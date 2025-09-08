Ft
09. 08.
hétfő
háború Ukrajna hajó

Pisloghatnak Moszkvában: az ukránok bemutatták a drónhajót, ami átírhatja a háború szabályait (VIDEÓ)

2025. szeptember 08. 20:31

A mesterséges intelligencia irányítja.

2025. szeptember 08. 20:31
null

Az ukrán csapatok bemutatták a Barracuda nevű drónhajót, amely többféle katonai feladat ellátására alkalmas – számolt be róla a Mezsa. A harci egység közlése szerint a jármű képes gyors evakuálásra a tűz okozta károk esetén, akár part menti területeken is, 

valamint lőszereket biztonságosan szállít nehezen megközelíthető terepekre.

A Barracuda mesterséges intelligencia által vezérelt nyomkövető rendszerrel van felszerelve, így nehezebb körülmények között is hibátlanul lehet vele közlekedni.

Nyitókép: Képernyőkép/mezha.media

Necoure Yamakee
2025. szeptember 08. 21:11
Hű, nagyon fasza és félelemetes. Máriafürdői strandra jó lesz, amúgy mi a csoda egy olyan motorcsónakban, amikre csak felmászni lehet?
dupree
2025. szeptember 08. 21:08
Ha nincs mennyiség semmit nem ér. Az oroszok havi 4000 drónt gyártanak le. Továbbá a szárazföldi hiányosságokat sem pótolja, ott fog eldőlni minden.
hexahelicene
2025. szeptember 08. 21:04
Türelem 2025. szeptember 08. 20:53 Orbánt nem zavarja a primitív médiája....mandiner...... -------------------------------------------------------------------------------- A Mandiner közel sem primitív, az egyetlen hibája hogy néha átmegy ukránbarát uzemmódba. Amúgy profi portál.
nyafika
2025. szeptember 08. 21:04
Úgy saját fejlesztés, hogy már zabálni sincs mit adni a maradék hadseregüknek...
