Minden felirat, interaktív érintőképernyő és egyéb elérhető legyen magyarul is! – Tele templom, tele szív Pozsonyban

Nehéz lenne megmondani, hogy mennyi magyar katolikus van Pozsonyban. A legutóbbi népszámlálás szerint a szlovák főváros összmagyarsága 11-14 ezer fő, de sokaknak, akik ott dolgoznak vagy tanulnak, a lakcíme nem pozsonyi; s persze olyan is akad, főleg a vegyes házasságokban, aki nem vallja magát magyarnak, legalábbis nem a kérdezőbiztos előtt.

Kis számuk ellenére a pozsonyi magyarok élénk kulturális és hitéletet élnek, nem utolsósorban Molnár Tamás atyának is köszönhetően, aki fiatal kora dacára tizenegyedik esztendeje látja el a közösség szolgálatát.

„A templomjáró katolikusok aránya 10-12 százalék lehet, ennél persze többen tartoznak az egyházhoz formálisan, és sokan kérnek keresztelést, esküvőt, temetést. Az biztos, hogy a vasárnapi magyar nyelvű szentmiséken tele van a ferences templom, még úgy is, hogy a vidéki kötődésűek olyankor és ünnepeken inkább hazamennek a szülőfalujukba” – mondja kérdésünkre Tamás atya. A bényi születésű, az érsekségi hivatalban is dolgozó energikus fiatalember sokévnyi pótmegoldás után 2014-ben lett végre állandó magyar papja a pozsonyi honfitársaknak. Tamás atya kultúraszervezőként is kitesz magáért: mivel a magyar közösség a városon belül is szórványban él, nekik ideális találkozási pont a templom, az egyházi rendezvények. Így nemcsak katolikusok, hanem más vallásúak és kereszteletlenek is járnak az eseményekre. A város a városban jelleget fokozza, hogy a belső területeken egyetlen magyar általános iskola és gimnázium van, a Duna utcában, így a gyermekek és a szülők jellemzően ismerik egymást, amit tovább erősítenek az egyház mellett a magyar nagykövetség, illetve a mellette működő Liszt Intézet programjai.

Magyar bérmálás Stanislav Zvolenský érsek atyával

Fotó: Mandiner-archív

Nem a létszám a lényeg, hanem az, hogy mindenki megtalálja az érdeklődésének megfelelő elfoglaltságot, a legkisebbeknek szóló ringatótól az idősebbeknek szóló ismeretterjesztő előadásokon és koncerteken át a jótékonysági akciókig. Nemrég például a közösség tagjai vállalták több kárpátaljai gyermek iskoláztatásának támogatását egy egész tanévre, és újjáélesztették a cserkészetet is, amely csaknem negyven fővel, több új őrssel működik.