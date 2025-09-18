Kész, Von der Leyen teljesen bevadult: a magyar emberek akaratát lesöpörné az asztalról, félelmetesen nagy összeget adna Ukrajnának

Ezzel teljesen figyelmen kívül hagynák Magyarország és a magyar emberek vétóját és azt a kijelentését, hogy Európának semmilyen körülmények között nem szabad támogatni a háborút.

A terv kierjedt arra is, hogy Ukrajna csak akkor kezdené visszafizetni a hitelt, ha Oroszország a veresége esetén elkezdené fizetni a háborús jóvátételt.

Az ötletet Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke vetette fel a múlt héten. Von der Leyen elmondása szerint a hitelt a Nyugaton befagyasztott orosz jegybanki eszközökből származó készpénzállomány alapján lehetne megszervezni.