnek.

A cikk hangsúlyozza, hogy egy ilyen fordulat esetén az EU várhatóan Csehországgal is kritikusabb lesz,

ahogyan azt Magyarországgal szemben is tapasztalni lehet.

Csehországban október 3-án és 4-én tartják meg a képviselőházi választást.