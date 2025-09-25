Ft
Ukrajna Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin

Így sakkozik Trump: nem véletlenül állt elő az amerikai elnök a „papírtigrissel”

2025. szeptember 25. 16:55

Az amerikai elnök nyomás alá akarja helyezni Vlagyimir Putyint.

2025. szeptember 25. 16:55
null

Trump elnök keddi drámai kijelentése, miszerint Oroszország „papírtigris”, a Fehér Házhoz közeli és külső források szerint az elnök legújabb „stratégiai lépése” annak érdekében, hogy Oroszországot tárgyalóasztalhoz kényszerítse – közölte a The New York Post szerdán.

Oroszország_Trump
Donald Trump meglepő kijelentéseket tett Oroszországról az ENSZ-közgyűlésben, Ukrajna bizakodik. Forrás: TIMOTHY A. CLARY /AFP

Annak ellenére, hogy az adminisztráció hónapok óta próbálkozik a háború lezárását elérni, a béketárgyalásokra Vlagyimir Putyin orosz vezető semmilyen érdeklődést nem mutatott a fegyverszünet iránt, elutasítva Washington és Kijev közeledését.

Arra a szerdai kérdésre, hogy Trump üzenete „stratégiai lépés-e a tárgyalások felkavarására”, egy Fehér Házi tisztviselő így válaszolt: „Igen, ez így van.” 

Ez nem jelent érdemi politikai változást”

– erősítette meg egy, az adminisztrációhoz közel álló forrás. „Ez egyértelmű és nyilvánvaló tárgyalási taktika Oroszország nyomás alá helyezésére” – tette hozzá.

Az amerikai elnök kijelentései üdvözölték az ukrán politikusok, mind Andrij Jermak, Zelenszkij legfőbb tanácsadója és maga Zelenszkij is bizakodóan nyilatkozott Trump beszédét követően. „Azt hiszem, több részletet tud, mint korábban, és ennek örülök, hálás vagyok neki, és talán azoknak az embereknek is, akik tájékoztatták” – mondta Zelenszkij Trumpról egy keddi sajtótájékoztatón.

A New York Times egyik korábbi elemzése szerint Trump posztja azt jelzi, hogy ki akar szállni a konfliktusból, amelyet eredetileg gyorsan szeretett volna megoldani. Az elnök nem ígért nagyobb segítséget Ukrajnának, hanem arról írt, hogy a NATO-nak adnak fegyvereket, amely azt tesz velük, amit szeretne. Az elemzés szerint Donald Trump nyilvánvalóan frusztrált Putyin miatt, aki nem valósította meg a béketárgyalásokat, amelyekről Trump szerint megállapodtak. Egy biztos: azzal, hogy Trump láthatóan lemondott a konfliktus rendezéséről, hirtelen megint távol került az orosz-ukrán háború lezárása.

Nyitókép forrása: Brendan Smialowski / AFP

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vamonos
2025. szeptember 25. 17:27
Annak fényében, hogy mekkora "sikereket" ért el Amerika az általa indított háborúkban Vietnámtól Afganisztánig kissé nevetséges kijelentés volt Trumptól, hogy egy igazi nagyhatalom egy hét alatt legyőzte volna Ukrajnát. Ha bárki is azt hiszi, azzal, hogy papírtigrisnek nevezte Oroszországot majd tárgyalóasztalhoz kényszeríti Putyint nagyon, téved. Különben sincs értelme egy orosz-ukrán elnöki találkozónak, amíg Zselé azt hangoztatja, hogy egy centimétert sem adnak fel Ukrajna területéből.
Válasz erre
3
0
Gintonic68
2025. szeptember 25. 17:21
Van mire papírtigriseznie, hiszen pl. az afgán papucsosoknak hogy megmutatta az USA és szövetségesei...igaz 20 év kellett, de megcsinálták!!! Ja, nem...😵‍💫
Válasz erre
4
0
Tuners
2025. szeptember 25. 17:17
“Azt írta, hogy Oroszország három és fél éve céltalanul vív háborút, amelyet egy valódi katonai hatalom kevesebb mint egy hét alatt megnyerhetett volna” Ja, láttuk Afganisztánban. Az USA ott is, igaz nem egyedül hanem 28 ország segítségével hetek alatt levertek néhány kecskepásztort. Ja, mondjuk nem, hanem 20 évig szenvedtek, és a kecskepásztorok picsázták ki őket. 🤪
Válasz erre
4
0
Bynortx
2025. szeptember 25. 17:16
Helyezze nyomás alá a saját országát. Mi köze van egyáltalán a legkisebb országhoz is. Ki kérte hogy csináljon rendet. Önjelölt igazságosztókból már tele van a hócipő.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!