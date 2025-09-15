Nemzetközi jogász törte össze az ukrán álmokat: nem tudják kicselezni Orbán Viktort

Megállapodás született az EU-val, hogy Ukrajna és Moldova megkezdheti a csatlakozási tárgyalásokat Orbán Viktor vétófenyegetése ellenére is – jelentette be Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes a jaltai európai stratégiai találkozón. A terv szerint Magyarország jóváhagyása nélkül is kijelölhetők a mérföldkövek, illetve megnyithatók és lezárhatók a tárgyalási fejezetek, bár a végső döntéshez továbbra is minden tagállam, így Magyarország egyetértése szükséges.

Az Európai Bizottság szkeptikus, mivel a fejezetek megnyitásához elvileg egyhangú döntés kell, és Orbán Viktor eddig akadályozta a folyamatot. A Tanács belső szabályai konszenzust írnak elő, de ezek nem olyan szigorúak, mint az alapító szerződések, így megkerülhetők.

Lattmann Tamás nemzetközi jogász a Klub Rádió műsorában elmondta,

a tárgyalások folytathatók Magyarország nélkül, de a végső döntésből nem zárható ki egyetlen tagállam sem.

Ez időnyerés, amivel megpróbálják kikerülni Orbán vétóját, remélve, hogy meggyőzik, vagy egy új magyar kormány támogatja a csatlakozást. Ha egyik sem történik meg, a probléma fennmarad. Lattmann szerint az ukrán optimizmus érthető, de fenntartásokkal kezelendő. A megoldás átmeneti, mert a végső döntéshez Magyarország jóváhagyása kell. A jogász kiemelte, hogy az EU 2030-ig nem tervez ukrán csatlakozást, mivel a következő hétéves költségvetésben erre nincs forrás elkülönítve, ami jelzi a valódi szándékokat.