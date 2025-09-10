A számok kíméletlenek. Ukrán források szerint 19 orosz drón lépte át a határt. Nyugati jelentések szerint ebből 3, esetleg 4 került lelövésre. Ez alig 20%-os elfogási arány – vagyis a többi, gond nélkül, gyakorlatilag »belépőkártyával« sétált át a NATO egyik legfontosabb légvédelmi övezetén.

És itt érdemes megállni.

Nem 2014-et írunk, nem is 2022-t.

2025 szeptemberében járunk. Volt idő, volt pénz, volt stratégiai figyelmeztetés bőven. A lengyel és a szövetséges légvédelem ennek ellenére egy éles helyzetben mindössze ennyit tudott produkálni.