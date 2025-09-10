Európa-térkép cáfolja az ellenzéket: megdőlt az egyik fő narratívájuk

Európa a világ egyik leggazdagabb térsége, mégis látványos különbségek mutatkoznak az életszínvonalban. Az Eurostat adatai szerint 2024-ben több országban is magas azok aránya, akik a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának vannak kitéve – írta meg a Visual Capitalist.

Az uniós mutató három tényezőt vizsgál. Az egyik, hogy az adott jövedelem a nemzeti medián 60 százaléka alatt van-e. A másik a súlyos anyagi kitettség kérdése, amikor a tizenhárom alapvető szükséglet közül legalább hét nem teljesül, például nem áll rendelkezésre tartalék váratlan kiadásra, nem biztosítható a lakás megfelelő fűtése vagy hiányzik az internetkapcsolat. A harmadik szempont a nagyon alacsony munkaintenzitás, amikor egy háztartás 18 és 64 év közötti tagjai az előző évben a lehetséges hónapok legfeljebb ötödében dolgoztak.

A rangsor élén Törökország 30,4 százalékkal, Bulgária 30,3 százalékkal és Románia 27,9 százalékkal áll. Dél-Európában Görögország 26,9 százalékkal és Spanyolország 25,8 százalékkal emelkedik ki, ahol a válságot követő magas munkanélküliség és a tartós ifjúsági munkanélküliség nehezíti a felzárkózást.

Fotó: Visual Capitalist

Magyarország teljes mértékben megfelel az EU-s átlagnak