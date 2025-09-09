Olasz kormánypárt a magyar turisták elleni csoportos erőszakról: Ez a katasztrofális migrációs politika következménye!

A két magyar turistanővel szembeni csoportos szexuális erőszak Európa katasztrofális migrációs politikájának újabb bizonyítéka – jelentette ki Susanna Ceccardi és Raffaele Stancanelli, a Liga olasz kormánypárt európai parlamenti képviselője hétfő esti közös közleményében.

A jobboldali olasz kormánypárt politikusai szerint az európai „migrációs ideológia, amely továbbra is kaput tár azok előtt, akik

nem vesznek tudomást törvényeinkről és értékeinkről”,

első áldozatai a nők és a kiskorúak.

„Nyitott határok,