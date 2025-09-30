Ft
09. 30.
kedd
Bayer Zsolt LNG Ukrajna Greenpeace Európai Unió

Képmutató, farizeus gazemberek vagytok!

2025. szeptember 30. 17:26

Arra, amit tesztek, nincs bocsánat!

2025. szeptember 30. 17:26
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Alább idézek a Greenpeace jelentéséből. Már most hangsúlyozzuk: a Greenpeace egy igazi, tőrőlmetszett neobalos-antifa-anarchista-ökörzöld-woke – tehát teljesen »korunk hőse« tömörülés. Nehéz lenne megvádolni valamiféle magyar kormány iránti szimpátiával.

Nos, legfrissebb jelentésükben többek között ezt írják:

»A képmutatás magasiskolája: ez a három uniós állam többet költött orosz LNG-re, mint Ukrajna támogatására

Hiába a háború és a szankciók, az orosz LNG-be ömlenek az uniós milliárdok – derül ki a Greenpeace jelentéséből.

Franciaország, Belgium és Spanyolország 2022 és 2025 júniusa között összesen 34,3 milliárd eurót fizetett az orosz cseppfolyósított földgázért (LNG), miközben Ukrajna támogatására mindössze 21,2 milliárdot fordított – derül ki a Greenpeace friss jelentéséből.

Ez a három ország az EU legnagyobb orosz LNG-importőrei közé tartozik.

Az adatok szerint 2025 első felében az Európai Unió összesen 12,8 milliárd köbméter orosz LNG-t vásárolt, ami 67 százalékkal több, mint a 2021 első felében mért mennyiség, azaz még az Ukrajna elleni teljes körű orosz invázió előtti időszakhoz képest is növekedés figyelhető meg – írta meg az Euobserver.«

És ezek pofáznak nekünk, hogy mit kell(ene) tennünk az orosz energiahordozók vásárlása helyett.

Ti ott, Brüsszelben, képmutató, farizeus gazemberek vagytok. S ami ennél sokkal rosszabb: önszorgalomból és az idióta eszméitektől vezérelve teszitek tönkre Európát. A mi Európánkat. Ahová oly sokáig vágyakoztunk, itt, a néhai Fal rosszabbik oldalán ücsörögve.”

Nyitókép:  NICOLAS TUCAT / AFP

bagira004
2025. szeptember 30. 18:27
Felsőbbrendű Merkel- Ursula háborúbűnösök felelősök .
..--..
2025. szeptember 30. 18:17
-zsoltkom- Az a helyzet, hogy az uniós országok célkitűzése , hogy leváljanak az orosz olajról-gázról. Ez egy folyamat. Tehát az bekövetkezhet, hogy az uniós országok nem vesznek olajat-gázt az oroszoktól céljuk szerint, míg Orbánt magához láncolja Putyin és minden pénzt kifizet, hogy ne csalódjon a KGB maradvány. Orbán eszerint arra készül, hogy kilépteti Mo-ot az Unióból. Másrészt a Greenpeace adatai még nem egészen lehet referencia. Egyedül csak erre van a hivatkozás. És, ha "egy igazi, tőrőlmetszett neobalos-antifa-anarchista-ökörzöld-woke " Bayer szerint ez a szervezet, legyen már olyan következetes,hogy nem hisz nekik. Igazoljon olyan forrásból , ami keresztény-konzervatív-jobboldali szervezettől van megállapítás. De a legjobb az lenne, ha többszörösen ellenőrizhető forrásból logikázna. Az AI voltaképp jó segítség lenne, egy rendes Bayer dühöngésre, ha lenne módszere és tudna kérdezni. De lehet csak arra használja (?), hogy keresse, hol vehető az olcsó kávégép.
nogradi
2025. szeptember 30. 18:15
Te is Zsoltibácsi?
Dixtroy
2025. szeptember 30. 17:38
Miért áll relációban az LNG és Ukrajna támogatása? A gázt megvenni muszáj, Ukrajnához meg semmi közünk.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.