Putyin ipara megállíthatatlan: hónapok óta nem adott el ennyi olajat Oroszország

Az amerikai elnök Európán kívül Kínával szemben is komoly elvárásokat támasztott Putyinék olajával kapcsolatban. Trump igyekezett 100 százalékos vámot bevezetni a G7-országok esetében Kínával szemben, azonban az ipari szövetség országai nem hallgatok az elnökre.

De Kína mellett az orosz olajra támaszkodik Törökország is.

A vásárlás növekedésének az oka az lehet, hogy Oroszország növelte a kínálatot, ugyanis az olajfinomítókat ért támadások miatt Moszkva az olaja nagy részét a feldolgozók helyett egyenesen a kikötőkbe küldi. Azonban ha a támadások folytatódnak akkor ez a szám előbb-utóbb csökkenésnek indul majd.