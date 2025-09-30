Megállíthatatlan Németországban az AfD: ekkor veheti át a parlament vezetését a jobboldali párt

Steingart szerint ez a következetes kirekesztés mártírstátuszt biztosít az AfD-nek.

„A gondolati és beszédtilalmak nem illenek a demokráciához” – fejtette ki gondolatait az elemző.

Éppen a kizárás és a tabusítás miatt tűnik az AfD egyre több ember számára az egyetlen valódi ellenzéknek. A 18 és 24 év közötti korosztályban már most egyértelműen a legerősebb párt.

„Ha a harc a jobboldal ellen továbbra is együtt jár a korábbi néppártok térvesztésével, akkor 2029-ben Alice Weidelt a szövetségi elnöknek meg kell bíznia egy koalíciós kormány megalakításával.” – mutatott rá a lényegre Gabor Steingart

„Aki a jelenleg legnépszerűbb pártot ki akarja zárni a politikai versenyből, az maga a demokráciának árt” – zárta gondolatmenetét az elemző.