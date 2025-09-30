„Ez a mi háborúnk” – botrányos kijelentés Lengyelországból, áldozatok árán is asszisztálnak Zelenszkij tervéhez
Már a lengyel miniszterelnök is úgy fogalmaz, hogy az orosz–ukrán háború Európa konfliktusa.
Az ukránok állítják, a dél-amerikai országból toborzott katonákat tudtukon kívül, átveréssel vitték a frontra.
Ezt is ajánljuk a témában
Már a lengyel miniszterelnök is úgy fogalmaz, hogy az orosz–ukrán háború Európa konfliktusa.
Az ukrán tisztviselők elmondása szerint egyéves szerződést kínálnak a dél-amerikaiaknak, havi 2 000 dolláros fizetéssel. Ezzel szemben Kubában az átlagos havi fizetés 6 500 peso, ami kevesebb mint 20 dollárnak felel meg.
A kubaiakat tájékoztatás nélkül vezényelték a frontra. Az egyik fogoly például azt hitte, építkezéseken fog dolgozni, és az orosz háború által lerombolt városok újjáépítésében vesz majd részt.
Úgy gondoljuk, hogy idővel a kubai katonák száma eléri a 25 000 főt, és ezzel ők lesznek a legnagyobb külföldi kontingens az orosz oldalon – megelőzve még Észak-Koreát is”
– fogalmazott Maryan Zablotskyy, az ukrán parlament képviselője.
A kubai kormány tagadta, hogy bármilyen módon is részt venne az ügyben, és közölte, hogy fellépett azok ellen az embercsempész hálózatok ellen, amelyek kubaiakat toboroztak a háborúba.
Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP
***