Orbán Balázs elárulta a receptet: ez kell ahhoz, hogy egy ország megállítsa a migrációt

Nigel Farage a GB News műsorvezetője exkluzív műsort készítette az Egyesült Királyságot – és Európát – sújtó migrációs válságról. A műsorban számos politikus szakértő és közéleti személyiség megszólalt, nem csak az Egyesült Királyságból, de az Egyesült Államokból, és Európa különböző országaiból is. Farage Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai iazgatójával is készített interjút. Farage az interjú elején kiemelte, hogy Magyarországon 2024-ben mindössze 30 menedékkérelmet fogadtak el, és a legális migráció száma is rendkívül alacsony. „Hogyan sikerült ezt elérni, amikor Európában senki másnak nem megy?” – tette fel a kérdést.

Orbán Balázs válaszában hangsúlyozta, hogy a siker kulcsa a határok védelmében rejlik.

Egyszerű a szabály: meg kell tudni védeni a saját határokat. Ha van erre politikai akarat, akkor az eredmény könnyen elérhető”

– fogalmazott. Orbán Balázs kifejtette, hogy Magyarország radikálisan átalakította migrációs szabályozását. A korábbi, nemzetközi és uniós jogon alapuló liberális szabályokat, amelyek szerinte ösztönözték az illegális bevándorlást, szigorúbb törvényekre cserélték. „Megfordítottuk a rendszert. Most az a szabály, hogy aki illegálisan próbál bejutni, az elveszíti a menedékjoghoz való jogát” – magyarázta. Hozzátette, hogy a jelenlegi nemzetközi szabályozás sokszor az illegális belépést legalizálja, amit szerinte meg kell változtatni, különben „mindannyian elveszünk”.

Farage kitért az Európai Unióval való konfliktusokra is, kiemelve, hogy az Európai Bíróság 500 millió eurós bírságot szabott ki Magyarországra a migrációs politika miatt. Orbán Balázs válaszában élesen bírálta az EU hozzáállását: „Hihetetlen, hogy miközben mi Európa határait védjük, büntetést kapunk. Ha beengednénk őket, az sokkal többe kerülne.” Hozzáfűzte, hogy az EU-nak támogatnia kellene a tagállamokat a határok védelmében, nem pedig akadályoznia őket.