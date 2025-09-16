Keleti Őrszem művelet az orosz támadás után: Magyarországot is érinti az olaszok döntése

Nagy a baj: újabb idegen drón támadta meg Lengyelországot – Donald Tusk azonnal reagált
Súlyos következményei lettek az esetnek.
Olaszország vélhetően erősíti a NATO keleti szárnyát, miután orosz drónok hatoltak a lengyel légtérbe – az ügyben megszólalt a NATO főtitkára is.
Az orosz drónok lengyel légtérbe történő behatolása után Olaszország a NATO keleti szárnyát erősítő Keleti Őrszem műveletben két Eurofighter vadászgép és az Észtországban állomásozó Samp-T légvédelmi rendszer hosszabb idejű fenntartását mérlegeli – írja az Il Giornale.
Az olasz kontingens mintegy 2000 főt számlál, és a cikk megjegyzi, hogy Magyarországon is részt vesz a NATO keleti védelmében.
Mark Rutte, a NATO főtitkára hangsúlyozta, hogy több tagállam – köztük Dánia, Franciaország, Németország – is növeli katonai jelenlétét.
