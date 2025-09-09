Norvégia a történelmi múltban ragadt, a Munkáspárt nyerte a választásokat

Csúnya botrány mért súlyos csapást a baloldali brit kormányra
Úgy tűnik, a kőolajból származó bevételek miatt a norvégoknak végül is mindegy, ki kormányoz.
A The Guardian arról ír, hogy a Munkáspárt nyerte a norvégiai választásokat. Jonas Gahr Støre miniszterelnök pártja a jobbközép Haladás Párt ellen aratott sikert.
A szavazás lezárulta után már valószínűsíthető volt a középbal győzelme:
89 mandátummal szemben a középjobboldal 80 mandátumot szerzett.
A többséghez legalább 85 mandátum szükséges – írják.
Hozzáteszik: a Munkáspárt egyértelműen a legnagyobb pártként került ki a választásból, ugyanakkor
a jobboldali Haladás Párt támogatottsága is jelentősen megnőtt, különösen a fiatal férfiak körében, és várhatóan megduplázza mandátumszámát
az elmúlt négy évhez képest. A Konzervatív Párt ezzel szemben 20 év óta a legrosszabb választását produkálta, tudjuk meg.
„Ez jelzés a Norvégián kívülieknek, hogy a szociáldemokrácia is nyerhet egy jobboldali hullám ellenére”
– mondta Støre.
A választás rendkívül szoros és megosztott volt, írják, a középpontban a vagyonadók, az olajalap izraeli befektetései és a Trumppal való kapcsolatok álltak.
Nyitókép: MARCUS BRANDT / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP