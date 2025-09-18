Kész, Von der Leyen teljesen bevadult: a magyar emberek akaratát lesöpörné az asztalról, félelmetesen nagy összeget adna Ukrajnának

Brüsszel tétovázik, miközben nem akárkihez kerülnek a dollármilliárdok az asztalról
Kína után Indiát is elmarhatja magától az Európai Unió elvakult vezetése.
Az uniós vezetés azon dolgozik, hogy a magyar vétót úgy megkerülje, mintha nem is létezne.
A Reuters értesülései szerint az Európai Unió olyan lehetőségeket vizsgál, amelyek segítségével befagyasztott orosz vagyont használnának fel egy úgynevezett „jóvátételi hitel” fedezeteként az ukrajnai háború támogatására.
Ezt is ajánljuk a témában
Kína után Indiát is elmarhatja magától az Európai Unió elvakult vezetése.
Ezzel teljesen figyelmen kívül hagynák Magyarország és a magyar emberek vétóját és azt a kijelentését, hogy Európának semmilyen körülmények között nem szabad támogatni a háborút.
A terv kierjedt arra is, hogy Ukrajna csak akkor kezdené visszafizetni a hitelt, ha Oroszország a veresége esetén elkezdené fizetni a háborús jóvátételt.
Az ötletet Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke vetette fel a múlt héten. Von der Leyen elmondása szerint a hitelt a Nyugaton befagyasztott orosz jegybanki eszközökből származó készpénzállomány alapján lehetne megszervezni.
A projektet ismerő tisztviselők szerint, Brüsszel tervet készített arra az eshetőségre is, ha Magyarország ezt a pénzküldeményt is megvétózná. Ebben az esetben a Hajlandók koalíciója nevű, főként EU-s országokból álló szervezeten keresztül jöhetne létre a mechanizmus — azaz nem kellene mind a 27 tagállam egyhangú beleegyezése.
A hitel pontos összege jelenleg nem ismert, viszont azt tudni lehet, hogy jelenleg mintegy 210 milliárd euró értékű orosz vagyon van befagyasztva Európában. Ezek nagy része már lejárt értékpapír, amely készpénz formájában található a belga Euroclear értékpapír-letéti intézménynél.
Nyitókép: Simon Wohlfahrt / AFP
***