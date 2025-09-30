Ft
09. 30.
kedd
demokrácia Gabor Steingart tűzfal néppárt AfD jobboldal parlament

Megállíthatatlan Németországban az AfD: ekkor veheti át a parlament vezetését a jobboldali párt

2025. szeptember 30. 10:10

Egy német elemző szerint 2029-ben a jobboldali párt társelnöke lehet a kancellár.

2025. szeptember 30. 10:10
null

Gabor Steingart, az egyik legismertebb berlini politikai újságíró úgy látja, hogy 2029-ben Alice Weidel, az AfD népszerű tagja kancellárként vonulhat be a Bundestagba, azaz a német parlamentbe – írta meg a NiUS.

Steingart képmutatónak nevezte a harcot a jobboldal ellen, és arra a következtetésre jutott, hogy ez nem gyengíti, hanem erősíti az AfD-t.

A kijelentést az elemző annak apropójából tette, hogy Németországban újra felmerült az AfD betiltásának gondolata. Az ötlet gazdája a szociáldemokrata SPD volt.

Az SPD, a CDU/CSU, azaz a korábbi néppárt tagjai továbbra is makacsul ragaszkodnak az úgynevezett tűzfal politikához, amelyben nincsenek bizottsági elnöki posztok, nincsenek koalíciók és nem lennének viták az AfD-vel – azzal a párttal, amely mára az összes közvélemény-kutatásban vezet Németországban.

Steingart szerint ez a következetes kirekesztés mártírstátuszt biztosít az AfD-nek.

„A gondolati és beszédtilalmak nem illenek a demokráciához” – fejtette ki gondolatait az elemző.

Éppen a kizárás és a tabusítás miatt tűnik az AfD egyre több ember számára az egyetlen valódi ellenzéknek. A 18 és 24 év közötti korosztályban már most egyértelműen a legerősebb párt.

„Ha a harc a jobboldal ellen továbbra is együtt jár a korábbi néppártok térvesztésével, akkor 2029-ben Alice Weidelt a szövetségi elnöknek meg kell bíznia egy koalíciós kormány megalakításával.” – mutatott rá a lényegre Gabor Steingart

Aki a jelenleg legnépszerűbb pártot ki akarja zárni a politikai versenyből, az maga a demokráciának árt” – zárta gondolatmenetét az elemző.

Nyitókép: JENS SCHLUETER / AFP

***

martens
2025. szeptember 30. 10:20
Szerintem hamarabb, mint 2029. Ez a Merz nem fogja kitölteni a mandátumát.
yalaelnok
2025. szeptember 30. 10:19
Hiába ér el 40-45%-ot az afd, nem lesz kormánypárt. Efölé pedig aligha kerülhet. Németországban maradnak még német rezervátumok, de egyre szűkülnek. A nagyvárosok már rég elestek, a középvárosok, kisvárosok is.
Egyszeriember
2025. szeptember 30. 10:17
Ha nem tiltják be a pártot, nem börtönözik be a tagjait, esetleg nem éri őket baleset, még akármi is előfordulhat. Addig csak nyugtával a napot.
