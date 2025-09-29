Szorul a hurok: nyomozást indított a rendőrség Hadházyék botrányos akciója miatt
Hadházy Ákos azonban nem áll le: keddre ismét tüntetést szervez a Ferenciek terére.
A 444 többször elélvezett a hír hallatán, és megdicsérte a liberális demokrácia ilyetén csalhatatlan megnyilvánulását.
„A 444 adja hírül, miszerint Grúziában (olyan nincs is, csak Georgia van!) be akarják tiltani a legnagyobb ellenzéki pártot.
Micsoda botrány! Micsoda aljasság! Micsoda rémisztő keleti diktatúra!
Az ilyen ügyekben is érdemes a haladó, fejlett, kifogástalan Nyugathoz fordulni, ahol tökéletesen működik a demokrácia. Is.
Mert például Németországban is be fogják tiltani a legnagyobb ellenzéki pártot, az AfD-t, de az egy teljesen demokratikus és alkotmányos és liberális és LMBTQ betiltás lesz, amit a 444 elégedett csettingetése és még elégedettebb magyarázata fog kísérni.”
