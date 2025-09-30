Megállíthatatlan Németországban az AfD: ekkor veheti át a parlament vezetését a jobboldali párt

Orbán Viktor: „Lehet, hogy néha unalmasabbak vagyunk, mint az ellenfeleink, de...” (VIDEÓ)
Egy német elemző szerint 2029-ben a jobboldali párt társelnöke lehet a kancellár.
Steingart képmutatónak nevezte a harcot a jobboldal ellen, és arra a következtetésre jutott, hogy ez nem gyengíti, hanem erősíti az AfD-t.
A kijelentést az elemző annak apropójából tette, hogy Németországban újra felmerült az AfD betiltásának gondolata. Az ötlet gazdája a szociáldemokrata SPD volt.
Az SPD, a CDU/CSU, azaz a korábbi néppárt tagjai továbbra is makacsul ragaszkodnak az úgynevezett tűzfal politikához, amelyben nincsenek bizottsági elnöki posztok, nincsenek koalíciók és nem lennének viták az AfD-vel – azzal a párttal, amely mára az összes közvélemény-kutatásban vezet Németországban.
Steingart szerint ez a következetes kirekesztés mártírstátuszt biztosít az AfD-nek.
„A gondolati és beszédtilalmak nem illenek a demokráciához” – fejtette ki gondolatait az elemző.
Éppen a kizárás és a tabusítás miatt tűnik az AfD egyre több ember számára az egyetlen valódi ellenzéknek. A 18 és 24 év közötti korosztályban már most egyértelműen a legerősebb párt.
„Ha a harc a jobboldal ellen továbbra is együtt jár a korábbi néppártok térvesztésével, akkor 2029-ben Alice Weidelt a szövetségi elnöknek meg kell bíznia egy koalíciós kormány megalakításával.” – mutatott rá a lényegre Gabor Steingart
„Aki a jelenleg legnépszerűbb pártot ki akarja zárni a politikai versenyből, az maga a demokráciának árt” – zárta gondolatmenetét az elemző.
