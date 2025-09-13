Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Európa Háború Ukrajnában Lengyelország NATO Ukrajna Robert C. Castel Oroszország Európai Unió Egyesült Államok

Kimondták a kínos tényt: „A NATO elveszítette első csatáját Oroszország ellen”

2025. szeptember 13. 08:40

Komoly veszélyre hívta fel a figyelmet Robert C. Castel.

2025. szeptember 13. 08:40
null

Robert C. Castel legújabb elemzésében felhívta a figyelmet egy különös dologra.

A NATO elveszítette első csatáját Oroszország ellen.

És a helyzet annál furcsább, mert minden jel szerint ez olyan csata volt, amelyet Oroszország talán nem is akart megvívni. Aki az elmúlt napokban követte a híreket, pontosan tudja, mire gondolok: a tizenkilenc orosz drón lengyel légtérbe való betörésére” – fogalmazott a Magyar Nemzet hasábjain a biztonságpolitikai szakértő.

„Most pedig lássuk, mi történt valójában. Egy nagyszabású, Ukrajna ellen indított orosz légi támadás következményeként tizenkilenc orosz drón sértette meg Lengyelország légterét, feltehetően Fehéroroszország felől.

A pilóta nélküli gépek hét órán keresztül keringtek a lengyel légtérben, és akár 250 kilométer mélyen is behatoltak az ország területére.

A tizenkilenc drónból mindössze hármat – jóindulatú számítással talán négyet – sikerült megsemmisíteni a lengyel légvédelemnek, illetve a segítségére siető NATO-egységeknek. A légtérsértés miatt több fontos lengyelországi repülőteret le kellett zárni, és az ország jelentős részén korlátozni kellett a polgári légi forgalmat” – szögezte le Robert C. Castel.

„Az elmúlt években sokszor hangzott el az a tétel, hogy Európa legjobb védelme Ukrajna védelmének megerősítése. A mostani események azonban azt mutatják, hogy hiába adta át az európai NATO szinte teljes légvédelmi arzenálját Ukrajnának, az nem tudott hatékony pajzsként működni az orosz támadásokkal szemben.

A sebezhetőség gyakorlati bizonyítéka könnyen kísértést ébreszthet Moszkvában:

hogyan lehet ezt a gyengeséget kihasználni, illetve a nyomásgyakorlás eszközeként felhasználni a kelet-európai NATO-tagállamokkal szemben? Ez nem pusztán elméleti veszély. A történelem már adott példát arra, hogy a sebezhetőség tudata önmagában is bénító hatású lehet. Stanley Baldwin brit miniszterelnök híres mondása – »a bombázónak mindig sikerül áttörnie« – a két világháború között gyávaságot és megalkuvást szült Nyugat-Európában a növekvő német fenyegetéssel szemben – fogalmazott a biztonságpolitikai szakértő.

Nyitókép: Alexei NIKOLSKY / POOL / AFP

rejszmano
2025. szeptember 13. 08:53
Gyerekek, komoly fegyver a kezünkben ez a Роберт С. Кастель. Igazi молодец
gyzoltan-2
2025. szeptember 13. 08:53
"A NATO elveszítette első csatáját Oroszország ellen." Robert C. Castel háborús hiéna, mely náluk természetes állapot..! Az általuk elkövetett háborús trükk, nem okozott áttörést, mos az ellenséges média közreműködésével próbálkoznak mégis áttörést elérni... Rajta Castel, a hőbörgést hisztériáig kell fokozni..! -csak kitartóan, következetesen, mint szoktátok...
