09. 09.
kedd
Catania szicília csoportos erőszak bűncselekmény migráció Frontex Olaszország szexuális erőszak

Olasz kormánypárt a magyar turisták elleni csoportos erőszakról: Ez a katasztrofális migrációs politika következménye!

2025. szeptember 09. 06:10

A magyar turistanőkkel szembeni szexuális erőszak miatt óriási a felháborodás Európában.

2025. szeptember 09. 06:10
null

A két magyar turistanővel szembeni csoportos szexuális erőszak Európa katasztrofális migrációs politikájának újabb bizonyítéka – jelentette ki Susanna Ceccardi és Raffaele Stancanelli, a Liga olasz kormánypárt európai parlamenti képviselője hétfő esti közös közleményében.

A jobboldali olasz kormánypárt politikusai szerint az európai „migrációs ideológia, amely továbbra is kaput tár azok előtt, akik 

nem vesznek tudomást törvényeinkről és értékeinkről”, 

első áldozatai a nők és a kiskorúak.

„Nyitott határok, 

kiszolgáltatott közösségek, veszélyeztetett lakosok, mindenekelőtt a nők, akármelyik életkorhoz is tartozzanak. Mindez a megkülönböztetés nélküli befogadás és a hamis multikulturalizmus nevében, amelyet sajnálatos módon Brüsszel szorgalmaz” 

– hangsúlyozták, emlékeztetve, hogy a bűncselekményt három észak-afrikai férfi követte el, akik tartózkodási engedély nélkül voltak Olaszországban.

Susanna Ceccardi és Raffaele Stancanelli szerint

 „azonnali irányváltásra van szükség: 

a migránsok visszatérésére hazájukba, hatékony kiutasításra, egyértelmű szabályokra az Európába belépők számára, szélesebb hatáskörre és több forrásra a Frontex részére”.

Úgy vélték, csakis így lehet ismét védelmet nyújtani az olasz és az európai polgároknak, 

„ez nem elzárkózást jelent: igazságosságot és felelősségvállalást családjaink és jövőnk felé”.

A Liga európai képviselői köszönetüket fejezték ki a hatóságoknak gyors fellépésükért, amelynek köszönhetően sikerült elfogniuk az erőszak elkövetőit.

A La Sicilia napilap számolt be pénteken a két magyar turistát ért szexuális erőszakról, amely a Catania városa közeli Paterno területén történt. 

A három marokkói elkövetőt elfogták, 

Catania bírósága előzetes letartóztatásba helyezte őket, többek között csoportosan elkövetett szexuális erőszak miatt.

(MTI)

Nyitókép: STRINGER / AFP

you-brought-2-too-many
2025. szeptember 09. 07:03
„azonnali irányváltásra van szükség: a migránsok visszatérésére hazájukba, hatékony kiutasításra, egyértelmű szabályokra az Európába belépők számára" Ezt mégis hogy?! Szar visszalapátolás a tehénbe?! Nem lett volna egyszerűbb nem beengedni őket mint utólag tűzoltósdit játszani?! 🤔
Burg_kastL71-C
2025. szeptember 09. 06:42 Szerkesztve
Olaszország gúzsba kötve jajgat, ahol egy véreskezű antifa nevű terrorszervezet megszállhatta még az igazságszolgáltatást is. Mert ez az eredője, hogy eláraszthatta az országukat egy félállati horda. Ahol az ez ellen fellépő Salvíni belügyminisztert vád alá helyezhetik, ott nem sok jóra számíthat a tisztességes őslakos, látogató, turista sem.
bagira004
2025. szeptember 09. 06:35 Szerkesztve
Magyar felnőtt turisták látták hogy nem európaik szólították le . Felelőtlenek voltak idegen országban idegen autó beültek . Orbánék minden nap a magyarok szájába rágják nem tanulnak belőle , hogy a betolakodók persona non grata. Na az ilyen fiatalok poloskásra szavaznak betolakodókat beengednék.
