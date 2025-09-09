Ft
Nyugdíjas túlélőshow Németországban: négy napot töltött egy férfi a liftbe szorulva

2025. szeptember 09. 07:16

Túlélte.

2025. szeptember 09. 07:16
null

Egy 70-es évei közepén járó férfi

 étlen-szomjan volt kénytelen négy napot eltölteni beszorulva

 saját házának meghibásodott felvonójában Németországban.

Az idős férfit, akinél mobiltelefon sem volt, hogy segítséget tudjon hívni, végül a fia szabadította ki mentősökkel és rendőrökkel közösen

 a liftből, amelyet fel kellett törni. „Időközben a férfi már jól van” – közölte a helyi rendőrség.

A június végén történtekről előzőleg több német lap is beszámolt. A rendőrség szerint a meghibásodás oka egy kiégett biztosíték lehetett, ami miatt a vészhívó sem működött.

(MTI)

Nyitókép: RALF HIRSCHBERGER / AFP

masikhozzaszolo
2025. szeptember 09. 09:27
Gondosóra?
masikhozzaszolo
2025. szeptember 09. 09:25
Azt hittem össement a lift. Szorulás tehát nem volt. Bizony, szörnyűségek történhetnek. Két hét múlva mentünk vissza a vidéki házba, a macska elutazáskor besurrant. De erősen megbánta, látszott rajta, két hét alatt majd szétszedte az ajtót. El is hagyott minket, új gazdát keresett. pedig ő volt a hibás.
ihavrilla
2025. szeptember 09. 09:24
Nem kell mindent elhinni.
NeMá
2025. szeptember 09. 08:35
Ha nem lett volna gyereke, nem ússza meg!
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!