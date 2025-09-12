Ft
09. 12.
péntek
roszatom Magyarország Oroszország Paks II. Európai Unió

Itt a nagy bejelentés: Magyarország jövőjét is befolyásolja a minden kétséget kizáró orosz döntés

2025. szeptember 12. 11:10

A Roszatom közleménye szerint az orosz vállalat annak ellenére folytatja a Paksi atomerőmű bővítését, hogy az Európai Bíróság az osztrákok nyomására megsemmisítette az Európai Bizottság jóváhagyását a beruházással kapcsolatban.

2025. szeptember 12. 11:10
null

Vlagyimir Demidov független energetikai szakértő szerint az Európai Unió célja, hogy Magyarország orosz helyett kanadai és amerikai üzemanyagra váltson. Demidov meglepődött az uniós engedély visszavonásán Paks II. kapcsán, különösen Ursula von der Leyen bizottsági elnök korábbi atomenergia-párti nyilatkozatai fényében – írja az Izvesztyija. Az elemző kiemelte: Magyarország alternatív energiaforrásokhoz nehezen fér hozzá földrajzi okokból, és jelenleg nincs elegendő kapacitása más irányú importhoz sem; ezek bővítése akár 3-4 évig is eltarthat.

Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója augusztusban jelezte: novemberben indulhatna a Paks II. építése Oroszországgal közösen, miután több orosz bankot mentesítettek szankciók alól.

A Kommerszant beszámolója alapján a cég most azt közölte,

folytatják a Paks II. atomerőmű két új blokkjának építését Magyarországon, kiemelten fontosnak tartják a projektet Magyarország gazdasága szempontjából, és elkötelezettek a legmagasabb nemzetközi biztonsági normák mellett.

Az orosz vállalat szerint Paks II. révén Magyarország önállóan tudja fedezni villamosenergia-igényét, csökkentve ezzel importfüggőségét.

Nyitókép: AFP/Vyacheslav Prokofyev

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

ördöngös pepecselés
2025. szeptember 12. 11:36
ki kell írni még egy tender, hogy bárki versenybe szállhat az oroszokkal és építhet nekünk újabb atomerőműveket. Törlesztünk majd a nyereségből.
salátás
2025. szeptember 12. 11:24
nagyon helyes. egész nap jogállamoznak az eus férgek, aztán nulla jogalappal megsemmisítenek már jóváhagyott engedélyeket
langyostiszasok
2025. szeptember 12. 11:21
Az "Európai" ZSIDÓ bíróság és az "Európai" ZSIDÓ bizottság is libasorban takarodhatnak innen a jó kurva anyjukba és telibe leszarjuk minden egyes szavukat, méter vastagon.
csalodtamafideszben
2025. szeptember 12. 11:18
„az Európai Unió célja, hogy Magyarország orosz helyett kanadai és amerikai üzemanyagra váltson.” Magyarország célja is ez.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!