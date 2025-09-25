Így sakkozik Trump: nem véletlenül állt elő az amerikai elnök a „papírtigrissel”

Ezt nem teszik ki az ablakba: posztolt Trump az ENSZ-gyűlésről, nem volt benne köszönet
IGAZI SZÉGYEN történt tegnap az Egyesült Nemzeteknél — Trump szerint.
Az amerikai elnök nyomás alá akarja helyezni Vlagyimir Putyint.
Trump elnök keddi drámai kijelentése, miszerint Oroszország „papírtigris”, a Fehér Házhoz közeli és külső források szerint az elnök legújabb „stratégiai lépése” annak érdekében, hogy Oroszországot tárgyalóasztalhoz kényszerítse – közölte a The New York Post szerdán.
Annak ellenére, hogy az adminisztráció hónapok óta próbálkozik a háború lezárását elérni, a béketárgyalásokra Vlagyimir Putyin orosz vezető semmilyen érdeklődést nem mutatott a fegyverszünet iránt, elutasítva Washington és Kijev közeledését.
Arra a szerdai kérdésre, hogy Trump üzenete „stratégiai lépés-e a tárgyalások felkavarására”, egy Fehér Házi tisztviselő így válaszolt: „Igen, ez így van.”
Ez nem jelent érdemi politikai változást”
– erősítette meg egy, az adminisztrációhoz közel álló forrás. „Ez egyértelmű és nyilvánvaló tárgyalási taktika Oroszország nyomás alá helyezésére” – tette hozzá.
Az amerikai elnök kijelentései üdvözölték az ukrán politikusok, mind Andrij Jermak, Zelenszkij legfőbb tanácsadója és maga Zelenszkij is bizakodóan nyilatkozott Trump beszédét követően. „Azt hiszem, több részletet tud, mint korábban, és ennek örülök, hálás vagyok neki, és talán azoknak az embereknek is, akik tájékoztatták” – mondta Zelenszkij Trumpról egy keddi sajtótájékoztatón.
A New York Times egyik korábbi elemzése szerint Trump posztja azt jelzi, hogy ki akar szállni a konfliktusból, amelyet eredetileg gyorsan szeretett volna megoldani. Az elnök nem ígért nagyobb segítséget Ukrajnának, hanem arról írt, hogy a NATO-nak adnak fegyvereket, amely azt tesz velük, amit szeretne. Az elemzés szerint Donald Trump nyilvánvalóan frusztrált Putyin miatt, aki nem valósította meg a béketárgyalásokat, amelyekről Trump szerint megállapodtak. Egy biztos: azzal, hogy Trump láthatóan lemondott a konfliktus rendezéséről, hirtelen megint távol került az orosz-ukrán háború lezárása.
Nyitókép forrása: Brendan Smialowski / AFP
