Ursula von der Leyen mindent beleadott a hétvégén: gőzerővel a háborúra készül
A Bizottság elnöke Kelet-Európában turnézik és láthatóan megjött a harcikedve.
Ursula von der Leyen szépen meg is köszönte a dolgot.
Az ukrán Militarnyi katonai szaklap arról számolt be, hogy Ursula von der Leyen – Bulgária miniszterelnökével közösen – kijelentette: a bolgár védelmi ipar az orosz invázió kezdete óta az Ukrajnának szállított fegyverek és lőszerek egyharmadát állította elő.
Az Európai Bizottság elnöke a legnagyobb bolgár állami védelmi üzemben, a szopoti VMZ-ben tett látogatása során hangsúlyozta az ország szerepét Ukrajna védelmi képességeinek megerősítésében.
„A háború kezdetén az Ukrajnában használt fegyverek egyharmada Bulgáriából érkezett.
Mindenekelőtt szeretném megköszönni rendíthetetlen támogatásukat bátor szomszédunknak, partnerünknek és leendő uniós tagunknak” – fogalmazott Ursula von der Leyen.
A lap szerint az elnökasszony kijelentése az Európából érkező katonai segítség teljes volumenére vonatkozott, beleértve a más országok által finanszírozott szállítmányokat is. Különösen nagy szerepet játszott Bulgária a szovjet típusú tüzérségi lőszerek biztosításában.
Mint írták: „a bolgár védelmi ipar szerepét – mint az egyik európai vezetőt a szovjet típusú lőszerek és fegyverek gyártásában – nem lehet túlértékelni. Az ország a 122 és 152 mm-es tarackokhoz, harckocsikhoz, aknavetőkhöz, a »Grad« rakétarendszerekhez és gránátvetőkhöz szükséges lőszerek egyik fő szállítója.”
Emellett a bolgár kormány a saját hadsereg készleteiből is jelentős mennyiségű fegyvert adott át Ukrajnának, köztük harckocsikat, páncélozott szállítójárműveket, 2S1 önjáró lövegeket, vontatott tarackokat, rakéta-sorozatvető rendszereket, valamint nagyszámú kézifegyvert.
