09. 18.
csütörtök
Ukrajnának terv Magyarország hitel Európai Unió

Kész, Von der Leyen teljesen bevadult: a magyar emberek akaratát lesöpörné az asztalról, félelmetesen nagy összeget adna Ukrajnának

2025. szeptember 18. 16:28

Az uniós vezetés azon dolgozik, hogy a magyar vétót úgy megkerülje, mintha nem is létezne.

2025. szeptember 18. 16:28
null

A Reuters értesülései szerint az Európai Unió olyan lehetőségeket vizsgál, amelyek segítségével befagyasztott orosz vagyont használnának fel egy úgynevezett „jóvátételi hitel” fedezeteként az ukrajnai háború támogatására.

Ezzel teljesen figyelmen kívül hagynák Magyarország és a magyar emberek vétóját és azt a kijelentését, hogy Európának semmilyen körülmények között nem szabad támogatni a háborút.

A terv kierjedt arra is, hogy Ukrajna csak akkor kezdené visszafizetni a hitelt, ha Oroszország a veresége esetén elkezdené fizetni a háborús jóvátételt.

Az ötletet Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke vetette fel a múlt héten. Von der Leyen elmondása szerint a hitelt a Nyugaton befagyasztott orosz jegybanki eszközökből származó készpénzállomány alapján lehetne megszervezni.

A projektet ismerő tisztviselők szerint, Brüsszel tervet készített arra az eshetőségre is, ha Magyarország ezt a pénzküldeményt is megvétózná. Ebben az esetben a Hajlandók koalíciója nevű, főként EU-s országokból álló szervezeten keresztül jöhetne létre a mechanizmus — azaz nem kellene mind a 27 tagállam egyhangú beleegyezése.

A hitel pontos összege jelenleg nem ismert, viszont azt tudni lehet, hogy jelenleg mintegy 210 milliárd euró értékű orosz vagyon van befagyasztva Európában. Ezek nagy része már lejárt értékpapír, amely készpénz formájában található a belga Euroclear értékpapír-letéti intézménynél.

Nyitókép: Simon Wohlfahrt / AFP

***

 

 

balatontihany-25
2025. szeptember 18. 19:01
Ez az ostoba banya teljesen bele van esve a pojáca Zelenszkíjbe, úgy puszilgatja, ölelgeti, mintha a kedvese lenne...
Válasz erre
1
0
martens
2025. szeptember 18. 18:42
Kellene neki nagyon a saját részesedés.
Válasz erre
1
0
makapaka2
2025. szeptember 18. 18:00
Meddig tűri még Európa ezt a kártékony nőt vezető poszton?
Válasz erre
3
0
madre79
2025. szeptember 18. 17:55
....csak akkor kezdené visszafizetni a hitelt, ha Oroszország a veresége esetén elkezdené fizetni a háborús jóvátételt.... azaz SOHA
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!