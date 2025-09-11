Nagy bajban vagyunk: titkos egyeztetést tartott Németország, Franciaország és Svédország

Bécsben titkos egyeztetést tartanak az EU leggazdagabb országai – köztük Franciaország, Németország és a skandináv államok –, hogy közös stratégiát alakítsanak ki a 2026-2032-es uniós költségvetési tárgyalások előtt, írja a Politico.

A „nettó befizetők” szűkebb büdzsét támogatnak,

míg Lengyelország vezetésével a „kohézió barátai”, főként dél- és kelet-európai országok – ideértve Magyarországot is – nagyobb forrásokat követelnek a szegényebb régióknak.

A cikk szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök demokratikus visszalépései miatt meggyengült Budapest szerepe ebben a blokkban, így mediterrán tagállamok kerülhetnek előtérbe. Az Európai Bizottság Piotr Serafin költségvetési biztos vezetésével igyekszik egyensúlyt teremteni; Janusz Lewandowski volt biztost idézve: végül kompromisszum várható, de kemény vitákra kell számítani.