Tisza Párt migrációs reggel Orbán Viktor miniszterelnök

Minden szempár Strasbourgon: Orbán Viktor keményen odapirított Von der Leyennek, de a tiszások is megkapták a magukét

2025. szeptember 10. 08:34

A miniszterelnök szerint „amit ma a brüsszeli Bizottság elnöke bejelent, azt a Tisza holnap a nyakunkra hozza”.

2025. szeptember 10. 08:34
null

Meglehetősen kemény hangvételű bejegyzést osztott meg Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. A bejegyzés apropója az volt, hogy az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen szerdán Strasbourgban értékelni fogja az unió helyzetét. Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor előzetesen megjegyezte: 

Kár vesződnie. A hibalista mindenki előtt ismert: lassuló gazdaság, romló versenyképesség, migrációs válság és erőszak, egy vesztes háború, esztelen zöldpolitika.

A miniszterelnök bejegyzésében a Tisza Pártot is éles kritikával illette, utalva annak „brüsszeli bekötöttségére”, valamint a közelmúltban nagy port kavart SZJA-adót érintő terveire, amely kapcsán megjegyezte, hogy „amit ma a brüsszeli Bizottság elnöke bejelent, azt a Tisza holnap a nyakunkra hozná”. Orbán Viktor végül öt pontban összegezte az ellenzéki párttal kapcsolatos aggályait:

  • „Ők adót akarnak emelni, mi levezényeljük Európa legnagyobb családi adócsökkentését.
  • Ők bérlakásokat akarnak, mi végrehajtjuk Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programját.
  • Ők szankciókat akarnak, mi békét és rezsicsökkentést.
  • Ők elfogadnák a brüsszeli migrációs paktumot, mi lezártuk a határt.
  • Ők Ukrajnát támogatnák, mi a magyar családokat.”

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala.

***

Összesen 3 komment

angie1
2025. szeptember 10. 08:43
Remélem a főni is felszólal ott! Öröm nézni a pofájukat, amikor osztják az észt, utána meg Orbán megválaszolja. Lehet, hogy most nem akarnak kekeckedni nyíltan, mert arra egész Európa fel fog figyelni! De csak azért, mert Orbán már annyira el van szigetelődve...
Válasz erre
1
0
gullwing
2025. szeptember 10. 08:35
Ők internacionalista szardarabok, mi hazafiak...
Válasz erre
1
0
