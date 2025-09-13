Kimondták a kínos tényt: „A NATO elveszítette első csatáját Oroszország ellen”

Megérkezett az amerikai válasz: félreérthetetlen üzenetet kapott Putyin
Még Donald Trump sem nézi jó szemmel az oroszok agresszív ténykedését.
Komoly veszélyre hívta fel a figyelmet Robert C. Castel.
Robert C. Castel legújabb elemzésében felhívta a figyelmet egy különös dologra.
A NATO elveszítette első csatáját Oroszország ellen.
És a helyzet annál furcsább, mert minden jel szerint ez olyan csata volt, amelyet Oroszország talán nem is akart megvívni. Aki az elmúlt napokban követte a híreket, pontosan tudja, mire gondolok: a tizenkilenc orosz drón lengyel légtérbe való betörésére” – fogalmazott a Magyar Nemzet hasábjain a biztonságpolitikai szakértő.
„Most pedig lássuk, mi történt valójában. Egy nagyszabású, Ukrajna ellen indított orosz légi támadás következményeként tizenkilenc orosz drón sértette meg Lengyelország légterét, feltehetően Fehéroroszország felől.
A pilóta nélküli gépek hét órán keresztül keringtek a lengyel légtérben, és akár 250 kilométer mélyen is behatoltak az ország területére.
A tizenkilenc drónból mindössze hármat – jóindulatú számítással talán négyet – sikerült megsemmisíteni a lengyel légvédelemnek, illetve a segítségére siető NATO-egységeknek. A légtérsértés miatt több fontos lengyelországi repülőteret le kellett zárni, és az ország jelentős részén korlátozni kellett a polgári légi forgalmat” – szögezte le Robert C. Castel.
„Az elmúlt években sokszor hangzott el az a tétel, hogy Európa legjobb védelme Ukrajna védelmének megerősítése. A mostani események azonban azt mutatják, hogy hiába adta át az európai NATO szinte teljes légvédelmi arzenálját Ukrajnának, az nem tudott hatékony pajzsként működni az orosz támadásokkal szemben.
A sebezhetőség gyakorlati bizonyítéka könnyen kísértést ébreszthet Moszkvában:
hogyan lehet ezt a gyengeséget kihasználni, illetve a nyomásgyakorlás eszközeként felhasználni a kelet-európai NATO-tagállamokkal szemben? Ez nem pusztán elméleti veszély. A történelem már adott példát arra, hogy a sebezhetőség tudata önmagában is bénító hatású lehet. Stanley Baldwin brit miniszterelnök híres mondása – »a bombázónak mindig sikerül áttörnie« – a két világháború között gyávaságot és megalkuvást szült Nyugat-Európában a növekvő német fenyegetéssel szemben” – fogalmazott a biztonságpolitikai szakértő.
Nyitókép: Alexei NIKOLSKY / POOL / AFP
