Pisloghatnak Moszkvában: az ukránok bemutatták a drónhajót, ami átírhatja a háború szabályait (VIDEÓ)

Remeghet Zelenszkij: brutális orosz túlerőről vallott az ukrán főparancsnok
Drámai nyilatkozat érkezett a frontról.
A mesterséges intelligencia irányítja.
Az ukrán csapatok bemutatták a Barracuda nevű drónhajót, amely többféle katonai feladat ellátására alkalmas – számolt be róla a Mezsa. A harci egység közlése szerint a jármű képes gyors evakuálásra a tűz okozta károk esetén, akár part menti területeken is,
valamint lőszereket biztonságosan szállít nehezen megközelíthető terepekre.
A Barracuda mesterséges intelligencia által vezérelt nyomkövető rendszerrel van felszerelve, így nehezebb körülmények között is hibátlanul lehet vele közlekedni.
Nyitókép: Képernyőkép/mezha.media