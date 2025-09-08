Pisloghatnak Moszkvában: az ukránok bemutatták a drónhajót, ami átírhatja a háború szabályait (VIDEÓ)

Az ukrán csapatok bemutatták a Barracuda nevű drónhajót, amely többféle katonai feladat ellátására alkalmas – számolt be róla a Mezsa. A harci egység közlése szerint a jármű képes gyors evakuálásra a tűz okozta károk esetén, akár part menti területeken is,

valamint lőszereket biztonságosan szállít nehezen megközelíthető terepekre.

A Barracuda mesterséges intelligencia által vezérelt nyomkövető rendszerrel van felszerelve, így nehezebb körülmények között is hibátlanul lehet vele közlekedni.