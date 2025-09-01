Meglepő segítség: az „oroszpárti” AfD segíti a migráns által meggyilkolt ukrán lány családját

A nő elmondta, hogy a családját egyedül az AfD és a helyi CDU-s polgármester támogatta.

A nő a hatóságokat tette felelősé, hiszen ők az oka annak, hogy egy elutasított menedékkérő az országban maradhatott.

A rendőrség gyanúja szerint egy 31 éves iraki férfi lökte a vonat alá a 16 éves Lianát. Az elkövető férfi menedékkérelmét még 2022 decemberében utasították vissza a dublini rendelet alapján. 2025 júliusában a bevándorlási hatóság kérte a férfi ideiglenes őrizetbe vételét, de a Hannoveri Kerületi Bíróság ezt elutasította. Néhány héttel később Liana meghalt.

A gyanúsított azt állítja, hogy skizofréniában szenved, és jelenleg egy pszichiátriai intézetben tartják. Liana családja attól tart, hogy a mentális betegségre hivatkozva felmenthetik a férfit a büntetés alól.

Biztos vagyok benne, hogy megússza a büntetést. Egy kis ‘gyógyulás’ után a pszichiátrián újra szabadon élhet, bűntudat nélkül, és újabb bűncselekményeket követhet el — tudva, hogy legközelebb is csak meg kell színlelnie, hogy beteg”

– fogalmazott az édesanya.

Az asszony az igazságot keresve politikusokhoz fordult.

Nem érdekelt, melyik párt hallgat meg – csak az számított, hogy ne maradjak magamra. Az AfD ajtót nyitott, meghallgatott, komolyan vette az aggodalmaimat, és a mai napig támogatja a családunkat”

– mondta Liana édesanyja.

