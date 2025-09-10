„Lengyelország a második világháború óta nem állt ilyen közel egy fegyveres konfliktushoz” – kérvényezte a NATO 4. cikkelyének aktiválását Tusk
A miniszterelnök szerint Lengyelországnak többre van szüksége a puszta szolidaritásnál.
Mennyire sikerült ténylegesen megvédeni a lengyel légteret?
„Az európai vezetők jelenleg egymás hangszóróját túlkiabálva próbálják bizonyítani, ki tudja erősebben elítélni a Lengyelország légterét ért incidenst. A hangerővel nincs is gond – a decibelszám szépen mutat a tévéképernyőkön. Csakhogy a lényegről így senki nem beszél:
Mennyire sikerült ténylegesen megvédeni a lengyel légteret?
Ezt is ajánljuk a témában
A miniszterelnök szerint Lengyelországnak többre van szüksége a puszta szolidaritásnál.
A számok kíméletlenek. Ukrán források szerint 19 orosz drón lépte át a határt. Nyugati jelentések szerint ebből 3, esetleg 4 került lelövésre. Ez alig 20%-os elfogási arány – vagyis a többi, gond nélkül, gyakorlatilag »belépőkártyával« sétált át a NATO egyik legfontosabb légvédelmi övezetén.
És itt érdemes megállni.
Nem 2014-et írunk, nem is 2022-t.
2025 szeptemberében járunk. Volt idő, volt pénz, volt stratégiai figyelmeztetés bőven. A lengyel és a szövetséges légvédelem ennek ellenére egy éles helyzetben mindössze ennyit tudott produkálni.
Ha mindezt összevetjük például Izrael, India vagy Pakisztán 2025-ös elfogási mutatóival, a kontraszt több mint kellemetlen. Az összehasonlítás végeredménye: a NATO-légvédelem éles teszten elvérzett.
És itt jön a politikailag kényelmetlen kérdés: az adófizetők mit kapnak azért a 2%-nyi védelmi költségvetésért, amely hamarosan 5%-ra hízik? A válasz egyelőre inkább decibelben mérhető, mintsem lelőtt drónokban.”
Nyitókép: Petras Malukas / AFP
***