Nyugdíjas túlélőshow Németországban: négy napot töltött egy férfi a liftbe szorulva

Túlélte.
Egy 70-es évei közepén járó férfi
étlen-szomjan volt kénytelen négy napot eltölteni beszorulva
saját házának meghibásodott felvonójában Németországban.
Az idős férfit, akinél mobiltelefon sem volt, hogy segítséget tudjon hívni, végül a fia szabadította ki mentősökkel és rendőrökkel közösen
a liftből, amelyet fel kellett törni. „Időközben a férfi már jól van” – közölte a helyi rendőrség.
A június végén történtekről előzőleg több német lap is beszámolt. A rendőrség szerint a meghibásodás oka egy kiégett biztosíték lehetett, ami miatt a vészhívó sem működött.
(MTI)
Nyitókép: RALF HIRSCHBERGER / AFP