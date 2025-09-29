Merész kijelentést tett Putyinról a NATO-főtitkár, a nemzetközi feszültség nőttön nő

A Hamász egy magyar–izraeli túszról adott ki közleményt
Közleményében a Hamász katonai szárnya azt követelte, hogy Izrael hagyjon fel légicsapásaival.
Mark Rutte szerint a háború diplomáciai úton fog véget érni.
Az Unian arról ír, hogy Mark Rutte, a NATO-főtitkára kijelentette:
Vlagyimir Putyin nem érhet el mindent, amit akar, de ezt ő is tudja”.
Szerinte egyszer minden konfliktus véget ér, de kérdés, milyen úton.
Rutte hangsúlyozta: az ukrajnai háború nagy eséllyel diplomáciai úton fog véget érni, de Ukrajna védelmet élvez majd a harcok lezárását követően. Mint kiderült, úgy gondolja, hogy
az orosz gazdaság az olajtól függ”,
így a finomítók elleni támadások gyengíthetik az ország csapatait.
Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Jevgenyija Novozsenyina