Ft
Ft
22°C
15°C
Ft
Ft
22°C
15°C
09. 25.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 25.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
autómegosztás Németország autó taxi

Leszoktatnák a saját autóról az embereket Németországban, nem is akárhogyan

2025. szeptember 25. 15:05

Eljöhet a távirányítású taxik kora.

2025. szeptember 25. 15:05
null

Meglepő új autómegosztási móddal kísérleteznek Németországban – írta a The Guardian. A Vay, egy 2018-ban Berlinben alapított távvezérlésű autózási technológiai cég új megközelítést kínál a városi mobilitásra. A hagyományos önvezető robotaxikkal ellentétben a Vay járműveit távoli sofőrök irányítják, akik egy központi irányítóállomásról vezetik az autókat. A sofőrök pedálokkal, kormánnyal és három nagy képernyőn keresztül, valamint a kocsi hangjait és útviszonyait érzékelő szenzorok segítségével navigálnak.

A Vay szolgáltatása lehetővé teszi, hogy az ügyfelek egy alkalmazáson keresztül elektromos autót béreljenek, amelyet egy sofőr távirányítással szállít a helyszínre. Az ügyfél maga vezeti az autót a célállomásra, majd a bérlés végeztével a sofőr átveszi a parkolás feladatát.

A szolgáltatás ára körülbelül fele a hagyományos autómegosztó szolgáltatásoknak.

A cég elsőként Las Vegasban tesztelte a technológiát, ahol kedvező jogi környezet segítette a fejlesztést. Németországban a közelmúltban elfogadott törvények lehetővé teszik a távvezérelt járművek kereskedelmi használatát december 1-től, előre kijelölt területeken, képzett sofőrökkel.

A Vay célja, hogy csökkentse a magánautó-tulajdonosok számát, és „fenntarthatóbbá” tegye a városokat.

A sofőrök toborzása nem jelent gondot: sokan érkeznek az Uber vagy hagyományos taxitársaságoktól, illetve olyan teherautó-sofőrök közül, akik szeretnék elkerülni a hosszú távú vezetést.

Nyitókép forrása: Patrick T. Fallon / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 66 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
blondiner
2025. szeptember 25. 17:37
A németek következő újítása az önkielégítő robot lehet - egy távoli kezelő irányításával verik ki a megrendelő fa.... Olcsó, nem kell feleség, és a manapság divatos trendnek megfelelően nem lesz gyerek, mert az széndioxid-forrás. Édes jó istenem! Talán jobb is lesz, ha megtámadják Oroszországot, Putyin meg rádől a piros gombra - nem lesz több jó ötlet :D
Válasz erre
0
0
Nasi12
2025. szeptember 25. 17:30
Megvan mire kellettek a stadionok! Azokban ülnek a távirányítók. Eddig egy autó egy ember. De itt 1 autó 2 ember. 1 aki benne ül és 1 aki távvezérli. Mert nehéz elhinni, hogy 1 távvezérlő 10 autót távvezérel parallel. Vagyis sok távvezérlő ember kell. Ahhoz meg sok hely. Ami van a stadionokban :)
Válasz erre
0
0
Nasi12
2025. szeptember 25. 17:24
Ez a megoldás. De lehetőséget kell adni az utasnak, hogy átvehesse az irányítást. Pl. kinyithassa az ajtót tömeges balesetnél. Vagy ha a távirányító a rendőrségre vinné :)
Válasz erre
0
0
survivor
2025. szeptember 25. 17:10
"A Vay szolgáltatása lehetővé teszi, hogy az ügyfelek egy alkalmazáson keresztül elektromos autót béreljenek, amelyet egy sofőr távirányítással szállít a helyszínre. Az ügyfél maga vezeti az autót a célállomásra, majd a bérlés végeztével a sofőr átveszi a parkolás feladatát."
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!