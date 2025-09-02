Ft
Ft
27°C
17°C
Ft
Ft
27°C
17°C
09. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna Ursula von der Leyen Bulgária fegyver

Katonai szaklap leplezte le: váratlan helyről kap Ukrajna hatalmas segítséget – ebből az országból csak úgy áramlanak a fegyverek a frontra

2025. szeptember 02. 06:30

Ursula von der Leyen szépen meg is köszönte a dolgot.

2025. szeptember 02. 06:30
null

Az ukrán Militarnyi katonai szaklap arról számolt be, hogy Ursula von der Leyen – Bulgária miniszterelnökével közösen – kijelentette: a bolgár védelmi ipar az orosz invázió kezdete óta az Ukrajnának szállított fegyverek és lőszerek egyharmadát állította elő.

Az Európai Bizottság elnöke a legnagyobb bolgár állami védelmi üzemben, a szopoti VMZ-ben tett látogatása során hangsúlyozta az ország szerepét Ukrajna védelmi képességeinek megerősítésében.

„A háború kezdetén az Ukrajnában használt fegyverek egyharmada Bulgáriából érkezett. 

Mindenekelőtt szeretném megköszönni rendíthetetlen támogatásukat bátor szomszédunknak, partnerünknek és leendő uniós tagunknak” – fogalmazott Ursula von der Leyen.

A lap szerint az elnökasszony kijelentése az Európából érkező katonai segítség teljes volumenére vonatkozott, beleértve a más országok által finanszírozott szállítmányokat is. Különösen nagy szerepet játszott Bulgária a szovjet típusú tüzérségi lőszerek biztosításában.

Ezt is ajánljuk a témában

Mint írták: „a bolgár védelmi ipar szerepét – mint az egyik európai vezetőt a szovjet típusú lőszerek és fegyverek gyártásában – nem lehet túlértékelni. Az ország a 122 és 152 mm-es tarackokhoz, harckocsikhoz, aknavetőkhöz, a »Grad« rakétarendszerekhez és gránátvetőkhöz szükséges lőszerek egyik fő szállítója.”

Emellett a bolgár kormány a saját hadsereg készleteiből is jelentős mennyiségű fegyvert adott át Ukrajnának, köztük harckocsikat, páncélozott szállítójárműveket, 2S1 önjáró lövegeket, vontatott tarackokat, rakéta-sorozatvető rendszereket, valamint nagyszámú kézifegyvert.

Nyitókép: Simon Wohlfahrt / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
polárüveg
2025. szeptember 02. 09:17
Szerfelett érdekes, hogy Bulgáriában egyik politikai oldal sem számolta fel a saját nemzeti hadiipart. De pl. Csehországban, Lengyelországban sem. Ezek után jogosan és súlyosan merül fel a kérdés, hogy Magyarországon miért számolta fel a nemzeti hadiipart az MSZP-SZDSZ páros? Miért gyengítették, szolgáltatták ki ezzel az országot? Ugye, következmények nélküli ország...
Válasz erre
0
0
muanyag-tojas-23
2025. szeptember 02. 08:31
Előre az utolsó ukránig is.
Válasz erre
3
0
lendvaiildiko
2025. szeptember 02. 07:56
Furcsa, a finn után a bolgárok is szemenköpték múltjukat. A finnek kétkulacsos népek, a téli háború sem egy könnyen felejthető. No de az orthodox hitű, cirill betűkkel író, hazájukat felszabadító oroszokat miként köphetik szemen a bolgárok? 1878-ban 500 éves (fél évezredes) török uralom után a cári csapatok szabadították fel Bulgáriát. 1990 óta a felszabadulás napja nemzeti ünnepük.
Válasz erre
8
0
donciccio-2
2025. szeptember 02. 07:32
Aztán egyszer pukkan valami ott is
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!