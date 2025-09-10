Minden szempár Strasbourgon: Orbán Viktor keményen odapirított Von der Leyennek, de a tiszások is megkapták a magukét

Európa-térkép cáfolja az ellenzéket: megdőlt az egyik fő narratívájuk
A Magyar Péter által is sokat hangoztatott mantrát nem igazolják vissza az Eurostat adatai.
A miniszterelnök szerint „amit ma a brüsszeli Bizottság elnöke bejelent, azt a Tisza holnap a nyakunkra hozza”.
Meglehetősen kemény hangvételű bejegyzést osztott meg Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. A bejegyzés apropója az volt, hogy az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen szerdán Strasbourgban értékelni fogja az unió helyzetét. Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor előzetesen megjegyezte:
Kár vesződnie. A hibalista mindenki előtt ismert: lassuló gazdaság, romló versenyképesség, migrációs válság és erőszak, egy vesztes háború, esztelen zöldpolitika.
A miniszterelnök bejegyzésében a Tisza Pártot is éles kritikával illette, utalva annak „brüsszeli bekötöttségére”, valamint a közelmúltban nagy port kavart SZJA-adót érintő terveire, amely kapcsán megjegyezte, hogy „amit ma a brüsszeli Bizottság elnöke bejelent, azt a Tisza holnap a nyakunkra hozná”. Orbán Viktor végül öt pontban összegezte az ellenzéki párttal kapcsolatos aggályait:
