Minden szempár Strasbourgon: Orbán Viktor keményen odapirított Von der Leyennek, de a tiszások is megkapták a magukét

Meglehetősen kemény hangvételű bejegyzést osztott meg Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. A bejegyzés apropója az volt, hogy az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen szerdán Strasbourgban értékelni fogja az unió helyzetét. Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor előzetesen megjegyezte:

Kár vesződnie. A hibalista mindenki előtt ismert: lassuló gazdaság, romló versenyképesség, migrációs válság és erőszak, egy vesztes háború, esztelen zöldpolitika.

A miniszterelnök bejegyzésében a Tisza Pártot is éles kritikával illette, utalva annak „brüsszeli bekötöttségére”, valamint a közelmúltban nagy port kavart SZJA-adót érintő terveire, amely kapcsán megjegyezte, hogy „amit ma a brüsszeli Bizottság elnöke bejelent, azt a Tisza holnap a nyakunkra hozná”. Orbán Viktor végül öt pontban összegezte az ellenzéki párttal kapcsolatos aggályait:

„Ők adót akarnak emelni, mi levezényeljük Európa legnagyobb családi adócsökkentését.

Ők bérlakásokat akarnak, mi végrehajtjuk Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programját.

Ők szankciókat akarnak, mi békét és rezsicsökkentést.

Ők elfogadnák a brüsszeli migrációs paktumot, mi lezártuk a határt.

Ők Ukrajnát támogatnák, mi a magyar családokat.”

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala.