olaj Moszkva Oroszország Trump vám Orbán Viktor

Putyin ipara megállíthatatlan: hónapok óta nem adott el ennyi olajat Oroszország

2025. szeptember 30. 16:41

Az EU és Trump intézkedései ellenére március óta fennálló csúcsot döntött meg az orosz olajexport.

2025. szeptember 30. 16:41
null

Hiába ellenkezett az EU és még Trump is, március óta nem látott csúcson van az orosz olaj – számolt be a Bloomberg.

A tengeri szállítások négy hetes átlaga a szeptember 28-án végződő héten elérte a márciusi rekordot.

Ez azt jelenti, hogy Moszkva napi 3,62 millió hordó olajat ad el.

Donald Trump eleinte próbálta visszaszorítani az orosz olaj vásárlását, de úgy tűnik ezen törekvései sikertelenek voltak.

Közrejátszhatott ebben az Orbán Viktorral folytatott telefonbeszélgetése is, ami után Trump már arról beszélt, hogy megérti, Magyarországnak és Szlovákiának miért muszáj orosz energiahordozókat vásárolnia.

Az amerikai elnök Európán kívül Kínával szemben is komoly elvárásokat támasztott Putyinék olajával kapcsolatban. Trump igyekezett 100 százalékos vámot bevezetni a G7-országok esetében Kínával szemben, azonban az ipari szövetség országai nem hallgatok az elnökre.

De Kína mellett az orosz olajra támaszkodik Törökország is.

A vásárlás növekedésének az oka az lehet, hogy Oroszország növelte a kínálatot, ugyanis az olajfinomítókat ért támadások miatt Moszkva az olaja nagy részét a feldolgozók helyett egyenesen a kikötőkbe küldi. Azonban ha a támadások folytatódnak akkor ez a szám előbb-utóbb csökkenésnek indul majd.

Nyitókép: YAMIL LAGE / AFP

***

 

