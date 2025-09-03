Lengyel külügy: orosz gyártmányú rakéta csapódott a területünkre
A rakéta-becsapódás a közlemény szerint 15:40-kor történt.
Andrzej Duda kérdésre válaszolva azt is elárulta, hogy mekkora nyomást helyezett rá időnként az ukrán elnök.
Andrzej Duda volt lengyel elnök szerint Ukrajna a háború első napjaitól kezdve arra törekedett, hogy mindenkit, így Lengyelországot is bevonja a háborúba. Duda egy interjúban felidézte a 2022-es przewodówi rakétabecsapódás körülményeit is, és Kijev szándékait a NATO bevonására – idézte a Hromadske.
Arra a kérdésre, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyomást gyakorolt-e rá a 2022. novemberi incidens után, hogy Lengyelország azonnal ismerje el, hogy a rakéta orosz volt, Duda azt válaszolta:
Mondhatjuk így”.
A volt elnök hozzátette, nem lepte meg mindez, és megerősítette abban, hogy „ez egy kísérletet Lengyelország háborúba való bevonására”.
Duda azt is megjegyezte, hogy a „teljes körű invázió” elején az ukrán hadsereg „gyenge és rosszul felszerelt” volt, ezért érthetőnek tartotta, hogy bármelyik ország, így Lengyelország is arról „álmodott” volna Ukrajna helyében, hogy a NATO katonái vállvetve harcoljanak mellette.
Ezt is ajánljuk a témában
A rakéta-becsapódás a közlemény szerint 15:40-kor történt.
Emlékezetes, 2022. november 15-én egy rakéta csapódott be a lengyelországi Przewodów településen.
A támadás következtében két ember életét vesztette.
Az eset egy Ukrajna elleni nagyszabású orosz rakétatámadás idején történt.
A lengyel külügyminisztérium kezdetben arról tájékoztatott, hogy a rakéta orosz gyártmányú volt. Később a nemzetközi partnerekkel folytatott konzultációk után hangsúlyozták: nincs bizonyíték arra, hogy a rakétát az oroszok indították volna.
A NATO előzetes adatokra hivatkozva közölte, hogy valószínűleg egy ukrán légvédelmi rakéta csapódott be Lengyelországban, de hozzátették, hogy ezért nem Ukrajna a felelős. Az esetet követően ukrán szakértők is csatlakozhattak a vizsgálathoz – emlékeztetett a Kárpáthír.