Merész kijelentést tett Putyinról a NATO-főtitkár, a nemzetközi feszültség nőttön nő

Az Unian arról ír, hogy Mark Rutte, a NATO-főtitkára kijelentette:

Vlagyimir Putyin nem érhet el mindent, amit akar, de ezt ő is tudja”.

Szerinte egyszer minden konfliktus véget ér, de kérdés, milyen úton.

Rutte hangsúlyozta: az ukrajnai háború nagy eséllyel diplomáciai úton fog véget érni, de Ukrajna védelmet élvez majd a harcok lezárását követően. Mint kiderült, úgy gondolja, hogy