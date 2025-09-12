Ft
bubópestis tartomány Mongólia

Már csak ez hiányzott: újra felütötte a fejét a pestis, korlátozásokat vezettek be

2025. szeptember 12. 07:57

A pestist bakteriális fertőzés okozza, a kórokozót pedig rágcsálókon élősködő bolhák terjesztik. A kór kezelés nélkül akár 24 órán belül halálos lehet.

2025. szeptember 12. 07:57
Bubópestis gyanúja miatt Mongólia Hovd járásában ideiglenesen megtiltották a nyilvános rendezvényeket, az iskolákat pedig távoktatásra állították át – jelentette be az érintett tartomány kormányzója pénteken.

A közlemény szerint Bulgan településen több, pestis tünetekkel járó megbetegedést észleltek. Egy esetleges járvány kitörésének megelőzése érdekében a hatóságok megtették az ilyenkor szükséges intézkedéseket – közölte a tartományi kormányzó. Néhány napja egy másik, Hönszgöl tartomány két településén jelentkeztek az első pestises megbetegedések. A három fertőzött közül egy meghalt. 

A két településen szigorúan korlátozzák a lakosság mozgását, megtiltották a közlekedési eszközök ki- és belépését.

A pénteki állapotok szerint 110 olyan személy áll orvosi felügyelet alatt, aki kapcsolatba került a már pestises betegekkel.

Mongóliában 2014 és 2024 között húszan kapták el a pestist, közülük kilencen meghaltak. A pestist bakteriális fertőzés okozza, a kórokozót pedig rágcsálókon élősködő bolhák terjesztik. A kór kezelés nélkül akár 24 órán belül halálos lehet.

(MTI)

Nyitókép: Caroline Thirion / AFP

