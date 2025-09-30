„Alább idézek a Greenpeace jelentéséből. Már most hangsúlyozzuk: a Greenpeace egy igazi, tőrőlmetszett neobalos-antifa-anarchista-ökörzöld-woke – tehát teljesen »korunk hőse« tömörülés. Nehéz lenne megvádolni valamiféle magyar kormány iránti szimpátiával.

Nos, legfrissebb jelentésükben többek között ezt írják:

»A képmutatás magasiskolája: ez a három uniós állam többet költött orosz LNG-re, mint Ukrajna támogatására

Hiába a háború és a szankciók, az orosz LNG-be ömlenek az uniós milliárdok – derül ki a Greenpeace jelentéséből.

Franciaország, Belgium és Spanyolország 2022 és 2025 júniusa között összesen 34,3 milliárd eurót fizetett az orosz cseppfolyósított földgázért (LNG), miközben Ukrajna támogatására mindössze 21,2 milliárdot fordított – derül ki a Greenpeace friss jelentéséből.