Andrzej Duda volt lengyel elnök szerint Ukrajna a háború első napjaitól kezdve arra törekedett, hogy mindenkit, így Lengyelországot is bevonja a háborúba. Duda egy interjúban felidézte a 2022-es przewodówi rakétabecsapódás körülményeit is, és Kijev szándékait a NATO bevonására – idézte a Hromadske.

Arra a kérdésre, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyomást gyakorolt-e rá a 2022. novemberi incidens után, hogy Lengyelország azonnal ismerje el, hogy a rakéta orosz volt, Duda azt válaszolta:

Mondhatjuk így”.

A volt elnök hozzátette, nem lepte meg mindez, és megerősítette abban, hogy „ez egy kísérletet Lengyelország háborúba való bevonására”.

Duda azt is megjegyezte, hogy a „teljes körű invázió” elején az ukrán hadsereg „gyenge és rosszul felszerelt” volt, ezért érthetőnek tartotta, hogy bármelyik ország, így Lengyelország is arról „álmodott” volna Ukrajna helyében, hogy a NATO katonái vállvetve harcoljanak mellette.