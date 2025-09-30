Ft
Ft
17°C
8°C
Ft
Ft
17°C
8°C
09. 30.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Klub
kubai Ukrajna frontra orosz-ukrán háború fogoly katona

Meglepő helyről importáltak katonákat az oroszoknak: húszezren érkeztek a frontra a világ másik feléről

2025. szeptember 30. 16:10

Az ukránok állítják, a dél-amerikai országból toborzott katonákat tudtukon kívül, átveréssel vitték a frontra.

2025. szeptember 30. 16:10
null

Ukrajna kubai állampolgárokat ejtett foglyul az orosz frontvonalakon – írta meg a CBS.

Akár 20 000 kubait is toborozhatott Oroszország zsoldosként való harcra.

Ezt is ajánljuk a témában

Az ukrán tisztviselők elmondása szerint egyéves szerződést kínálnak a dél-amerikaiaknak, havi 2 000 dolláros fizetéssel. Ezzel szemben Kubában az átlagos havi fizetés 6 500 peso, ami kevesebb mint 20 dollárnak felel meg.

A kubaiakat tájékoztatás nélkül vezényelték a frontra. Az egyik fogoly például azt hitte, építkezéseken fog dolgozni, és az orosz háború által lerombolt városok újjáépítésében vesz majd részt.

Úgy gondoljuk, hogy idővel a kubai katonák száma eléri a 25 000 főt, és ezzel ők lesznek a legnagyobb külföldi kontingens az orosz oldalon – megelőzve még Észak-Koreát is”

 – fogalmazott Maryan Zablotskyy, az ukrán parlament képviselője.

A kubai kormány tagadta, hogy bármilyen módon is részt venne az ügyben, és közölte, hogy fellépett azok ellen az embercsempész hálózatok ellen, amelyek kubaiakat toboroztak a háborúba.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

***

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
2025. szeptember 30. 17:37
És?
Válasz erre
1
0
csulak
2025. szeptember 30. 17:17
kit erdekel ?
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
2025. szeptember 30. 17:02
20 ezer zsoldos katona utazik 20 ezer kilométert,20 napig. Zelensky szerint nem tudják, hogy miért! Szumiban majd megtudod. -:))
Válasz erre
1
0
alenka
2025. szeptember 30. 16:52
Minden darab zsoldos baka a pénz miatt harcol....mindig azon fél oldalán, melyik jobb ajánlatot ad... Ez logikus!.... Putin, előre!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!