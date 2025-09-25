Leszoktatnák a saját autóról az embereket Németországban, nem is akárhogyan

Meglepő új autómegosztási móddal kísérleteznek Németországban – írta a The Guardian. A Vay, egy 2018-ban Berlinben alapított távvezérlésű autózási technológiai cég új megközelítést kínál a városi mobilitásra. A hagyományos önvezető robotaxikkal ellentétben a Vay járműveit távoli sofőrök irányítják, akik egy központi irányítóállomásról vezetik az autókat. A sofőrök pedálokkal, kormánnyal és három nagy képernyőn keresztül, valamint a kocsi hangjait és útviszonyait érzékelő szenzorok segítségével navigálnak.

A Vay szolgáltatása lehetővé teszi, hogy az ügyfelek egy alkalmazáson keresztül elektromos autót béreljenek, amelyet egy sofőr távirányítással szállít a helyszínre. Az ügyfél maga vezeti az autót a célállomásra, majd a bérlés végeztével a sofőr átveszi a parkolás feladatát.

A szolgáltatás ára körülbelül fele a hagyományos autómegosztó szolgáltatásoknak.

A cég elsőként Las Vegasban tesztelte a technológiát, ahol kedvező jogi környezet segítette a fejlesztést. Németországban a közelmúltban elfogadott törvények lehetővé teszik a távvezérelt járművek kereskedelmi használatát december 1-től, előre kijelölt területeken, képzett sofőrökkel.