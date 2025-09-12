Már csak ez hiányzott: újra felütötte a fejét a pestis, korlátozásokat vezettek be

Nagy ötlet, mi baj lehet belőle: Amerikában el akarják törölni a kötelező védőoltásokat, épp amikor megjelent a pestis
Bubópestis gyanúja miatt Mongólia Hovd járásában ideiglenesen megtiltották a nyilvános rendezvényeket, az iskolákat pedig távoktatásra állították át – jelentette be az érintett tartomány kormányzója pénteken.
A közlemény szerint Bulgan településen több, pestis tünetekkel járó megbetegedést észleltek. Egy esetleges járvány kitörésének megelőzése érdekében a hatóságok megtették az ilyenkor szükséges intézkedéseket – közölte a tartományi kormányzó. Néhány napja egy másik, Hönszgöl tartomány két településén jelentkeztek az első pestises megbetegedések. A három fertőzött közül egy meghalt.
A két településen szigorúan korlátozzák a lakosság mozgását, megtiltották a közlekedési eszközök ki- és belépését.
A pénteki állapotok szerint 110 olyan személy áll orvosi felügyelet alatt, aki kapcsolatba került a már pestises betegekkel.
Mongóliában 2014 és 2024 között húszan kapták el a pestist, közülük kilencen meghaltak.
(MTI)
„Megvetéssel, rabszolgasággal van átitatva” – mondta az állami tiszti főorvos a sajtótájékoztatón.
Nyitókép: Caroline Thirion / AFP