Ft
Ft
19°C
15°C
Ft
Ft
19°C
15°C
09. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
csatlakozás Tarasz Kacska Magyarország Ukrajna Lattmann Tamás nemzetközi jog Orbán Viktor Európai Unió

Nemzetközi jogász törte össze az ukrán álmokat: nem tudják kicselezni Orbán Viktort

2025. szeptember 15. 17:34

Hiába próbálnak meg minden trükköt az EU-ban az ukrán csatlakozáshoz, végül Magyarországnak is hozzá kell majd járulni.

2025. szeptember 15. 17:34
null

Megállapodás született az EU-val, hogy Ukrajna és Moldova megkezdheti a csatlakozási tárgyalásokat Orbán Viktor vétófenyegetése ellenére is – jelentette be Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes a jaltai európai stratégiai találkozón. A terv szerint Magyarország jóváhagyása nélkül is kijelölhetők a mérföldkövek, illetve megnyithatók és lezárhatók a tárgyalási fejezetek, bár a végső döntéshez továbbra is minden tagállam, így Magyarország egyetértése szükséges.

Az Európai Bizottság szkeptikus, mivel a fejezetek megnyitásához elvileg egyhangú döntés kell, és Orbán Viktor eddig akadályozta a folyamatot. A Tanács belső szabályai konszenzust írnak elő, de ezek nem olyan szigorúak, mint az alapító szerződések, így megkerülhetők.

Lattmann Tamás nemzetközi jogász a Klub Rádió műsorában elmondta,

a tárgyalások folytathatók Magyarország nélkül, de a végső döntésből nem zárható ki egyetlen tagállam sem.

Ez időnyerés, amivel megpróbálják kikerülni Orbán vétóját, remélve, hogy meggyőzik, vagy egy új magyar kormány támogatja a csatlakozást. Ha egyik sem történik meg, a probléma fennmarad. Lattmann szerint az ukrán optimizmus érthető, de fenntartásokkal kezelendő. A megoldás átmeneti, mert a végső döntéshez Magyarország jóváhagyása kell. A jogász kiemelte, hogy az EU 2030-ig nem tervez ukrán csatlakozást, mivel a következő hétéves költségvetésben erre nincs forrás elkülönítve, ami jelzi a valódi szándékokat.

A nemzetközi jogász szerint az EU azt szeretné, hogy minél több kicsi és gazdag ország csatlakozzon hozzá. Hozzátette, hogy

Ukrajna nagy és szegény ország, ami több tagállam érdekeit sértheti, nem csak Magyarországét.

Az agrártámogatások és más uniós rendszerek reformja is szükséges a csatlakozás előtt.

Nyitókép forrása: Szergej Szupinszkij / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
2025. szeptember 15. 18:36
Szóljanak annak a Nagy Tesó ( Big Brother ) imitátornak , hogy tépjen sorszámot , és álljon be a sorba . Közben hallgassa a " Numera király " című számot .
Válasz erre
0
0
templar62
2025. szeptember 15. 18:32
" Never more " - said the crow . Írta egy amerikai költő. Úgy eltünt az illető , hogy sose találták meg .
Válasz erre
0
0
Ergit
2025. szeptember 15. 18:01
Amikor kiderül, hogy még sincs mód csatlakoztatni Ukrajnát, akkor ez a sok pénz, munka elvész a semmibe... És akkor vajon mennyire lesz dühös az ukrán vezetés, az éppen akkori ukrán vezetés? Nem hiszem, hogy egy államot így kell hintába ültetni, "majd kitalálunk valamit" dumával!!! Törökökkel és a balkáni népekkel sem lehet azt csinálni, hogy évek óta hitegetik őket, de ők legalább "európaiak" és nem háborúznak (jelenleg).
Válasz erre
4
0
papalimapapa
2025. szeptember 15. 17:55
Von der Leyent a picsába elzavarni, az ukrán maradjon ott, ahol van! A hohol a szlávnak is legalja, semmi keresnivalója az EU-ban, NATO-ban!
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!