Vlagyimir Demidov független energetikai szakértő szerint az Európai Unió célja, hogy Magyarország orosz helyett kanadai és amerikai üzemanyagra váltson. Demidov meglepődött az uniós engedély visszavonásán Paks II. kapcsán, különösen Ursula von der Leyen bizottsági elnök korábbi atomenergia-párti nyilatkozatai fényében – írja az Izvesztyija. Az elemző kiemelte: Magyarország alternatív energiaforrásokhoz nehezen fér hozzá földrajzi okokból, és jelenleg nincs elegendő kapacitása más irányú importhoz sem; ezek bővítése akár 3-4 évig is eltarthat.

Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója augusztusban jelezte: novemberben indulhatna a Paks II. építése Oroszországgal közösen, miután több orosz bankot mentesítettek szankciók alól.

A Kommerszant beszámolója alapján a cég most azt közölte,

folytatják a Paks II. atomerőmű két új blokkjának építését Magyarországon, kiemelten fontosnak tartják a projektet Magyarország gazdasága szempontjából, és elkötelezettek a legmagasabb nemzetközi biztonsági normák mellett.

Az orosz vállalat szerint Paks II. révén Magyarország önállóan tudja fedezni villamosenergia-igényét, csökkentve ezzel importfüggőségét.