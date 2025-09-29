„A 444 adja hírül, miszerint Grúziában (olyan nincs is, csak Georgia van!) be akarják tiltani a legnagyobb ellenzéki pártot.

Micsoda botrány! Micsoda aljasság! Micsoda rémisztő keleti diktatúra!

Az ilyen ügyekben is érdemes a haladó, fejlett, kifogástalan Nyugathoz fordulni, ahol tökéletesen működik a demokrácia. Is.

Mert például Németországban is be fogják tiltani a legnagyobb ellenzéki pártot, az AfD-t, de az egy teljesen demokratikus és alkotmányos és liberális és LMBTQ betiltás lesz, amit a 444 elégedett csettingetése és még elégedettebb magyarázata fog kísérni.”