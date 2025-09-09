Ft
Ft
28°C
16°C
Ft
Ft
28°C
16°C
09. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választások kőolaj kommunizmus Munkáspárt Norvégia

Norvégia a történelmi múltban ragadt, a Munkáspárt nyerte a választásokat

2025. szeptember 09. 08:29

Úgy tűnik, a kőolajból származó bevételek miatt a norvégoknak végül is mindegy, ki kormányoz.

2025. szeptember 09. 08:29
null

A The Guardian arról ír, hogy a Munkáspárt nyerte a norvégiai választásokat. Jonas Gahr Støre miniszterelnök pártja a jobbközép Haladás Párt ellen aratott sikert.

A szavazás lezárulta után már valószínűsíthető volt a középbal győzelme:

 89 mandátummal szemben a középjobboldal 80 mandátumot szerzett. 

A többséghez legalább 85 mandátum szükséges – írják.

Hozzáteszik: a Munkáspárt egyértelműen a legnagyobb pártként került ki a választásból, ugyanakkor

 a jobboldali Haladás Párt támogatottsága is jelentősen megnőtt, különösen a fiatal férfiak körében, és várhatóan megduplázza mandátumszámát 

az elmúlt négy évhez képest. A Konzervatív Párt ezzel szemben 20 év óta a legrosszabb választását produkálta, tudjuk meg.

„Ez jelzés a Norvégián kívülieknek, hogy a szociáldemokrácia is nyerhet egy jobboldali hullám ellenére”

 – mondta Støre.

A választás rendkívül szoros és megosztott volt, írják, a középpontban a vagyonadók, az olajalap izraeli befektetései és a Trumppal való kapcsolatok álltak.

Nyitókép: MARCUS BRANDT / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pipa89
•••
2025. szeptember 09. 08:34 Szerkesztve
Ha hír lesz a FOS-ban, hogy mennyit vettek ki vagy mennyit folyatnak ki külföldi érdekeltségeknek a nyereségből a baloldaliak, majd fontos lesz a választás. Ne felejtsük el: az internacionalisták alapműködésének járulékos része: a jutalék.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!