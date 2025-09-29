Ft
09. 29.
hétfő
gazdaság háború nato Ukrajna Vlagyimir Putyin Mark Rutte

Merész kijelentést tett Putyinról a NATO-főtitkár, a nemzetközi feszültség nőttön nő

2025. szeptember 29. 07:25

Mark Rutte szerint a háború diplomáciai úton fog véget érni.

2025. szeptember 29. 07:25
null

Az Unian arról ír, hogy Mark Rutte, a NATO-főtitkára kijelentette:

 Vlagyimir Putyin nem érhet el mindent, amit akar, de ezt ő is tudja”.

Szerinte egyszer minden konfliktus véget ér, de kérdés, milyen úton.

Rutte hangsúlyozta: az ukrajnai háború nagy eséllyel diplomáciai úton fog véget érni, de Ukrajna védelmet élvez majd a harcok lezárását követően. Mint kiderült, úgy gondolja, hogy 

az orosz gazdaság az olajtól függ”, 

így a finomítók elleni támadások gyengíthetik az ország csapatait.

Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Jevgenyija Novozsenyina

 

Antifleto
2025. szeptember 29. 08:20
Szóval a Nato éppen bombázza az orosz finomítókat. Jó kis béke lesz ebből.
falcatus-2
2025. szeptember 29. 07:53
"Mark Rutte szerint a háború diplomáciai úton fog véget érni...." Deja vu érzésem van megint. Mikor világosodott meg és mennyi időre, és még hányszor?
Hoked_ly
2025. szeptember 29. 07:52
Putyin eléri amit akar kis perverz Router és ez ellen semmit nem tehetsz baszki! Nagy a pofa, tehetség semmi mint eddig!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Hodor
2025. szeptember 29. 07:48
Igen, Janukovics aláírja a fegyverszünetet miután Oroszország és Putyin visszahelyezi az elnöki pozíciójába :)
