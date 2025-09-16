Ft
09. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Keleti Őrszem légtér Magyarország NATO drón Olaszország

Keleti Őrszem művelet az orosz támadás után: Magyarországot is érinti az olaszok döntése

2025. szeptember 16. 10:16

Olaszország vélhetően erősíti a NATO keleti szárnyát, miután orosz drónok hatoltak a lengyel légtérbe – az ügyben megszólalt a NATO főtitkára is.

2025. szeptember 16. 10:16
null

Az orosz drónok lengyel légtérbe történő behatolása után Olaszország a NATO keleti szárnyát erősítő Keleti Őrszem műveletben két Eurofighter vadászgép és az Észtországban állomásozó Samp-T légvédelmi rendszer hosszabb idejű fenntartását mérlegeli – írja az Il Giornale.

Az olasz kontingens mintegy 2000 főt számlál, és a cikk megjegyzi, hogy Magyarországon is részt vesz a NATO keleti védelmében.

Mark Rutte, a NATO főtitkára hangsúlyozta, hogy több tagállam – köztük Dánia, Franciaország, Németország – is növeli katonai jelenlétét. 

Nyitókép: AFP/Massimo Valicchia



A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

alenka
2025. szeptember 16. 11:53
Milyen aluszékony vagyok, nem tudtam, hogy az oroszok megtámadtak....minket, vagy bárkit!.... Putin, előre!
chief Bromden
2025. szeptember 16. 11:39
A politika Suzi Quatrója. 👍
Medici
2025. szeptember 16. 10:50
Képtelenség, hogy az olasz haderő bármilyen védelmet nyújtana. Ugyanis őket a Varsói Szerződés idején ripityára vertük. Úgy, hogy abból a mai napig nem épültek fel! "Vozduh" hurrá!
bondavary
•••
2025. szeptember 16. 10:44 Szerkesztve
Elég érdekes, hogy a belorusz vezetés figyelmeztette a lengyeleket, hogy drónok tartanak a lengyel területek felé. Ennek ellenére 17, vagy 19 drónból csak 7-et sikerült leszedni. Miért küldtek figyelmeztetést Belorussziából? Indíthattak orosz területre beszivárgott ukránok megszerzett orosz drónokat?
