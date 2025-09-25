Így sakkozik Trump: nem véletlenül állt elő az amerikai elnök a „papírtigrissel”

Trump elnök keddi drámai kijelentése, miszerint Oroszország „papírtigris”, a Fehér Házhoz közeli és külső források szerint az elnök legújabb „stratégiai lépése” annak érdekében, hogy Oroszországot tárgyalóasztalhoz kényszerítse – közölte a The New York Post szerdán.

Donald Trump meglepő kijelentéseket tett Oroszországról az ENSZ-közgyűlésben, Ukrajna bizakodik. Forrás: TIMOTHY A. CLARY /AFP

Annak ellenére, hogy az adminisztráció hónapok óta próbálkozik a háború lezárását elérni, a béketárgyalásokra Vlagyimir Putyin orosz vezető semmilyen érdeklődést nem mutatott a fegyverszünet iránt, elutasítva Washington és Kijev közeledését.

Arra a szerdai kérdésre, hogy Trump üzenete „stratégiai lépés-e a tárgyalások felkavarására”, egy Fehér Házi tisztviselő így válaszolt: „Igen, ez így van.”