Putyin ipara megállíthatatlan: hónapok óta nem adott el ennyi olajat Oroszország

Ukrajna nem mindennapi fenyegetést küldött Putyinéknak: „Mostantól nincs biztonságos hely Oroszországban”
Kijev olyan ösvényre lépett, aminek nem látja a végét. Kérdés, hogy az oroszok meglépik-e, amit eddig nem.
Az EU és Trump intézkedései ellenére március óta fennálló csúcsot döntött meg az orosz olajexport.
Kijev olyan ösvényre lépett, aminek nem látja a végét. Kérdés, hogy az oroszok meglépik-e, amit eddig nem.
Donald Trump eleinte próbálta visszaszorítani az orosz olaj vásárlását, de úgy tűnik ezen törekvései sikertelenek voltak.
Közrejátszhatott ebben az Orbán Viktorral folytatott telefonbeszélgetése is, ami után Trump már arról beszélt, hogy megérti, Magyarországnak és Szlovákiának miért muszáj orosz energiahordozókat vásárolnia.
Az amerikai elnök szerint nem fair minket hibáztatni az orosz energiafüggőség miatt.
Az amerikai elnök Európán kívül Kínával szemben is komoly elvárásokat támasztott Putyinék olajával kapcsolatban. Trump igyekezett 100 százalékos vámot bevezetni a G7-országok esetében Kínával szemben, azonban az ipari szövetség országai nem hallgatok az elnökre.
De Kína mellett az orosz olajra támaszkodik Törökország is.
A vásárlás növekedésének az oka az lehet, hogy Oroszország növelte a kínálatot, ugyanis az olajfinomítókat ért támadások miatt Moszkva az olaja nagy részét a feldolgozók helyett egyenesen a kikötőkbe küldi. Azonban ha a támadások folytatódnak akkor ez a szám előbb-utóbb csökkenésnek indul majd.
