Lengyelország Oroszország légvédelem Donald Tusk

Légvédelmi bukóvári – avagy a NATO drónvizsgája Lengyelországban

2025. szeptember 10. 13:48

Mennyire sikerült ténylegesen megvédeni a lengyel légteret?

2025. szeptember 10. 13:48
null
Robert C. Castel
Robert C. Castel
„Az európai vezetők jelenleg egymás hangszóróját túlkiabálva próbálják bizonyítani, ki tudja erősebben elítélni a Lengyelország légterét ért incidenst. A hangerővel nincs is gond – a decibelszám szépen mutat a tévéképernyőkön. Csakhogy a lényegről így senki nem beszél: 

Mennyire sikerült ténylegesen megvédeni a lengyel légteret?

A számok kíméletlenek. Ukrán források szerint 19 orosz drón lépte át a határt. Nyugati jelentések szerint ebből 3, esetleg 4 került lelövésre. Ez alig 20%-os elfogási arány – vagyis a többi, gond nélkül, gyakorlatilag »belépőkártyával« sétált át a NATO egyik legfontosabb légvédelmi övezetén.

És itt érdemes megállni. 
Nem 2014-et írunk, nem is 2022-t. 
2025 szeptemberében járunk. Volt idő, volt pénz, volt stratégiai figyelmeztetés bőven. A lengyel és a szövetséges légvédelem ennek ellenére egy éles helyzetben mindössze ennyit tudott produkálni.

Ha mindezt összevetjük például Izrael, India vagy Pakisztán 2025-ös elfogási mutatóival, a kontraszt több mint kellemetlen. Az összehasonlítás végeredménye: a NATO-légvédelem éles teszten elvérzett.

És itt jön a politikailag kényelmetlen kérdés: az adófizetők mit kapnak azért a 2%-nyi védelmi költségvetésért, amely hamarosan 5%-ra hízik? A válasz egyelőre inkább decibelben mérhető, mintsem lelőtt drónokban.”

Nyitókép: Petras Malukas / AFP

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 13 komment

gullwing
2025. szeptember 10. 15:11
Lassan a nato sem ér többet mint a varsói szerződés anno...
Box Hill
2025. szeptember 10. 15:07
Castel úr kiváló szakértő. Kusza gondolat egy szál se.
billysparks
2025. szeptember 10. 15:00
Nyilván ukrán drónok voltak. Az orosz drónokat leszedték volna, mert lett volna idő rá, amíg Oroszországból odaérnek.
ördöngös pepecselés
2025. szeptember 10. 14:22
egy dologban reménykedhetünk Robi. Az egész nyugat úgy hazudik mint a vízfolyás ezért lehet , hogy egyetlen drón se lépte át a levegőben a lengyel határt hanem kamionnal fuvarozták az ukránok a törmeléket. Ebben az esetben a leszedése arány 0/0 amit tekinthetünk 100%osnak is.(azonban félek hogy 0%)
