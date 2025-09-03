Ft
háború Ukrajna Lengyelország NATO rakéta Volodimir Zelenszkij Andrzej Duda

Kifakadt a volt lengyel elnök: „Az ukránok bele akartak rángatni a háborúba”

2025. szeptember 03. 22:43

Andrzej Duda kérdésre válaszolva azt is elárulta, hogy mekkora nyomást helyezett rá időnként az ukrán elnök.

2025. szeptember 03. 22:43
null

Andrzej Duda volt lengyel elnök szerint Ukrajna a háború első napjaitól kezdve arra törekedett, hogy mindenkit, így Lengyelországot is bevonja a háborúba. Duda egy interjúban felidézte a 2022-es przewodówi rakétabecsapódás körülményeit is, és Kijev szándékait a NATO bevonására – idézte a Hromadske.

Arra a kérdésre, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyomást gyakorolt-e rá a 2022. novemberi incidens után, hogy Lengyelország azonnal ismerje el, hogy a rakéta orosz volt, Duda azt válaszolta:

Mondhatjuk így”.

A volt elnök hozzátette, nem lepte meg mindez, és megerősítette abban, hogy „ez egy kísérletet Lengyelország háborúba való bevonására”.

Duda azt is megjegyezte, hogy a „teljes körű invázió” elején az ukrán hadsereg „gyenge és rosszul felszerelt” volt, ezért érthetőnek tartotta, hogy bármelyik ország, így Lengyelország is arról „álmodott” volna Ukrajna helyében, hogy a NATO katonái vállvetve harcoljanak mellette.

Emlékezetes, 2022. november 15-én egy rakéta csapódott be a lengyelországi Przewodów településen.

A támadás következtében két ember életét vesztette. 

Az eset egy Ukrajna elleni nagyszabású orosz rakétatámadás idején történt.

A lengyel külügyminisztérium kezdetben arról tájékoztatott, hogy a rakéta orosz gyártmányú volt. Később a nemzetközi partnerekkel folytatott konzultációk után hangsúlyozták: nincs bizonyíték arra, hogy a rakétát az oroszok indították volna.

A NATO előzetes adatokra hivatkozva közölte, hogy valószínűleg egy ukrán légvédelmi rakéta csapódott be Lengyelországban, de hozzátették, hogy ezért nem Ukrajna a felelős. Az esetet követően ukrán szakértők is csatlakozhattak a vizsgálathoz – emlékeztetett a Kárpáthír.

letsgobrandon-2
2025. szeptember 03. 23:30
5 forintot nem adnák ukrajnáért... pláne nem egy magyar katonát
Válasz erre
1
0
tetx
2025. szeptember 03. 23:06
Tudjuk.
Válasz erre
0
0
kobi40
2025. szeptember 03. 23:03
"egy ukrán légvédelmi rakéta csapódott be Lengyelországban," Na, akkor egy "újdonság" . Hogy azt mondja: "1941. június 26-án három felségjel nélküli repülőgép bombázta a Magyarországhoz az első bécsi döntés után visszakerült Kassát. A máig tisztázatlan hátterű incidens szolgált ürügyként Magyarország belépéséhez a második világháborúba."
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!