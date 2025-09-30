Az ukrán tisztviselők elmondása szerint egyéves szerződést kínálnak a dél-amerikaiaknak, havi 2 000 dolláros fizetéssel. Ezzel szemben Kubában az átlagos havi fizetés 6 500 peso, ami kevesebb mint 20 dollárnak felel meg.

A kubaiakat tájékoztatás nélkül vezényelték a frontra. Az egyik fogoly például azt hitte, építkezéseken fog dolgozni, és az orosz háború által lerombolt városok újjáépítésében vesz majd részt.