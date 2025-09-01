Ft
Európa Brüsszel Robert Fico Magyarország Andrej Babis Csehország szövetség Orbán Viktor Európai Unió Szlovákia

Retteghet az Európai Unió: rövid időn belül újabb erős szövetséges segítheti Orbánt

2025. szeptember 01. 14:46

Könnyen lehet, hogy hamarosan egy újabb országgal szemben lesznek „kritikusak” Brüsszelben.

2025. szeptember 01. 14:46
null

Ha most vasárnap tartanák a cseh parlamenti választásokat Andrej Babis volt miniszterelnök pártja, az ANO a felmérések szerint 31,1 százalékkal győzne, ami jelentős erősödés 2021-hez képest – írja a Zurzeit, valamint a Mitteleuropa.

A jelenlegi, EU-párti Spolu koalíció támogatottsága 21,3 százalékra esett vissza.

A cikk kiemeli, hogy Babis visszatérése a miniszterelnöki posztra jelentősen erősítené az Európai Unión belüli szuverenista blokkot, melyet jelenleg Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök képviselnek.

A cikk hangsúlyozza, hogy egy ilyen fordulat esetén az EU várhatóan Csehországgal is kritikusabb lesz,

ahogyan azt Magyarországgal szemben is tapasztalni lehet.

Csehországban október 3-án és 4-én tartják meg a képviselőházi választást.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Facebook

fogas paduc
2025. szeptember 01. 15:24
Olyan törvényt kellene hozni, hogy a " győztes mindent visz" Azaz 50% + 1-t szerez a parlamentben a relatív többséggel.. S akkor nem kellene életképtelen idióta kolalíciókat kötni
fogas paduc
2025. szeptember 01. 15:21
Majd Ursula érvénytelenítteti a cseh alkotmánybírósággal a választást, vagy ott sem fognak ragadni a borítékok. Szóval az eszköztáruk kifogyhatatlan...
sceptical
2025. szeptember 01. 15:09
Az FPÖ is nyert Ausztriában, mégsem nem tudott kormányt alakítani. A cseheknék is jól elbábozzák a demokráciát, aztán matematikailag nem lesz képes kormányt alakítani ... majd a vesztesek összefognak ... Két forintot nem ér ez a "demokráciának" csúfolt rendszer.
pipa89
2025. szeptember 01. 15:08
Ne kiabáljuk el, mint legutóbb! Akkor az utolsó pillanatban közbeléptek a gurulósok Csehországban egy negatív kampányfogással! Résen kell lenni!
