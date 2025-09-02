Az ukrán Militarnyi katonai szaklap arról számolt be, hogy Ursula von der Leyen – Bulgária miniszterelnökével közösen – kijelentette: a bolgár védelmi ipar az orosz invázió kezdete óta az Ukrajnának szállított fegyverek és lőszerek egyharmadát állította elő.

Az Európai Bizottság elnöke a legnagyobb bolgár állami védelmi üzemben, a szopoti VMZ-ben tett látogatása során hangsúlyozta az ország szerepét Ukrajna védelmi képességeinek megerősítésében.

„A háború kezdetén az Ukrajnában használt fegyverek egyharmada Bulgáriából érkezett.

Mindenekelőtt szeretném megköszönni rendíthetetlen támogatásukat bátor szomszédunknak, partnerünknek és leendő uniós tagunknak” – fogalmazott Ursula von der Leyen.

A lap szerint az elnökasszony kijelentése az Európából érkező katonai segítség teljes volumenére vonatkozott, beleértve a más országok által finanszírozott szállítmányokat is. Különösen nagy szerepet játszott Bulgária a szovjet típusú tüzérségi lőszerek biztosításában.