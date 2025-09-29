Ft
Botrány!

2025. szeptember 29. 18:44

A 444 többször elélvezett a hír hallatán, és megdicsérte a liberális demokrácia ilyetén csalhatatlan megnyilvánulását.

2025. szeptember 29. 18:44
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„A 444 adja hírül, miszerint Grúziában (olyan nincs is, csak Georgia van!) be akarják tiltani a legnagyobb ellenzéki pártot.

Micsoda botrány! Micsoda aljasság! Micsoda rémisztő keleti diktatúra!

Az ilyen ügyekben is érdemes a haladó, fejlett, kifogástalan Nyugathoz fordulni, ahol tökéletesen működik a demokrácia. Is.

Mert például Németországban is be fogják tiltani a legnagyobb ellenzéki pártot, az AfD-t, de az egy teljesen demokratikus és alkotmányos és liberális és LMBTQ betiltás lesz, amit a 444 elégedett csettingetése és még elégedettebb magyarázata fog kísérni.”

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Cirbi
2025. szeptember 29. 19:12
És még Ukrajnát nem is említetted.
Burg_kastL71-C
•••
2025. szeptember 29. 19:03 Szerkesztve
T. Zsolt. Arra gondoltam, hogy a dr. Semlyén Zsoltot ért vérvád miatt -- ha már megerősödött -- mindenképpen egy Wittner Máriáéhoz hasonló vádbeszéddel kellene a Parlamentben visszavágnia, hogy ország - világ előtt, ugyanúgy belé fagyjon a vér az őt mocskolókba.
gullwing
2025. szeptember 29. 18:54
Nyugati liberálnáci demokrácia.
